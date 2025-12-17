прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.21

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Амали-Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: После 33 матчей «Тампа» находится на 7-м месте Восточной конференции с 39 очками на счету. На 1 турнирный пункт «Лайтнинг» отстают от клубов до 4-й строчки включительно.

Последние матчи: На прошлой неделе команда Джона Купера одержала крупную победу над «Монреалем» (6:1), тем самым прервав серию из четырех поражений.

Следом «Тампа-Бэй» выдала яркую победу на площадке «Нью-Джерси» (8:4), тогда как в двух последних матчах проиграла «Айлендерс» (2:3, бул.) и «Флориде» (2:5).

Не сыграют: Эрик Чернак, Андрей Василевский, Райан Макдона, Виктор Хедман, Эмиль Лиллеберг, Брэндон Хэгел.

Состояние команды: В условиях высокой конкуренции «Тампа-Бэй» рискует выпасть за пределы топ-8, но текущая фаза замедления выглядит временной и объясняется кадровыми потерями, в том числе травмой Василевского.

В шести матчах из последних восьми команда Джона Купера проиграла, причем только в одной встрече с отрицательным результатом на этом отрезке «Лайтнинг» удалось забить больше 2 голов.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: С 37 очками после 32 матчей на момент написания, «Лос-Анджелес» находится на 7-й позиции Запада, по дополнительным показателям опережая 8-й «Сан-Хосе».

Последние матчи: Во встрече с «Ютой» 9 декабря в Солт-Лейк-Сити команда Джима Хиллера добилась победы (4:2), которая без учета игры против «Флориды» остается последней.

В следующем матче «Лос-Анджелес» уступил «Сиэтлу» (2:3, от), а на домашнем льду — не справился с «Калгари» (1:2, от). В ходе другого выезда калифорнийцы проиграли «Далласу» (1:4).

Не сыграют: Куинтон Байфилд, Филлип Дано, Дарси Кемпер.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» проводит стандартный для себя сезон, передвигаясь по турнирной дистанции в числе «средних» команд Запада с претензией на плей-офф.

В настоящее время форма «Кингз» не может считаться оптимальной. На отрезке в тринадцать матчей калифорнийцы потерпели десять поражений, а в трех последних встречах их результативность ограничивалась 2 голами.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» не проигрывает «Лос-Анджелесу» на протяжении 9 последних матчей на домашнем льду

В 4 личных встречах из 6 последних на льду «Тампы-Бэй» была зафиксирована ничья в основное время

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 4.42, победа «Лос-Анджелеса» — в 2.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: Последние матчи «Тампа» провела не лучшим образом, но в домашней встрече с «Лос-Анджелесом», в игровом рисунке которого отсутствует всяческая последовательность, команда Купера сможет вновь продемонстрировать высокий класс.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 2.21.

Прогноз: Атакующим исполнителям «Тампы» важно почувствовать привычную игру и войти в тонус, дающий команде возможность добиваться высокой результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3 за 2.02.