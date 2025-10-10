прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 10 октября, начало — в 05:00 (мск).

«Ванкувер»

Турнирная таблица: В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Ванкувер» финишировал на 10 месте в Западной конференции, набрав 90 очков после 82 сыгранных матчей.

Последние матчи: Перед стартом нового сезоне в НХЛ хоккеисты «Ванкувера» переиграли «Эдмонтон» (3:2 — после овертайма).

Не сыграют: В лазарете команды травмированы Тедди Блюгер, Нильс Хёгландер и Пьер-Оливер Джозеф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ванкувер» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

«Калгари»

Прошлый сезон: «Калгари» в сезоне 2024/2025 финишировал на 9 строчке, заработав 96 очков, команде буквально одной победы не хватило, чтобы пройти в плей-офф.

Последние матчи: «Калгари» с трудом выиграл у «Эдмонтона» в первом официальной встрече регулярного чемпионата. В основное время встреча завершилась вничью (3:3), в серии послематчевых бросков хоккеисты «Калгари» оказались точнее (2:1).

Не сыграют: «Калгари» не сможет рассчитывать на травмированного Мартина Поспишила.

Состояние команды: «Калгари» можно считать самой невезучей командой по итогам прошлого сезона, «огоньки» набрали одинаковое количество с «музыкантами» из Юты. Однако по дополнительным показателям коллектив не смог пройти в топ-16 команд НХЛ.

Статистика для ставок

«Ванкувер» одержал четыре победы в пяти матчах

«Калгари» прервал двухматчевую проигрышную серию

«Ванкувер» разгромил «Калгари» в предсезонке (8:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ванкувера» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.50, а победа «Калгари» — в 3.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: «Ванкувер» сейчас на ходу и фактически громит соперников одного за другим. «Калгари» вряд ли может рассчитывать на очки в гостевой игре. Ставим на победу хозяев.

1.82 Победа «Ванкувера» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Ванкувер» — «Калгари» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Победа «Ванкувера» с коэффициентом 1.82.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забрасывают по 5 шайб.

1.80 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ванкувер» — «Калгари» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.80.