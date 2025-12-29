прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.90

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Германия встретится со Швецией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 29 декабря. Начало матча — в 21:00 (мск).

Германия

Турнирное положение: После двух матчей общего этапа Германия находится на 5-м месте в группе A без набранных очков в активе. От 4-й Швейцарии немцы отстают ввиду разницы голов.

Последние матчи: В первом туре Германия встретилась с США и в моменте обозначила борьбу, но ввиду очевидного недостатка в классе потерпела поражение (3:6).

Зацепиться за результат коллектив Тобиаса Абштрайтера теоретически мог в матче против Словакии, однако и в этом случае все пошло не по плану немцев (1:4).

Не сыграют: В составе Германии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Ожидаемо Германия проводит общий этап в статусе аутсайдера, который при текущих раскладах приближается к борьбе за выживание.

В двух предыдущих матчах немцы проиграли с общим счетом 4:10. К этому моменту ни одна из четырех других команд в группе A не пропустила больше после двух туров.

Швеция

Турнирное положение: С 6 набранным очками после 2-х туров, Швеция закрепилась на 2-м месте в группе A, по дополнительной разнице уступая верхнюю строчку сборной США.

Последние матчи: В первом матче турнира в Миннеаполисе сборная Швеции не без труда добилась победного результата против Словакии (3:2).

Во втором туре команда Магнуса Хавелида встретилась со Швейцарией. В игре против еще одного аутсайдера шведы одержали непростую победу (4:2).

Не сыграют: У Швеции нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Швеция, как и остальные топ-команды, проводит не самый яркий стартовый отрезок, но едва ли зрелищность на текущем этапе является важнее формы, которую сборная должна продемонстрировать в плей-офф.

По своему содержанию Швеция входит в разряд претендентов на медали, хотя вопросы к ее игре, безусловно, имеются. В частности, «Юниоркрунур» слабо выглядят в атаке и допускают потерю концентрации в зоне защиты.

Статистика для ставок

Швеция ни разу в истории не проигрывала Германии на молодежном уровне

Швеция забивала 11 голов в 2 личных встречах из 3 последних

В 2 последних официальных личных встречах Германия не забила ни 1 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 21.00, ничья — в 12.50, а победа Швеции — в 1.06.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.

Прогноз: Швеция выдала не лучший дебют по качеству игры, но в сущности выглядит готовой нарастить темп. В матче против Германии команда Хевелида наверняка постарается выйти на хорошую результативность в условиях очевидного превосходства.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 5 за 1.90.

Прогноз: Если шведы сумеют должным образом реализовать свою наступательную мощь, у Германии будет не так много шансов избежать крупного поражения.

Ставка: Швеция победит с форой -3.5 за 1.77.