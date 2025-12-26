прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 28 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: После 37 матчей «Нью-Джерси» находится на 11-м месте Восточной конференции с 41 очком на счету, на 1 турнирный пункт отставая от зоны верхней восьмерки.

Последние матчи: Во второй половине декабря «Нью-Джерси» провел два выезда, в ходе которых взял верх над «Вегасом» (2:1, бул.) и «Ютой» (2:1).

Тем временем в последней домашней встрече команда Шелдона Кифа потерпела поражение от «Баффало» (1:3). В рамках очередной гостевой игры «Девилз» уступили «Айлендерс» (1:2).

Не сыграют: Евгений Дадонов, Джонни Ковачевич, Зак Макивен, Шимон Немец.

Состояние команды: «Нью-Джерси» выдал отличный старт, но спустя какое-то время столкнулся с кадровым кризисом, в результате которого команда потеряла лидерство и выпала за пределы топ-8.

По пропущенным шайбам «Девилз» сейчас имеют третий лучший показатель на Востоке, тогда как с атакой имеются проблемы: только в одном матче из пяти последних команда Кифа забила больше 1 гола.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 37 играх «Вашингтон» заработал 43 очка, расположившись на 7-й строке Восточной конференции, на 2 балла отставая от трио лидеров.

Последние матчи: Последний победный результат «Вашингтона» датирован 19 декабря. На домашнем льду «Кэпиталз» прикончили «Торонто» (4:0).

Неделей ранее столичный коллектив дважды кряду проиграл «Детройту» (2:5, 2:3, от), а в последнем матче устроился на крупное поражение в матче против «Рейнджерс» (3:7).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Расмус Сандин, Том Уилсон.

Состояние команды: После мощной вспышки побед «Вашингтон» откатился к состоянию кризиса, хотя в условиях высокой турнирной плотности по-прежнему держится вблизи лидеров.

В семи предыдущих встречах команда Спенсера Карбери потерпела шесть поражений, а в шести матчах из последних восьми хоккеисты столичного клуба не забивали больше 2 голов.

В 3 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Вашингтон» победил в 5 последних матчах на территории «Нью-Джерси»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.47, победа «Вашингтона» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: В ближайших играх «Нью-Джерси» будет пытаться войти в оптимальный тонус в условиях постепенного возвращения в состав лидеров команды. Начать столь важный процесс коллектив Кифа собирается в домашнем матче против «Вашингтона», который сам находится на спаде.

Ставка: «Нью-Джерси» победит за 2.25.

Прогноз: Обе команды далеки от пиковой формы более ранних отрезков сезона, поэтому личная встреча не сможет раскрыться должным образом в плане атакующей остроты и результативности.

