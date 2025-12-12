В пятницу, 12 декабря, сборная Беларуси сыграет с Казахстаном на турнире Кубок Первого канала 2025. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13' Бориков Егор (Беларусь) едва не переправил шайбу в ворота на дальней штанге, но она пролетела в считанных сантиметрах от каркаса ворот!

12' Г-ОООООООООО-Л! Беларусь — 1:0! Роман Горбунов! Виталий Пинчук классно выкатился из-за ворот и отдал передачу на пятак, а Горбунов мастерски исполнил бросок в касание!

10' Александр Скоренов (Беларусь) бросил с кистей после вбрасывания — шайба пролетела рядом со штангой.

09' Игра пока проходит с преимуществом белорусов — они больше владеют шайбой и много бросают по воротам.

07' Александр Скоренов (Беларусь) ворвался в зону соперника и отдал пас на дальнюю штанг — шайбу ко льду прижал Никита Бояркин (Казахстан).

05' Иван Кульбаков (Беларусь) великолепно сейванул после броска от правого борта Кирилла Ляпунова (Казахстан).

04' Никита Бояркин (Казахстан) поймал шайбу в ловушку после броска Степана Фальковского (Беларусь) от синей линии.

03' Егор Бориков (Беларусь) отыгрался с партнером и ворвался на на пятак, но бросок его заблокировали.

02' Сборная Казахстана активно провела первую минуту и взяла шайбу под свой контроль.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч Беларусь — Казахстан начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

11:58 Главные действующие лица появляются на льду «Сибирь-Арены». Звучат гимны стран-участниц матча. Игра вот-вот начнется!

11:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

11:40 Сегодняшний матч пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене», которая вмещает 12 000 зрителей.

11:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала Беларусь — Казахстан. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

Беларусь: Кульбаков Иван, Алистров Владимир, Белевич Андрей, Бокун Даниил, Бориков Егор, Дерябин Дмитрий, Дроздов Иван, Фальковский Степан, Горбунов Роман, Карабань Данила, Карпович Даниил, Кузнецов Сергей, Липский Даниил, Мартынов Игорь, Мороз Вадим, Паливко Данила, Парфенюк Никита, Пинчук Виталий, Салыго Николай, Скоренов Александр, Усов Илья, Ерёменко Владислав.

Казахстан: Бояркин Никита, Бойко Олег, Борисевич Александр, Буяльский Андрей, Данияр Саян, Диханбек Мади, Гайтамиров Тамирлан, Хорошев Фёдор, Колесников Вячеслав, Королёв Артём, Лихотников Артём, Ляпунов Кирилл, Муратов Батырлан, Мусоров Максим, Никитин Кирилл, Оразов Бейбарыс, Оспанов Руслан, Старченко Роман, Степаненко Иван, Юлбарисов Оскар.

Беларусь

В последние годы сборная Беларуси играет в основном товарищеские матчи и турниры, организованный Российской Федерацией. Последний сбор этой команды был в мае нынешнего года, когда она провела сразу четыре спарринга и в каждом из них выиграла. Наиболее захватывающим получилась встреча со сборной России (Б), в которой белорусам удалось уйти от поражения, уступая в счете (0:3) — в итоге побед в овертайме (8:7).

Казахстан

Сборная Казахстана буквально несколько недель назад отыграла на Чемпионате Азии, где уверенно одержала побед во всех трех матчах с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб — 13:6. Напомни, кого обыграли казахи на этом турнире: Южную Корею (4:2), Китай (5:1) и Японию (4:3). Отметим, что Азия в целом не самый хоккейный регион, но среди остальных команд Казахстан выделяется.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют с доминированием белорусов в последние годы. Предыдущая их очная дуэль состоялась в мае нынешнего года в рамках товарищеского спарринга, там хоккеисты из «синеокой» выиграли со счетом 2:0. В прошлом году на Кубке Первого канала встреча этих соперников завершилась викторией Беларуси (3:1).

