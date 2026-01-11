прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Минск-Арене» 12 января. Начало встречи — в 19:40 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 42 играх белорусский коллектив набрал 57 очков, с которыми закрепился на 3-м месте Западной конференции, на 4 балла отставая от дуэта лидеров.

Последние матчи: В 2026 году «Динамо» Минск не добилось ни одного победного результата. Отрицательную серию белорусы начали на площадке «Трактора» (4:5).

После выезда в Челябинск коллектив Дмитрия Квартальнова приехал в Москву, где уступил ЦСКА (2:4). Накануне минчане потерпели поражение от «Северстали» (3:4).

Не сыграют: Станислав Галиев.

Состояние команды: Если оценивать долгосрочную траекторию «Динамо» Минск, то команда проводит выдающийся сезон. Однако в ряде последних матчей белорусы испытывали определенные проблемы.

Три недавние встречи коллектив Дмитрия Квартальнова закончил без турнирных приобретений, пропустив 4 и более голов в каждой. При этом минчанам по-прежнему принадлежит второй по силе показатель пропущенных шайб в Западной конференции.

«Адмирал»

Турнирное положение: После 42 матчей «Адмиралу» принадлежит 11-я строчка Восточной конференции. С 34 очками в активе, приморский клуб отстает от зоны плей-офф на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: Новый календарный год «Адмирал» начал с драматичной победы над «Амуром» на домашней арене (3:2).

За битвой за Дальний Восток последовало крупное поражение от «Сибири» (2:5). Две последние встречи «Адмирал» провел на льду «Нефтехимика», где оба раза был слабее (2:3, бул,, 2:4).

Не сыграют: Александр Дарьин, Владислав Леонтьев, Адам Хуска, Дмитрий Шугаев.

Состояние команды: В условиях длительного периода спада «Адмирал» оказался безусловным аутсайдером Восточной конференции, шансы которого на возвращение в гонку за плей-офф идут по нисходящей.

По итогам 42 матчей приморцам принадлежит второй худший в лиге показатель по заброшенным шайбам. Тем временем в восьми предыдущих встречах дальневосточники потерпели семь поражений.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск не побеждает на протяжении 3 последних матчей

«Динамо» Минск победило в 5 личных встречах из 6 последних

В 4 последних личных встречах любая из команд выигрывала с разницей в 3 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 6.33, победа «Адмирала» — в 7.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Объективно расклады в таких встречах говорят не в пользу «Адмирала». Но с учетом смены тренерских идей, желания выправить положение и спада «Динамо» Минск дальневосточники могут зацепиться за столь невысокий шанс в Беларуси и провести достойный по своему содержанию матч.

1.95 «Адмирал» победит с форой +2

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Динамо Минск — Адмирал принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Адмирал» победит с форой +2 за 1.95.

Прогноз: Продавить одну из наиболее надежных в лиге защитных линий для кризисного «Адмирала» является задачей повышенного уровня сложности, но днями ранее это удалось сделать нескольким другим командам.

1.82 Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 1.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Динамо Минск — Адмирал принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 1.5 за 1.82.