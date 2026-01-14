В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 15 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).
«Северсталь»
Турнирное положение: После 46 матчей «Северсталь» возглавляет таблицу Западной конференции с 61 очком на счету, по дополнительным показателям опережая «Локомотив».
Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Северсталь» начала с поражения от «Спартака» на своей территории (1:2).
Следом в родных стенах команда Андрея Козырева добилась ярких побед над «Динамо» Минск (4:3) и «Торпедо» (7:6). В последнем матче череповчане уступили «Сибири» (2:3).
Не сыграют: Александр Самойлов.
Состояние команды: «Северсталь» проводит свой лучший сезон: команда прекрасно чувствует себя в группе лидеров и регулярно смещает «Локомотив» с верхней строчки.
В настоящее время коллективу Андрея Козырева принадлежит второй показатель результативности на Западе, хотя высокая голевая активность не помогла череповчанам избежать четырех поражений в семи недавних встречах.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: После 43 матчей минское «Динамо» замыкает лидерскую тройку Западной конференции, на 2 турнирных пункта отставая от идущих выше конкурентов.
Последние матчи: Последний семидневный отрезок «Динамо» Минск провело на выезде, где в первой встрече из двух уступило ЦСКА (2:4).
В другой гостевой игре команда Дмитрия Квартальнова потерпела поражение от «Северстали» (3:4). Недавнее возвращение на домашний лед запомнилось победой над «Адмиралом» (2:1).
Не сыграют: Ксавье Уэлле.
Состояние команды: «Динамо» Минск проводит сильный регулярный чемпионат и уже сейчас видится одним из претендентов на поздние этапы плей-офф.
При этом с самой эффективной на Западе атакой команда Дмитрия Квартальнова не всегда использует свой потенциал. Так, в четырех предыдущих встречах белорусами были допущены три поражения.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск не побеждает в гостях на протяжении 3 последних матчей
- В 5 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов
- «Северсталь» победила в 3 личных встречах из 5 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.76, ничья — в 4.29, победа «Динамо» Минск — в 2.30.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.
Прогноз: Последние матчи между представителями лидерской группы Запада получались результативными, а с учетом формы обеих команд на дистанции предстоящая встреча наверняка сохранит эту тенденцию.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.
Прогноз: «Северсталь» на домашнем льду излучает предельную уверенность, тогда как минчане в последнее время испытывают проблемы на выезде. В этих условиях команда Андрея Козырева видится фаворитом встречи в «Ледовом».
Ставка: «Северсталь» победит в матче за 2.05.