«Айлендерс» не упустят шанс при домашних трибунах

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 12 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).

«Айлендерс»

Турнирное положение: Без набранных баллов в рамках дебютной встречи, «Айлендерс» очутились на условной 4-й позиции в таблице Столичного дивизиона.

Последние матчи: В первой игре регулярки команда Патрика Руа дала бой на территории «Питтсбурга». Несмотря на весьма неплохую попытку, событийный матч в гостях завершился поражением (3:4).

В рамках предсезонного этапа «Айлендерс» провели 6 матчей, но победу одержали лишь дважды. Перед началом сезона «Айлс» уступили «Нью-Джерси» (2:4) и «Рейнджерс» (2:3, от), но взяли верх над «Филадельфией» (4:3).

Не сыграют: Итан Бир, Семен Варламов.

Состояние команды: В новый сезон «Айлендерс» вошли с нацеленностью на глобальную перестройку, за счет которой на Лонг-Айленде рассчитывают побороться за плей-офф уже в рамках нынешней регулярки.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В игровом отношении «Айлс» также намерены изменить привычную консервативную структуру: команда Руа стремится к более интенсивному движению и активному владению шайбой, хотя к эффективности нижних звеньев ньюйоркцев по-прежнему могут возникать претензии.

«Вашингтон»

Турнирное положение: После первой игры нового сезона «Вашингтон» обосновался на 7-й строчке в таблице Столичного дивизиона.

Последние матчи: Стартовый матч регулярки команда Спенсера Карбери провела при своих болельщиках. На территорию «Кэпс» заявился «Бостон», нанесший хозяевам поражение (1:3).

В тем в рамках предсезонки «Вашингтон» одержал 5 побед в 6 встречах, а единственную осечку допустил в игре с теми же «Брюинз» (1:3). В последнем контрольном матче «Кэпиталз» обыграли «Коламбус» (2:1).

Не сыграют: У «Вашингтона» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Текущий сезон «Вашингтону» предстоит провести на фоне выдающейся прошлогодней кампании. В межсезонье «Кэпс» сохранили основную ударную силу, дополнив состав точечными усилениями.

На дистанции тренерский штаб Карбери намерен сберечь базовую игровую конфигурацию, при которой ведущие связки и молодые исполнители делают ставку на контроль и попытки навязать сопернику комфортный для себя темп.

Статистика для ставок

«Айлендерс» не побеждают на домашнем льду на протяжении 5 последних матчей

«Вашингтон» одержал 7 побед в 10 последних личных встречах на территории «Айлендерс»

В 3 выездных матчах «Вашингтона» из 4 последних было забито ровно по 7 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.40, а победа «Вашингтона» — в 2.63.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: На своей территории «островитяне» умеют оказать достаточное давление на привычного для себя соперника, включая столичную команду, которая под натиском хозяйских атак может допустить несколько грубых ошибок, способных определить результат.

1.83 «Айлендерс» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Айлендерс — Вашингтон позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Айлендерс» победят в матче за 1.83.

Прогноз: Коллектив Патрика Руа умеет надежно защищаться против команд с хромающим атакующим потенциалом. В гостевой игре «Вашингтону» предстоит столкнуться с кризисом идей в нападении.

1.95 Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Айлендерс — Вашингтон принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 за 1.95.