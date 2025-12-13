В субботу, 13 декабря, сборная России U25 сыграет с национальной командой Беларуси в рамках Кубка Первого канала. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

40' Звучит серена на второй перерыв! Россия U25 ведет 2:0! Отдыхаем...

39' Обоюдное удаление: Вадим Мороз (Беларусь) и Александр Елесин (Россия U25) получили по 2 минуты!

37' Илья Усов (Беларусь) немного не дотянулся до передачи с глубины, а ведь позиция у него была перспективная.

35' Первая пятерка россиян прижала соперника к воротам: бросок от синей линии в исполнении Ильи Карпухина (Россия U25) — шайба пролетела мимо створа.

34' Илья Сафонов (Россия U25) вкатился в зону и бросил со средней дистанции прямо в грудь белорусскому вратарю!

32' Степан Фальковский (Беларусь) подставил клюшку под бросок Дмитрия Силантьева (Россия U25) и шайба улетела в заградительную сетку.

30' Дмитрий Силантьев (Россия U25) получил великолепную передачу и бросил в касание, но Иван Кульбаков (Беларусь) в очередной раз спас свою команду.

28' Владислав Ерёменко (Беларусь) мощно бросил с кистей после выигранного вбрасывания — шайба пролетела выше ворот!

27' Г-ООООООООО-Л! Россия U25 — 2:0! Данил Аймурзин! Егор Сурин бросил — вратарь отбил, а первым на добивании оказался Данил Аймурзин, который переправил шайбу в пустой угол.

27' Россияне убежали в контратаку 2 в 1, но Иван Кульбаков (Беларусь) и Владислав Ерёменко (Беларусь) совместными усилиями нейтрализовали опасность у своих ворот.

26' Иван Кульбаков (Беларусь) прижимает шайбу ко льду после череды бросков россиян с пятака!

25' Георгий Иванов (Россия U25) заблокировал бросок соперника и начал хромать — шайба попала ему в ногу.

24' Александр Скоренов (Беларусь) убежал один на один с вратарем соперника, но Максим Моторыгин (Россия U25) отбил шайбу щитками.

23' Роман Канцеров (Россия U25) подставлял клюшку на дальней штанге, но не попал по прыгающей шайбе.

21' Стартовала вторая треть матча Россия U25 — Беларусь!

20' Звучит серена на перерыв! Россия U25 ведет 1:0! Отдыхаем...

20' За задержку соперника 2 минуты получает Даниил Карпович! Большинство у россиян!

19' Даниил Бокун (Беларусь) запустил шайбу по борту, а она от клюшки соперника покинула площадку.

18' Георгий Иванов (Россия U25) бросил из правого круга для вбрасывания — вратарь отбил шайбу в угол площадки.

16' Максим Джиошвили (Россия U25) не по правилам вошел в зону не по правилам — офсайд зафиксировал судья.

15' Виталий Абрамов (Россия U25) после выигранного вбрасывания бросил в створ, там Иван Кульбаков (Беларусь) был внимателен.

14' Г-ООООООООО-Л! Россия U25 — 1:0! Роман Канцеров! Канцеров перехватил шайбу на синей линии и точно бросил в угол над плечом Ивана Кульбакова!

13' Егор Бориков (Беларусь) буквально влетел в зону соперника с левого борта и мощно бросил в дальний угол, но шайба пролетела мимо!

12' Данил Аймурзин (Россия U25) вышел исполнять буллит, но не попал в створ ворот — Иван Кульбаков (Беларусь) отлично выкатился и перекрыл «ленточку»!

11' Даниил Бокун (Беларусь) задержал соперника клюшкой и за это назначен штрафной бросок в ворота белорусов.

09' Степан Фальковский (Беларусь) заблокировал мощный бросок Дмитрий Юдин (Россия U25)- шайба улетела за пределы площадки.

07' Никита Лямкин (Россия U25) прорвался по правому борту и отдал острую передачу на пятак, но партнеры не смогли переправить шайбу в ворота.

05' Максим Моторыгин (Россия U25) классно отразил бросок Ивана Дроздова (Беларусь) от синей линии.

03' Иван Кульбаков (Беларусь) поймал шайбу в ловушку после броска Георгия Иванова (Россия U25).

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч Россия U25 — Беларусь начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:15 Звучат гимны стран-участниц матча. Игра вот-вот начнется!

14:12 На льду появляются известные в прошлом хоккеисты и спортивные чиновники — они желают удачи командам!

14:10 Главные действующие лица появляются на льду «Сибирь-Арены».

14:00 На ледовой площадке происходит невероятное световое шоу.

13:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

13:40 Сегодняшний матч пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене», которая вмещает 12 000 зрителей.

13:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала Россия U25 — Беларусь. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

Россия U25: Самойлов Александр, Абрамов Виталий, Абросимов Руслан, Ахияров Тимур, Аймурзин Данил, Джиошвили Максим, Гончарук Сергей, Ильенко Артём, Иванов Георгий, Канцеров Роман, Карпухин Илья, Конюшков Богдан, Лямкин Никита, Полтапов Прохор, Пыленков Даниил, Сафонов Илья, Силантьев Дмитрий, Соркин Максим, Сурин Егор, Елесин Александр, Юдин Дмитрий, Моторыгин Максим.

Беларусь: Кульбаков Иван, Алистров Владимир, Белевич Андрей, Бокун Даниил, Бориков Егор, Дерябин Дмитрий, Дроздов Иван, Фальковский Степан, Горбунов Роман, Карабань Данила, Карпович Даниил, Кузнецов Сергей, Липский Даниил, Мартынов Игорь, Мороз Вадим, Паливко Данила, Парфенюк Никита, Пинчук Виталий, Салыго Николай, Скоренов Александр, Усов Илья, Ерёменко Владислав.

Россия U25

Россия U25 еще не вступала в борьбу на Кубке Первого канала — это будет ее первая встреча и судя по всему определяющая, так как Казахстан явно слабее Беларуси. Последний раз эта сборная собиралась год назад на этом же турнире, тогда они были триумфаторами, выиграв все три встречи соревнований.

Беларусь

В последнее время сборная Беларуси играет в основном товарищеские матчи и турниры, организованные Россией. Последний сбор этой команды был в мае, когда она провела сразу четыре спарринга и в каждом из них выиграла. На Кубке Первого канала сборная Беларуси уже провела один матч, в котором уверенно обыграла национальную команду Казахстана со счетом 4:1.

Личные встречи

Между собой эти команды играют не очень часто и с попеременным успехом. В последний раз Россия U25 и Беларусь пересекались в прошлом году на Кубке Первого канала, тогда в овертайме победу праздновали «трехцветные» со счетом 4:3.

