В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 4 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 41 матче «Вашингтон» набрал 47 очков, с которыми закрепился на 7-й позиции Восточной конференции, по дополнительным показателям отставая от 6-й «Филадельфии».
Последние матчи: После рождественской паузы «Вашингтон» зафиксировал победу на площадке «Нью-Джерси» (4:3, от), но допустил провал на льду «Флориды» (6:3).
В заключительном матче 2025 года команда Спенсера Карбери одержала крупную победу над «Рейнджерс» (6:3), а накануне потерпела поражение от «Оттавы» (3:4).
Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа.
Состояние команды: «Вашингтон» испытывает спад, который становится затяжным. Команду мучают проблемы оборонительного характера наряду с нестабильностью в нападении.
В одиннадцати предыдущих встречах коллектив Спенсера Карбери потерпел восемь поражений. При этом в пяти недавних матчах «Кэпиталз» пропускали по 3 и более голов.
«Чикаго»
Турнирное положение: В 40 матчах «Чикаго» заработал 37 очков, с которыми рухнул на 14-е место Западной конференции. От зоны плей-офф коллектив из Иллинойса отстает на 4 пункта.
Последние матчи: Несколько дней назад «Чикаго» добился тяжелейшей победы в выездной игре против «Далласа» (3:4, бул.).
Вернувшись на домашнюю арену, команда Джеффа Блашилла устроилась на поражения в матчах против «Питтсбурга» (3:7) и «Айлендерс» (2:3, бул.). В последней встрече «Блэкхокс» снова взяли верх над «Далласом» (4:3).
Не сыграют: Коннор Бедард, Фрэнк Назар, Ши Вебер, Джейсон Дикинсон.
Состояние команды: После впечатляющих стартовых недель «Чикаго» испытывает колоссальные проблемы системного характера, которые выбили команду из борьбы за плей-офф.
В статусе одного из главных неудачников Западной конференции, коллектив Джеффа Блашилла потерпел восемь поражений в десяти последних встречах, а на дистанции в шесть матчей в декабре «Блэкхокс» не заработали ни одного балла.
Статистика для ставок
- «Чикаго» потерпел 6 поражений в 7 гостевых матчах
- «Вашингтон» одержал 5 побед в 6 последних личных встречах
- «Вашингтон» забивал 4 и более голов в 6 личных встречах из 7 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.87, победа «Чикаго» — в 3.67.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.
Прогноз: «Вашингтон» просел на дистанции, но в контексте предстоящей встречи способен продемонстрировать высокий уровень игровой организации с учетом затяжного кризиса «Чикаго» и его значимых кадровых потерь.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 за 1.87.
Прогноз: При потенциально высокой результативности, добиться которой будет не очень сложно с учетом проблем «Чикаго» в обороне, «Вашингтон» заберет победные очки с комфортным преимуществом.
Ставка: «Вашингтон» победит с форой -1.5 за 2.01.