СКА не допустит потерю очков у себя дома

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.92

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

СКА

Турнирное положение: В 9 матчах СКА заработал 11 очков — в таблице Западной конференции армейцы с Невы расположились на 6-й строчке, по дополнительным цифрам отставая от 5-го ЦСКА.

Последние матчи: Недавний цикл команды Игоря Ларионова сопровождался серией из 4-х побед, точка в которой была поставлена на территории «Лады» (3:0).

В дальнейшем динамика СКА пошла на спад, когда дело дошло до матчей с топ-соперниками. Накануне питерцы уступили «Авангарду» (2:4), а после победы над «Сочи» (4:2) — потерпели поражение от «Торпедо» (2:5).

Не сыграют: Никита Зайцев, Андрей седан.

Состояние команды: В текущий чемпионат СКА вошел под руководством системного тренера, которому на реализацию основной массы тактических идей потребуется некоторое время.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Уже сейчас игровой рисунок армейцев содержит черты активного наступательного хоккея, но его эффективность поддается трудным проверкам в играх против других структурно качественных команд.

«Торпедо»

Турнирное положение: После 10 матчей «Торпедо» закрепилось на 2-й позиции в таблице Западной конференции с 10 очками на турнирном балансе, уступая лидерство «Локомотиву».

Последние матчи: Начало регулярного сезона в исполнении коллектива Алексея Исакова сопровождалось серией из 6 побед кряду, за которыми последовала отрицательная фаза.

Первое поражение в сезоне «Торпедо» потерпело в игре с «Шанхайскими Драконами» (0:1, от). Далее нижегородцы уступили «Динамо» Минск (2:3) и «Нефтехимику» (1:2). Улучшить картину тем временем помогла победа над СКА (5:2).

Не сыграют: У «Торпедо» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В текущем сезоне «Торпедо» надеется на насыщенную кампанию в рамках регулярки и содержательные выступления в плей-офф. На это сейчас указывает стиль, который штаб Исакова пытается внедрить в систему команды.

Базовым тактическим звеном «Торпедо» является высокая скорость движения при комбинационной игре в чужой зоне. Между тем в отдельных ситуациях нижегородцы сталкиваются с трудностями в попытках распечатать плотную оборону соперников.

Статистика для ставок

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали 5 голов и более

В 2 личных встречах из 3 предыдущих команды играли вничью в основное время

В 2 последних встречах на территории СКА «Торпедо» забивало не менее 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.40, а победа «Торпедо» — в 3.33.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: Для команды Ларионова крайне важно нарастить темп набора очков на домашнем льду и продвинуться вверх в гонке лидеров, сместив в том числе и «Торпедо», состояние которого в последних матчах вызывает вопросы. При своих трибунах армейцы, кажется, готовы провести матч с позиции первого номера.

Ставка: СКА победит за 1.92.

Прогноз: В ряде последних матчей «Торпедо» поубавило атакующую продуктивность. При таких раскладах СКА способен грамотно отзащищаться и не позволить гостям активничать на его половине площадки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 за 1.71.