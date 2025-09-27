прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 7 играх нового сезона «Салават Юлаев» набрал всего 4 очка — в таблице Востока уфимцы затерялись на одиннадцатой позиции, на 3 пункта отставая от ближайших конкурентов.

Последние матчи: Победа над «Металлургом» Мг, зафиксированная во втором матче сезона (3:2, от), остается единственной в активе коллектива Виктора Козлова — в 5 следующих встречах уфимцы проиграли.

Отрицательный этап «Салавата Юлаева» стартовал с 2 поражений от «Автомобилиста» (1:4, 2:4). Позже команда уступила «Авангарду» (2:3, от) и «Ак Барсу» (1:3), а накануне — сдалась «Сибири» (2:3, бул.).

Не сыграют: Артем Пименов, Дин Стюарт.

Состояние команды: Сегодня «Салават Юлаев» находится в заложниках всеобъемлющего кризиса. От кадрового дефицита до трудностей игрового содержания — уфимцы превратились в главного аутсайдера Восточной конференции.

Пока в клубе заняты вопросами финансового характера, глубина с точки зрения кадров стала одной из самых скромных в контексте конкурентоспособности и готовности решать большие задачи по ходу регулярного сезона.

«Авангард»

Турнирное положение: За 8 матчей «Авангард» заработал 12 очков, с которыми разместился на втором месте в таблице Восточной конференции — на 2 турнирных балла омичи отстают от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: После потери 2 очков в дебютном матче нового сезона коллектив Ги Буше выдал серию из 6 побед кряду, начав уверенное продолжение со встречи с «Амуром» (2:1).

В дальнейшем «Авангард» поочередно расправился с московским «Динамо» (7:4), «Динамо» Минск (5:4, бул.), «Салаватом Юлаевым» (3:2, от), «Ак Барсом» (6:1) и СКА (4:2). Остановить омичей удалось только «Трактору» в последней игре (1:5).

Не сыграют: Наиль Якупов.

Состояние команды: «Авангард» сходу включился в гонку лидеров Востока — команда Ги Буше движется в числе первых и демонстрирует достаточно убедительный хоккей практически в каждом матче.

Если отбросить отдельные встречи и смотреть на картину в общем, то «Авангард» сейчас стремится играть в атаку. На данном этапе омичи являются вторыми по голам в конференции, стабильно выдавая высокий процент точности в завершении.

«Салават Юлаев» не побеждает на протяжении 5 последних матчей

В 6 последних матчах «Салават Юлаев» не забивал больше 2 голов

«Авангард» проиграл в 6 личных встречах из 8 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.57, ничья — в 4.40, а победа «Авангарда» — в 1.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: В Уфе происходят вещи, которые отодвигают результаты на второй план. Вместе с тем по игре и турнирной динамике команда Козлова остается второй худшей в лиге. «Авангард» к текущему моменту находится в отличной форме и имеет все шансы добрать очередные 2 очка.

Ставка: «Авангард» победит за 1.90.

Прогноз: Команда Ги Буше является одной из наиболее результативных в чемпионате. С учетом провалов «Салавата Юлаева» омичи способны задавить соперников и выдать очередной топ-матч с точки зрения реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3 за 2.10.