«Торонто» не допустит потери очков на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Скоушабэнк-арене» 9 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).

«Торонто»

Турнирное положение: Последний чемпионат «Торонто» закончил на 1-месте в таблице Атлантического дивизиона, набрав 108 очков. В Кубке Стэнли команда уступила «Флориде» во 2-м раунде.

Последние матчи: В ходе предсезонки команда Крэйга Беруби провела 6 матчей, но победить сумела лишь дважды, включая разгром «Монреаля» на гостевой площадке (7:2).

В другой встрече с «Канадиенс» «Торонто» проиграл, причем у себя дома (2:4), а в заключительных турах подготовительного цикла уступил «Детройту» в 2-матчевом противостоянии (1:3, 5:6, от).

Не сыграют: В составе «Торонто» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Торонто» причисляется к фаворитам регулярного сезона и видится командой, которая способна навязать борьбу за лидерство в Атлантическом дивизионе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Несмотря на болезненный отъезд Митча Марнера в межсезонье, «листочки» сохранили основную ударную силу. Однако с точки зрения эффективности «Лифс» важно в объеме создаваемых моментов, с чем годом ранее на отрезке имелись проблемы.

«Монреаль»

Турнирное положение: В последней регулярке «Монреаль» занял 5-е место в Атлантическом дивизионе с 91 очком в активе, а плей-офф раунд обернулся ранним вылетом от «Вашингтона».

Последние матчи: Предсезонный турнир команды Мартена Сан-Луи состоял из 6 матчей. В 4-х встречах «Хабс» победили, в том числе и на территории «Торонто» (4:2).

После игры с «Лифс» «Монреаль» удачно завернул в гости к «Оттаве», где нанес сокрушительное поражение (0:5). На домашнем льду коллектив из Квебека не сумел провернуть то же самое (1:3).

Не сыграют: У «Монреаля» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Монреаль» может стать одной из темных лошадок своего дивизиона, обозначив целью попадание в кубковый раунд.

Канадский коллектив по-прежнему находится на этапе длительной перестройки, формируя систему вокруг молодых талантов, способных в будущем вырасти в звезд высшего эшелона и возвести «Монреаль» в класс элиты Востока.

Статистика для ставок

«Торонто» победил в 4 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 4 последних «Торонто» забивал не менее 4 голов

На домашнем льду «Торонто» не побеждает на протяжении 5 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.52, а победа «Монреаля» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

Прогноз: Системно зрелая команда Крэйга Беруби в этом сезоне претендует на самые высокие цели, и к текущему моменту «Лифс» по составу и содержанию игры явно превосходят не один десяток соперников, к которым также относится «Монреаль».

2.06 «Торонто» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Торонто — Монреаль принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: «Торонто» победит за 2.06.

Прогноз: В плане кадровых ресурсов у «Торонто» сейчас полный порядок — наличие в его составе бомбардиров высшего эшелона дает право рассчитывать на высокую результативность в первом матче сезона.

1.85 Индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Торонто — Монреаль позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 за 1.85.