Сможет ли «Колорадо» взять реванш у соперника?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Леново Центр» 4 января, начало — в 03:00 (мск).

«Каролина»

Турнирное положение: Хоккеисты «Каролины» занимают место в топ-3 Восточной конференции. «Кейнсы» в 40 матчах регулярного чемпионата набрали 51 очко и отстают от лидера «Детройта» всего на один пункт.

Последние матчи: Команда Рода Бриндамора потерпела фиаско в матче против «Монреаля» (5:7).

Не сыграют: В составе «Каролины» не сыграют Джейкоб Славин, Сет Джарвис, Петр Кочетков. Под вопросом участие Шейна Гостисбехера.

Состояние команды: «Каролина» потерпела поражение во втором матче подряд, ранее команда уступила в игре против «Питтсбурга» (1:5).

«Колорадо»

Турнирная таблица: Хоккеисты из Денвера уверенно лидируют в Западной конференции, «Колорадо» в 39 матчах набрали 67 очков.

Последние матчи: «Колорадо» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, в рамках минувшего тура трехкратные обладатели Кубка Стэнли разгромили «Сент-Луис» (6:1). Хет-трик оформил Валерий Ничушкин, дубль на счету Натана Маккиннона, еще одну шайбу в сетку ворот соперника отправил Брок Нельсон.

Не сыграют: Под вопросом участие травмированных хоккеистов Гэвин Бриндли и Джоэл Кивиранта.

Состояние команды: Победная серия «Колорадо» состоит из 9 матчей, команда помимо успешной игры против «Сент-Луиса» переиграла «Лос-Анджелес» (5:2), «Вегас» (5:5, 2:1 — после буллитов), «Юту» (1:0), «Миннесоту» (5:1), «Виннипег» (3:2), «Сиэтл» (5:3), «Нэшвилл» (4:2) и «Флориду» (6:2).

Статистика для ставок

«Колорадо» занимает 1 место в Западной конференции

«Каролина» занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Каролина» обыграла «Колородо» (4:4, 1:0 — после буллитов)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.60, а победа «Каролины» — в 2.60.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 6 — за 1.95.

Прогноз: В прошлой личной встрече соперники смогли определить победителя лишь в серии буллитов. К слову, «Колорадо» не знает поражений на протяжении девяти матчей, можно рискнуть в пользу победы хоккеистов из Денвера.

2.25 Победа «Колорадо» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Каролина» — «Колорадо» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Колорадо» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: В первой встрече хоккеисты «Колорадо» и «Каролины» забросили другу другу 8 шайб.

2.18 ТБ 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Каролина» — «Колорадо» принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.18.