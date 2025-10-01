В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск).
СКА
Турнирное положение: В 9 матчах СКА заработал 11 очков — в таблице Западной конференции армейцы с Невы расположились на 6-й строчке, по дополнительным цифрам отставая от 5-го ЦСКА.
Последние матчи: Недавний цикл команды Игоря Ларионова сопровождался серией из 4-х побед, точка в которой была поставлена на территории «Лады» (3:0).
В дальнейшем динамика СКА пошла на спад, когда дело дошло до матчей с топ-соперниками. Накануне питерцы уступили «Авангарду» (2:4), а после победы над «Сочи» (4:2) — потерпели поражение от «Торпедо» (2:5).
Не сыграют: Никита Зайцев, Андрей седан.
Состояние команды: В текущий чемпионат СКА вошел под руководством системного тренера, которому на реализацию основной массы тактических идей потребуется некоторое время.
Уже сейчас игровой рисунок армейцев содержит черты активного наступательного хоккея, но его эффективность поддается трудным проверкам в играх против других структурно качественных команд.
«Торпедо»
Турнирное положение: После 10 матчей «Торпедо» закрепилось на 2-й позиции в таблице Западной конференции с 10 очками на турнирном балансе, уступая лидерство «Локомотиву».
Последние матчи: Начало регулярного сезона в исполнении коллектива Алексея Исакова сопровождалось серией из 6 побед кряду, за которыми последовала отрицательная фаза.
Первое поражение в сезоне «Торпедо» потерпело в игре с «Шанхайскими Драконами» (0:1, от). Далее нижегородцы уступили «Динамо» Минск (2:3) и «Нефтехимику» (1:2). Улучшить картину тем временем помогла победа над СКА (5:2).
Не сыграют: У «Торпедо» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: В текущем сезоне «Торпедо» надеется на насыщенную кампанию в рамках регулярки и содержательные выступления в плей-офф. На это сейчас указывает стиль, который штаб Исакова пытается внедрить в систему команды.
Базовым тактическим звеном «Торпедо» является высокая скорость движения при комбинационной игре в чужой зоне. Между тем в отдельных ситуациях нижегородцы сталкиваются с трудностями в попытках распечатать плотную оборону соперников.
Статистика для ставок
- В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали 5 голов и более
- В 2 личных встречах из 3 предыдущих команды играли вничью в основное время
- В 2 последних встречах на территории СКА «Торпедо» забивало не менее 4 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.40, а победа «Торпедо» — в 3.33.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.
Прогноз: Для команды Ларионова крайне важно нарастить темп набора очков на домашнем льду и продвинуться вверх в гонке лидеров, сместив в том числе и «Торпедо», состояние которого в последних матчах вызывает вопросы. При своих трибунах армейцы, кажется, готовы провести матч с позиции первого номера.
Ставка: СКА победит за 1.92.
Прогноз: В ряде последних матчей «Торпедо» поубавило атакующую продуктивность. При таких раскладах СКА способен грамотно отзащищаться и не позволить гостям активничать на его половине площадки.
Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 за 1.71.