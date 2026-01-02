Линар МансуровЛинар МансуровРедактор отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 2 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Нью-Йорк» — «Ютта» — 2:7

Героем матча стал канадский нападающий «Ютты» Дилан Гюнтер.  Форвард набрал четыре очка (гол + три передачи).  По три очка набрали американцы Ник Шмальц (две шайбы и одна передача) и Клейтон Келлер (гол + две передачи).  У российского форварда Михаила Сергачев шайба и две передачи.

В составе «Нью-Йорка» по шайбе на свой счет записали Калум Ричи и Мэттью Шефер.

«Каролина» — «Монреаль» — 5:7

В составе «Каролины» пять очков в матче набрал фин Себастьян Ахо, записав на свой счет две шайбы и три передачи.  У россиянина Андрей Свечникова две передачи и шайба.  Датчанин Николай Элерс набрал три балла (шайба + две передачи).  Российский защитник Александр Никишин набрал два очка (гол+ передача).

В составе «Монреаля» по голу и ассисту набрали Юрай Слафковский и Лэйн Хатсон.  По два ассиста оформили Александр Тексье и россиянин Иван Демидов.  По шайбе забили Коул Кофилд, Джош Андерсон, Ник Сузуки и Оливер Капанен.  По одной передачи отдали Брендан Галлахер и Джейден Страбл.

«Лос-Анджелес» — «Тампа Бэй» — 3:5

В составе «Тампа Бэй» лучшим стал россиянин Никита Кучеров.  В его активе одна шайба и две передачи.  Дубль в матче оформил Брейден Поинт.  По одной шайбе и передаче оформил Энтони Сирелли.  По два ассиста в матче оформили Даррен Реддиш и Джейк Генцел.  Одну шайбу забил Гейдж Гонсалвес.

У «Лос-Анджелеса» хет-трик из ассистов оформил Кори Перри.  Россиянин Андрей Кузьменко набрал два очка (1+1), Кевин Фиала также оформил шайбу и ассист.  Еще одну шайбу забросил Джефф Маллот.

«Питсбург» — «Детройт» — 4:3 ОТ

В составе «Питсбурга» канадский форвард Сидни Кросби набрал три очка: дубль и один ассист.  Два очка набрал швед Эрик Карлссон: два ассиста.  По шайбе забросили Блейк Лизотте и Крис Летанг.

В составе «Детройта» Эндрю Копп, Алекс Дебринкэт и Джеймс Ван Римстдик.

«Торонто» — «Винипег» — 6:5

В составе «Торонто» хет-трик и одну передачу оформил американец Остон Мэттьюс.  Шайбу и передачи на свой счет записали Матиас Маччелли и Оливер Экман-Ларссон.  Шайбу забросил Трой Стечер.

В составе «Винипега» три балла на свой счет записал Марк Шайфли: дубль и одна передача.  Канадец Габриэль Виларди набрал два очка (1+1), Алекс Аяфалло и Дилан Демело забросили по шайбе.

«Чикаго» — «Даллас» — 4:3

В составе победителей россиянин Илья Михеев оформил дубль.  Артем Левшунов Теуво Терявяйенен забили по шайбе.  За «Даллас» шайбы забили Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен и Микко Рантанен.

«Кракен» — «Нэшвилл» — 4:1

В составе победителей забил дубль оформил Мэтти Бенирс.  Джаред Маккан и Джейми Олексяк забили по одной шайбе.  Единственный гол за «Нэшвилл» оформил Роман Йоси.