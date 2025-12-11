прогноз на матч Кубка Первого канала, ставка за 1.76

В рамках Кубка Первого канала Беларусь встретится с Казахстаном. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 12 декабря. Начало матча — в 12:00 (мск).

Беларусь

Турнирное положение: Предыдущий розыгрыш турнира Беларусь завершила на 2-м месте в таблице, набрав в 3 матчах 7 очков и по итогу уступив 1 балл «России 25».

Последние матчи: На Кубке Первого канала-2024 Беларусь одержала верх над Казахстаном (3:1), драматично уступила «России 25» (3:4, от) и вместе с тем разбила команду «Звезд КХЛ» (6:1).

Не сыграют: В составе Беларуси кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Тренерский штаб Дмитрия Квартальнова собрал боеспособный состав в большинстве своем из представителей минского «Динамо».

Прогнозы и ставки на хоккей

С игроками, занимающими верхние позиции в гонке бомбардиров КХЛ, Беларусь в теории способна замахнуться на лидерство.

Казахстан

Турнирное положение: Годом ранее Казахстан не сумел набрать ни одного балла в 3-х встречах и закончил соревнование на последнем месте в квартетной таблице.

Последние матчи: Предыдущий розыгрыш Кубка Первого канала сборная Казахстана сопроводила поражениями от Беларуси (1:3), «Звезд КХЛ» (1:3) и «России 25» (1:3).

В ноябре этого года команда провела три встречи в рамках азиатского турнира, в ходе которого одержала верх над Южной Кореей (4:2), Китаем (5:1) и Японией (4:3).

Не сыграют: У Казахстана нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В скромных масштабах товарищеского турнира сборной Казахстана отведена роль аутсайдера, который имеет откровенно немного шансов на успех, но который, безусловно, попытается обозначить борьбу и показать яркую игру.

Статистика для ставок

Беларусь одержала 5 побед кряду в последних матчах

Беларусь забивала 4 и более голов в 3 матчах из 5 последних

Беларусь обыграла Казахстан в 6 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Беларуси оценивается букмекерами в 1.17, ничья — в 9.80, а победа Казахстана — в 11.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 6.5 — за 2.17.

Прогноз: Беларусь привезла в Новосибирск мощный состав, который должен разбираться с Казахстаном без вопросов.

1.76 Индивидуальный тотал Беларуси больше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч Беларусь — Казахстан принесёт чистый выигрыш 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Индивидуальный тотал Беларуси больше 5 за 1.76.

Прогноз: С хорошей результативностью, команда Квартальнова добьется уверенного преимущества по игре и не позволит казахстанцам отвечать голевыми атаками в равной степени.

2.06 Беларусь победит с форой -3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Беларусь — Казахстан позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Беларусь победит с форой -3.5 за 2.06.