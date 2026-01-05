В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 6 января, начало — в 06:30 (мск).

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В Западной конференции хоккеисты «Лос-Анджелеса» занимают 8 место. В 40 матчах калифорнийцы набрали 43 очка.

Последние матчи: «Лос-Анджелес» одержал тяжелую победу над одним из лидеров своей конференции, команда из Калифорнии нанесла поражение «Миннесоте» лишь в серии буллитов, так как основное время поединка завершилось вничью (4:4). В серии послематчевых бросков «Лос-Анджелес» одержал победу благодаря голам Адриана Кемпе и Брандта Кларка.

Не сыграют: Под вопросом участие нападающего Тревора Мура, который пропустит игру против «Миннесоты» из-за болезни.

Состояние команды: Кингз удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. До поединка с «Миннесотой» хоккеисты «Лос-Анджелеса» проиграли «Тампа-Бэй» (3:5) и «Колорадо» (2:5).

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» занимает 2 место в таблице Западной конференции. Хоккеисты Джона Хайнса в 43 матчах регулярного чемпионата набрали 58 очков.

Последние матчи: На протяжении всего поединка «Миннесота» отыгрывалась и смогла перевести поединок с «Лос-Анджелесом» в серию буллитов, но одержать победу так и не смогла. В основное время в составе «Уайлд» по шайбе забросили Джейкоб Мидлтон, Джоэль Эрикссон, Брок Фабер и Мэттью Болди.

Не сыграют: Из-за травмы игру пропустит канадец Дэймон Хант.

Состояние команды: В последних матчах «Миннесота» на регулярной основе набирала очки, хотя и были поражения, только не в основное время. Один из лидеров Запада одержал победы в матчах против «Анахайма» (5:2), «Вегаса» (5:2) и «Виннипега» (4:3 — после овертайма), а также проиграл «Сан-Хосе» (3:3, 0:2 — после буллитов).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 2 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес» занимает 8 место в Западной конференции

В этом сезоне «Лос-Анджелес» переиграл «Миннесоту» (4:4, 2:1 — после буллитов)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.15, а победа «Лос-Анджелеса» — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: Предыдущий поединок показал, что легкой прогулки в повторном поединке не будет. Ожидаем, что хоккеисты «Лос-Анджелеса» и «Миннесоты» снова не смогут определить победителя в основное время.

Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 4.15.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса» забрасывают по 4 шайбы, можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.65.