В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 10 октября, начало — в 05:00 (мск).
«Ванкувер»
Турнирная таблица: В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Ванкувер» финишировал на 10 месте в Западной конференции, набрав 90 очков после 82 сыгранных матчей.
Последние матчи: Перед стартом нового сезоне в НХЛ хоккеисты «Ванкувера» переиграли «Эдмонтон» (3:2 — после овертайма).
Не сыграют: В лазарете команды травмированы Тедди Блюгер, Нильс Хёгландер и Пьер-Оливер Джозеф.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Ванкувер» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
«Калгари»
Прошлый сезон: «Калгари» в сезоне 2024/2025 финишировал на 9 строчке, заработав 96 очков, команде буквально одной победы не хватило, чтобы пройти в плей-офф.
Последние матчи: «Калгари» с трудом выиграл у «Эдмонтона» в первом официальной встрече регулярного чемпионата. В основное время встреча завершилась вничью (3:3), в серии послематчевых бросков хоккеисты «Калгари» оказались точнее (2:1).
Не сыграют: «Калгари» не сможет рассчитывать на травмированного Мартина Поспишила.
Состояние команды: «Калгари» можно считать самой невезучей командой по итогам прошлого сезона, «огоньки» набрали одинаковое количество с «музыкантами» из Юты. Однако по дополнительным показателям коллектив не смог пройти в топ-16 команд НХЛ.
Статистика для ставок
- «Ванкувер» одержал четыре победы в пяти матчах
- «Калгари» прервал двухматчевую проигрышную серию
- «Ванкувер» разгромил «Калгари» в предсезонке (8:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ванкувера» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.50, а победа «Калгари» — в 3.80.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.
Прогноз: «Ванкувер» сейчас на ходу и фактически громит соперников одного за другим. «Калгари» вряд ли может рассчитывать на очки в гостевой игре. Ставим на победу хозяев.
Ставка: Победа «Ванкувера» с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забрасывают по 5 шайб.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.80.