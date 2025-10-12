В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 12 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).
«Айлендерс»
Турнирное положение: Без набранных баллов в рамках дебютной встречи, «Айлендерс» очутились на условной 4-й позиции в таблице Столичного дивизиона.
Последние матчи: В первой игре регулярки команда Патрика Руа дала бой на территории «Питтсбурга». Несмотря на весьма неплохую попытку, событийный матч в гостях завершился поражением (3:4).
В рамках предсезонного этапа «Айлендерс» провели 6 матчей, но победу одержали лишь дважды. Перед началом сезона «Айлс» уступили «Нью-Джерси» (2:4) и «Рейнджерс» (2:3, от), но взяли верх над «Филадельфией» (4:3).
Не сыграют: Итан Бир, Семен Варламов.
Состояние команды: В новый сезон «Айлендерс» вошли с нацеленностью на глобальную перестройку, за счет которой на Лонг-Айленде рассчитывают побороться за плей-офф уже в рамках нынешней регулярки.
В игровом отношении «Айлс» также намерены изменить привычную консервативную структуру: команда Руа стремится к более интенсивному движению и активному владению шайбой, хотя к эффективности нижних звеньев ньюйоркцев по-прежнему могут возникать претензии.
«Вашингтон»
Турнирное положение: После первой игры нового сезона «Вашингтон» обосновался на 7-й строчке в таблице Столичного дивизиона.
Последние матчи: Стартовый матч регулярки команда Спенсера Карбери провела при своих болельщиках. На территорию «Кэпс» заявился «Бостон», нанесший хозяевам поражение (1:3).
В тем в рамках предсезонки «Вашингтон» одержал 5 побед в 6 встречах, а единственную осечку допустил в игре с теми же «Брюинз» (1:3). В последнем контрольном матче «Кэпиталз» обыграли «Коламбус» (2:1).
Не сыграют: У «Вашингтона» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Текущий сезон «Вашингтону» предстоит провести на фоне выдающейся прошлогодней кампании. В межсезонье «Кэпс» сохранили основную ударную силу, дополнив состав точечными усилениями.
На дистанции тренерский штаб Карбери намерен сберечь базовую игровую конфигурацию, при которой ведущие связки и молодые исполнители делают ставку на контроль и попытки навязать сопернику комфортный для себя темп.
Статистика для ставок
- «Айлендерс» не побеждают на домашнем льду на протяжении 5 последних матчей
- «Вашингтон» одержал 7 побед в 10 последних личных встречах на территории «Айлендерс»
- В 3 выездных матчах «Вашингтона» из 4 последних было забито ровно по 7 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.40, а победа «Вашингтона» — в 2.63.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.
Прогноз: На своей территории «островитяне» умеют оказать достаточное давление на привычного для себя соперника, включая столичную команду, которая под натиском хозяйских атак может допустить несколько грубых ошибок, способных определить результат.
Ставка: «Айлендерс» победят в матче за 1.83.
Прогноз: Коллектив Патрика Руа умеет надежно защищаться против команд с хромающим атакующим потенциалом. В гостевой игре «Вашингтону» предстоит столкнуться с кризисом идей в нападении.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 за 1.95.