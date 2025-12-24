Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 24 декабря.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Торонто» — «Питтсбург» — 6:3

В составе победителей нападающий Вильям Нюландер оформил две шайбы и отдал две передачи. По шайбе забили Бобби Макман, Макс Доми, Матиас Мачччели и Стивен Лоренц. У «Питтсбурга» отличились Энтони Манта, Брайан Раст и Рутгер Макгроати.

«Торонто» после 36 матчей имеет в активе 37 очков и занимает 15-е место на «Востоке». «Питтсбург» (39 очков после 36 матчей) расположился на 14-м месте.

«Детройт» — «Даллас» — 4:3 ОТ

В составе хозяев дублем отличился Дилан Ларкин. На счету нападающего победная шайба в овертайме. Также отличился Эммит Финни и Джеймс ван Римсдайк. В составе гостей заброшенные шайбы на счету Джейми Бенна, Роопе Хинца и Уйататта Джонстона.

«Детройт» после 38 матчей имеет в активе 47 очков и занимает вторую строчку на «Востоке». «Даллас» занимает вторую строчку на «Западе», набрав 56 очков после 38 игр.

«Бостон» — «Монреаль» — 2:6

В составе победителей голы забили Коул Кофилд, Юрай Слафковский, Ник Сузуки, Сэмми Бле и Закари Болдук. Российский нападающий Иван Демидов записал на свой счет шайбу и передачу. За «Бостон» отличились россиянин Марат Хуснутдинов и Алекс Стивс.

«Монреаль» расположился на шестой строчке на «Западе» после 37 матчей, набрав 45 очков. «Бостон» после 38 матчей занимает девятую строчку.

«Каролина» — «Флорида» — 2:5

За «Флориду» в матче шайбы забросили Антон Лунделль, Люк Кунин, Нико Миккола, Сэм Беннетт и Сет Джонс. В составе хозяев отличились россиянин Андрей Свечников и Эрик Робинсон.

«Каролина» после поражения продолжает лидировать в Восточной Конференции с 47 баллами после 36 матчей. «Флорида» идет на десятом месте с 42 очками.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерс Дэвилз» — 2:1

Победу хозяевам льда в матче принес нападающий Симон Хольмстрем, оформивший гол и передачу. Вторую шайбу за «Айлендерс» в поединке забросил Адам Пелек. За «Девилз» отличился Бретт Пеше.

«Нью-Йорк Айлендерс» идет на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 44 очка после 37 матчей. «Девилз» остались на 11-м месте с 41 баллом.

«Оттава» — «Баффало» — 2:3 ОТ

Победу «Баффало» в этом поединке принес дубль и передача защитника Боуэна Байрэма. Еще одну шайбу записал на свой счет Ной Эстлунд. В составе «Оттавы» отличились Ридли Грейг и Тим Штюцле. «Оттава» после поражения осталась на десятой строчке на «Востоке» с 41 баллом, а «Баффало» идет на 13-м месте с 40 очками.

«Вашигнтон» — «Рейнджерс» — 3:7

В составе гостей Тэйлор Рэддиш и Винсент Трочек оформили по дублю и одному ассисту. Российский нападающий Артемий Панарин забил гол и отдал передачу. Также отметились Алекси Лафреньер и Уилл Кайлле.

В составе хозяев шайбы забили Алексей Протас, Дилан Строум и Джон Карлсон. Александр Овечкин вновь завершил матч без голевых действий.

«Вашигнтон» занимает седьмую строчку на «Востоке», набрав 43 балла после 37 игр. «Рейнджерс» идет девятым с 42 очками после 39 матчей.

«Минессота» — «Нэшвилл» — 2:3 ОТ

В составе «Миннесоты» в матче отличились Броок Фейбер и Юэль Эрикссон Эк. За гостей в поединке забили Роман Йоси, Райан О'Райли и Стивен Стэмкос, оформивший гол в овертайме.

«Нэшвилл» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 36 баллами после 36 игр. «Минессота» занимает третью строчку, имея в активе 50 баллов в 38 матчах.

«Чикаго» — «Филадельфия» — 1:3

В составе победитей шайбы принадлежат Карлу Грундстрему, Ноа Кейтсу и Трэвису Коененки. За «Чикаго» отличился Райан Донато с передачи россиянина Артема Левшунова. «Чикаго» идет на последнем месте в Западной конференции с 32 баллами, «Филадельфия» занимает третью строчку на «Востоке» с 45 очками.

«Колорадо» — «Ютта» — 1:0

Победную и единственную шайбу в матче записал на свой счет канадский нападающий Самюэль Жирар. Удачное выступления в матче позволило хозяевам укрепиться на первой строчке «Востока» с 61 баллом в 36 матчах. «Ютта» идет на восьмой позиции с 39 очками.

«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:1

Хет-трик в матче оформил немецкий нападающий Леон Драйзайтль. Канадский форвард Зак Хайман оформил один гол и два ассиста, а Райан Нюджент Хопкинс довершил разгром. В составе гостей шайба на счету Маккензи Уигера.

«Эдмонтон» идет на шестой строчке в Западной конференции, набрав 44 очка в 38 матчах, а «Калгари» с 34 баллами занимает 13-е место.

«Кингс» — «Краген» — 2:3

В составе победителей шайбы на свой счет записали Бен Майерс, Фредерик Годро и Джордан Эберле. Россиянин Андрей Кузменко смог отличиться за «Кингс». Еще одну шайбу оформил Кевин Фиала. «Кингс» остались на седьмой строчке на «Западе», «Кракен» идет на десятой строчке с 36 баллами.

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 7:2

За «Вегас» в этом поединке отличился дублем Митч Марнер, по одной шайбе на свой счет записали Бретт Хауден, Колтон Сиссонс, Марк Стоун, и Райлли Смит. Россиянин Иван Барбашев записал на свой счет два ассиста.

За «Сан-Хосе» отличился Коллин Граф и Маклин Селебрини. Россиянин Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

«Вегас» поднялся на четвертую строчку, набрав 44 очка в 35 матчах, а «Сан-Хосе» остался на девятой позиции с 37 баллами в активе. Обе команды играют в Западной Конференции.