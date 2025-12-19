прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.45

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Гранд Казино Арена» 20 декабря, начало — в 23:00 (мск).

«Миннесота»

Турнирное положение: Команда Джона Хайнса продолжает восхождение в Западной конференции, «Миннесота» расположилась на 3 месте, в 35 матчах команда одержала 21 победу и потерпела 14 поражений.

Последние матчи: «Миннесота» на выезде одержала победу над «Коламбусом» (5:2). В составе победителей по шайбе забросили Мэттью Болди, Райан Хартман, Владимир Тарасенко, Джоэль Эрикссон и Кирилл Капризов.

Не сыграют: В составе «Миннесоты» 7 травмированных хоккеистов: Матс Цуккарелло (травма ниж.части тела), Зак Богосян (травма верх.части тела), Йонас Бродин (травма ниж.части тела), Винс Хиностроза (травма верх. части тела), Дэймон Хант (травма), Маркус Йоханссон (травма верх.части тела), Джейкоб Мидлтон (травма ниж.части тела).

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: «Миннесота» одержала в шестом матче подряд, хоккеисты Хайнса также выиграли в основное время у «Вашингтона» (5:0), «Бостона» (6:2), «Оттавы» (3:2), «Далласа» (5:2) и «Сиэтла» (4:1).

«Эдмонтон»

Турнирное пололжение: «Эмонтон» улучшил положение на Западе, поднявшись на 6 место. Команда Криса Кноблоха в 35 матчах одержала 17 побед и потерпела 18 поражений.

Последние матчи: Канадцы продолжают побеждать в гостевой серии игр, в рамках минувшего игрового дня «Эдмонтон» переиграл «Бостон» (3:1). В составе победителей по голу забили Райан Нюджент-Хопкинс, Куинн Хатсон и Коннор Макдэвид.

Не сыграют: В лазарете «Эмонтона» находятся Каспери Капанен (травма верх.части тела), Джек Рославик (травма) и Джейк Уолман (травма).

Состояние команды: В пяти матчах «Эдмонтон» одержал победы над «Питтсбургом» (6:4), «Торонто» (6:3), «Детройтом» (4:1) и уступил в игре с «Монреалем» (1:4).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 3 место в Западной конференции

«Эдмонтон» занимает 6 место в Западной конференции

«Миннесота» в этом сезоне обыграла «Эдмонтон» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Эдмонтона» — в 2.45.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 6 — за 1.65.

Прогноз: «Миннесота» много забивает, в среднем за игру по 5 шайб, «Эдмонтон» тоже неплох собой, ожидаем от команд упорной борьбы, в которой на наш взгляд победителем выйдет команда Капризова.

2.45 Победа «Миннесоты» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Миннесота» — «Эдмонтон» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, в прошлой очной встрече хоккеисты «Миннесоты» и «Эдмонтона» забросили друг другу одну шайбу.

2.80 ТМ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Миннесота» — «Эдмонтон» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.80.