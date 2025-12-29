прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.91

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия встретится с Чехией. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 29 декабря. Начало матча — в 23:30 (мск).

Финляндия

Турнирное положение: В 2-х турах Финляндия набрала 6 очков, с которыми закрепилась на 1-й строке группы B, на 1 пункт опережая сборную Канады.

Последние матчи: Первый тур Финляндия провела против Дании. Во встрече с главным кандидатом на понижение в классе финны в полной мере реализовала свои способности (6:2).

После уверенной победы в стартовой игре команда Лаури Микколы схлестнулась с Латвией, которую перемолола без малейшего сопротивления (8:0).

Не сыграют: Кадровые потери в составе Финляндии отсутствуют.

Состояние команды: Финляндия проводит великолепный стартовый отрезок. Команда Микколы обозначила превосходство над аутсайдерами и вышла на высокий показатель результативности.

По итогам двух туров финны лидируют в группе по заброшенным шайбам и являются лучшими по надежности в обороне. Вместе с тем сборная демонстрирует игру, за счет которой надеется вписаться в борьбу за медали высшей пробы.

Чехия

Турнирное положение: С 3 очками после 2-х туров, Чехия расположилась на 3-м месте группы B, на 2 пункта отставая от Канады и на 2 балла опережая 4-ю Латвию.

Последние матчи: Первую встречу Чехия провела против Канады, с которой бодалась жестко и в моменте проявила неуступчивость, но не сумела избежать поражения (5:7).

После матча с неприятным осадком команда Патрика Аугусты проглотила Данию, над которой имела тотальное преимущество по игре и счету (7:2).

Не сыграют: У Чехии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В Миннеаполис Чехия приехала не с абстрактной целью показать себя, но с вполне предметной задачей — бороться за медали, как годом ранее.

Команда Патрика Аугусты играет в яркий хоккей, в основу которого ложится атакующая вариативность. Так, еще ни в одном матче в рамках общего этапа чехи не забивали менее 5 голов.

Статистика для ставок

Финляндия победила в 3 личных встречах из 5 последних

Чехия забивала по 5 голов в 2 последних личных встречах

В последнем матче на официальном уровне Чехия победила со счетом 8:5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.40, а победа Чехии — в 3.33.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Чехия недурно смотрелась в матче против Канады и в целом входит в число фаворитов группы. В игре против Финляндии команда Патрика Аугусты пожелает упрочить свое положение, имея для этого все необходимое — от поставленной тактики до хороших мастеров в зоне атаки.

Ставка: Чехия не проиграет за 1.91.

Прогноз: Чехия в текущей структуре нацелена на атакующую игру, за счет которой, как правило, добивается высоких цифр по реализации. Аналогичный рисунок чехи попытаются обозначить и в матче против прямого конкурента.

Ставка: Индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 за 1.93.