«Северсталь» на домашнем льду наверняка будет гнать игру вперёд, активно нагружать оборону соперника форчеком и искать быстрые решения в атаке. «Динамо» в такой конфигурации постарается действовать прагматичнее — не ввязываться в бесконтрольный обмен моментами и сыграть через более плотную игру в своей зоне с акцентом на контратаки. Текущая форма команд и затяжные серии с пропущенными шайбами подсказывают, что избежать голов с обеих сторон будет сложно, а сама встреча с высокой вероятностью сведётся к нервной концовке, где всё решит один удачный отрезок или ошибка под давлением

12' Гооол!! 2:1. Адам Лишка

11' В равных составах команды.

10' Гоооол!!! 1:1. Андрей Стась

09' Гоооол!!! 1:0. Фукале отдал передачу из-за ворот на Лайла, тот по борту даёт на Липского, который на встречу к шайбе решил не ходить, его обокрал Иванцов и сделал под бросок передачу на Адама Лишку, который расстрелял Фукале. Гол в меньшинстве.

09' Тай Смит отметился первым броском в створ минского «Динамо» в этом матче.

09' Первое удаление в матч! Хозяева проведут две минуты в меньшинстве. Макар Фомин накзан за подножку.

08' Скоринов аккуратно набрасывал на ворота, но Фукале клюшкой отвёл угрозу.

07' Буренов и Калдис бросали, но оба не попали в створ ворот минского «Динамо».

06' Бросал Давыдов, но его заблокировал Хенкель.

04' После силового приёма Думбадзе бросал в створ Подшивалов, но Фукале надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

04' Ильин попал в створ, но по позиции Фукале.

03' Смит и Липский заблокировали броски Фомина и Рейнгардта.

02' Ващенко и Камалов заблокировали броски Мороза и Сергея Кузнецова.

01' Хэмилтон и Энас бросили мимо створа.

01' Первый бросок в створ на счету Подшивалова, но Фукали парировал.

01' Веряев опасно бросал, блокировал его Мелош.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Всеволод Скотников и Закари Фукале.

19:10 Главный судья: Николай Акузовский (Тольятти, Россия); Главный судья: Антон Лаврентьев (Казань, Россия); Линейный: Ярослав Париков (Москва, Россия); Линейный: Евгений Юдин (Челябинск, Россия).

19:00 Встреча пройдёт на арене: «Ледовый дворец» (Череповец, Россия), вместимостью 6064 зрителей.

Северсталь

Череповчане подходят к матчу в хорошем игровом тонусе. Команда не проиграла в семи из девяти последних встреч и продолжает стабильно набирать очки за счёт агрессивного, темпового хоккея. Атака выглядит одной из самых продуктивных на Западе: «Северсталь» забивает в 11 матчах подряд, а в пяти последних играх средняя результативность составляет 3,6 шайбы. Январь в целом складывается результативно — за пять встреч команда отличилась 18 раз. Однако оборотной стороной такой модели остаётся оборона. Череповчане пропускают уже в 11 матчах подряд, а на коротком отрезке средняя пропускаемость достигает 3,2 шайбы. Даже при преимуществе в счёте команда часто не закрывает игру, что наглядно проявилось в домашнем поражении от «Сибири», когда «Северсталь» упустила победу, ведя 2:0. Тем не менее домашний лёд остаётся серьёзным фактором: здесь команда Козырева навязывает высокий темп, активно начинает матчи и в среднем забрасывает около 1,5 шайбы уже в первом периоде.

Динамо Минск

Минчане подходят к встрече с противоречивым фоном. С одной стороны, команда забивает в 20 матчах подряд — это одна из самых длинных результативных серий в лиге. В среднем «Динамо» набирает 3,4 шайбы за игру и лидирует на Западе по реализации бросков (10%). Особенно опасен второй период, в котором минчане забрасывают около 1,4 гола за матч. С другой стороны, форма на выезде вызывает вопросы. В последних играх «Динамо» регулярно пропускает: серия матчей с пропущенными шайбами достигла 14 встреч, а в пяти последних играх средняя пропускаемость составляет 3,2 гола. Кадровые сложности также сказываются: травмы Уэлле, Брука и Энаса снижают глубину атаки, вынуждая Дмитрия Квартальнова постоянно менять сочетания. При этом в составе остаются игроки, способные компенсировать это качеством — Вадим Шипачёв, недавно достигший отметки в 1000 очков в КХЛ, остаётся ключевым организатором атак, а Лимож берёт на себя роль силового и скоростного лидера.

Личные встречи

Очные матчи этих команд в последние сезоны складываются в пользу «Северстали». В десяти последних встречах череповчане выиграли семь раз, а в текущем сезоне минчане взяли верх лишь в одном из четырёх матчей. Особенно неудобным соперником «Северсталь» остаётся для «Динамо» в Череповце, где минский клуб регулярно уступает. При этом противостояние стабильно результативное: в пяти последних очных матчах команды забрасывали минимум шесть шайб на двоих. Отдельно стоит отметить редкий тренд — «Северсталь» забивает «Динамо» в 15 матчах подряд, а минчане отвечают голами уже в 16 встречах кряду.

