Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 2 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Нью-Йорк» — «Ютта» — 2:7

Героем матча стал канадский нападающий «Ютты» Дилан Гюнтер. Форвард набрал четыре очка (гол + три передачи). По три очка набрали американцы Ник Шмальц (две шайбы и одна передача) и Клейтон Келлер (гол + две передачи). У российского форварда Михаила Сергачев шайба и две передачи.

В составе «Нью-Йорка» по шайбе на свой счет записали Калум Ричи и Мэттью Шефер.

«Каролина» — «Монреаль» — 5:7

В составе «Каролины» пять очков в матче набрал фин Себастьян Ахо, записав на свой счет две шайбы и три передачи. У россиянина Андрей Свечникова две передачи и шайба. Датчанин Николай Элерс набрал три балла (шайба + две передачи). Российский защитник Александр Никишин набрал два очка (гол+ передача).

В составе «Монреаля» по голу и ассисту набрали Юрай Слафковский и Лэйн Хатсон. По два ассиста оформили Александр Тексье и россиянин Иван Демидов. По шайбе забили Коул Кофилд, Джош Андерсон, Ник Сузуки и Оливер Капанен. По одной передачи отдали Брендан Галлахер и Джейден Страбл.

«Лос-Анджелес» — «Тампа Бэй» — 3:5

В составе «Тампа Бэй» лучшим стал россиянин Никита Кучеров. В его активе одна шайба и две передачи. Дубль в матче оформил Брейден Поинт. По одной шайбе и передаче оформил Энтони Сирелли. По два ассиста в матче оформили Даррен Реддиш и Джейк Генцел. Одну шайбу забил Гейдж Гонсалвес.

У «Лос-Анджелеса» хет-трик из ассистов оформил Кори Перри. Россиянин Андрей Кузьменко набрал два очка (1+1), Кевин Фиала также оформил шайбу и ассист. Еще одну шайбу забросил Джефф Маллот.

«Питсбург» — «Детройт» — 4:3 ОТ

В составе «Питсбурга» канадский форвард Сидни Кросби набрал три очка: дубль и один ассист. Два очка набрал швед Эрик Карлссон: два ассиста. По шайбе забросили Блейк Лизотте и Крис Летанг.

В составе «Детройта» Эндрю Копп, Алекс Дебринкэт и Джеймс Ван Римстдик.

«Торонто» — «Винипег» — 6:5

В составе «Торонто» хет-трик и одну передачу оформил американец Остон Мэттьюс. Шайбу и передачи на свой счет записали Матиас Маччелли и Оливер Экман-Ларссон. Шайбу забросил Трой Стечер.

В составе «Винипега» три балла на свой счет записал Марк Шайфли: дубль и одна передача. Канадец Габриэль Виларди набрал два очка (1+1), Алекс Аяфалло и Дилан Демело забросили по шайбе.

«Чикаго» — «Даллас» — 4:3

В составе победителей россиянин Илья Михеев оформил дубль. Артем Левшунов Теуво Терявяйенен забили по шайбе. За «Даллас» шайбы забили Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен и Микко Рантанен.

«Кракен» — «Нэшвилл» — 4:1

В составе победителей забил дубль оформил Мэтти Бенирс. Джаред Маккан и Джейми Олексяк забили по одной шайбе. Единственный гол за «Нэшвилл» оформил Роман Йоси.