В субботу, 27 сентября, состоится матч КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет «Авангард». Начало игры — в 14:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

20' Концовка первого периода за омичами, три шайбы забросили за пять минут до окончания. Начало было за уфимцами, но в конце дожали гости.

19' ГОООООООООООООООЛ! Ещё один гол от защитника. Семён Чистяков бросил в касание с круга вбрасывания, после передачи Дамира Шарипзянова. Отмечаем как быстро разыграли шайбу после выигранного вбрасывания омичи.

19' Проброс за две минуты до конца. Пришлось совершить проброс после опасного момента, Хохлачёв попал в штангу, после передачи Сучкова из-за ворот.

18' Бросок Зоркина с синей линии после входа в зону от уфимцев. И снова потасовка на пятачке, пока что без агрессии.

17' ГООООООООООЛ! 2:0. Ликуют болельщики «Авангарда», снова удалось шайбу в зоне отобрать, и Рашевский отдал шикарную поперечную передачу на Войнова, опытный защитник был один и попал в девятку в ближний угол Вязового. Два быстрых гола и ситуация полностью поменялась.

16' ГООООООООООЛ! Дамир Шарипзянов получил передачу от Чистякова, и сразу два игрока находились на пятаке, Волков удачно подправил шайбу в ворота. Всё началось с вне игры перед зоной уфимцев, удалось закрепиться в зоне и навязали прессинг при потери шайбы.

14' Фьоре только появился со скамейки штрафников и мог убегать на рандеву с вратарём, не хватило пары метров чтобы шайбу догнать. До этого Иван Игумнов убегал один на один после неудачной передачи Хохлачёва, после отскока от клюшки Мартынова.

13' Встали в зоне уфимцы. Жаровский и Алалыкин по два броска нанесли, поперечный пас на Родуолда и бросил игрок, вратарь шайбу забрал. Тридцать секунда отсалось до выхода пятого полевого.

12' Казалось, что проиграли вбрасывание уфимцы, но тут же Хохлачёв зацепился за шайбу и забрал под свой контроль.

12' Первое большинство для уфимцев. С большинством у «СЮ» дела не очень, возможно сейчас исправят статистику игроки. Джованни Фьоре удалён за подножку.

11' Не сумел Алалыкин сыграть эффективно, зато эффектно отдал передачу в касание на партнёра, и омичи тут же убегают в контрататку.

10' Вышли из под жёсткого пресиинга уфимцы, встали в зоне и второе звено встало в зоне омичей. Вбрасывание за гостями.

09' «Авангард» начинает увеличивать давление, снова удалось зацепиться, Котляревский успешно сыграл против Панина, шайба от конька ушла за ворота.

07' Первая стычка на пятаке омичей. Встали в зоне игроки третьего звена, после наброса на ворота, Серебряков шайбу забрал и будет всбрасывание.

06' Удалось зацепиться в зоне омичей, прессинг работает на ура, пару моменетов создали, но до бросков дело не дошло.

06' Первый опасный момент, шикарная передача по свободному льду под синюю линию на Александра Хохлачёва. Один на один убегал нападающий, при этом Марсель Ибрагимов не дал возможности использовать пространство на все сто, с неудобной пришлось бросать.

05' Команды чаще используют в прессинге двух нападающих, высокие скорости показывают команды.

04' Алан Шайхисламов дебютирует во взрослом хоккее, игроку недавно исполнилось 17 лет.

04' После броска Цулыгина шайба покинула пределы площадки. Вбрасывание в зоне «Авангарда».

02' Уфимцы резво начали, нанесли два броска по воротам омичей. Первая пауза связанна с положением вне игры. Илья Федотов не успел закрыть зону.

01' В составе хозяев отсутствуют Денис Ян и Глеб Кузьмин. Оба игрока находятся в списке травмированных.

01' Поехали! С интересом будем наблюдать за игрой, первое вбрасывание за уфимцами.

До матча

14:28 Команды выходят на лёд вместе с судьями. Игра вот-вот начнётся после гимнов.

14:20 В стане уфимцев уже четыре новых игрока: Уайатт Калинюк, Александр Хохлачёв, Евгений Кулик и Антон Берлёв. Перед прошлой встречей с «Авангардом» Евгений Кулик перешёл в «СЮ», опытный защитник успел провести за омичей два сезона.

14:10 Матч пройдёт в столице Башкортостана Уфе, на стадионе «Уфа-Арена» вместимость — 8522 зрителя

14:05 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: главные судьи— Антон Лаврентьев, Виктор Спирин; линейные судьи— Илья Колясников, Александр Садовников

Стартовые составы

«Салават Юлаев»: Семён Вязовой (Александр Самонов); Никита Зоркин — Григорий Панин, Егор Сучков — Джек Родуолд — Александр Хохлачёв; Уайатт Калинюк — Ярослав Цулыгин, Максим Кузнецов — Александр Жаровский — Данил Алалыкин; Алексей Василевский — Сергей Варлов, Алан Шайхисламов — Владислав Ефремов — Артём Горшков; Александр Комаров — Ильдан Газимов, Александр Чёрный — Пётр Хохряков — Илья Федотов

«Авангард»: Никита Серебряков (Андрей Мишуров); Дамир Шарипзянов — Семён Чистяков, Константин Окулов — Эндрю Потуральски — Александр Волков; Марсель Ибрагимов — Максим Лажуа, Джовани Фьоре — Михаил Котляревский — Николай Прохоркин; Вячеслав Войнов — Артём Блажиевский, Иван Игумнов — Василий Пономарёв — Дмитрий Рашевский; Михаил Гуляев, Ансель Галимов — Игорь Мартынов — Павел Леука

«Салават Юлаев»

Александр Хмелевский покинул расположение уфимцев и уже провёл первую тренировку в стане заклятых соседей из Татарстана. Игрок перешёл в «Ак Барс» после семи выступлений, напомним что бывший лидер команды набрал три очка в этом сезоне. В СМИ игрока больше склоняли в «Авангард» чем к другому зелёному коллективу. В обратную сторону отправился Уайатт Калинюк.

Всего одна победа и неожиданный уход звезды, от старого коллектива кажется совсем ничего не осталось. После семи встреч в рамках регулярного чемпионата, команда Виктора Козлова начинает сезон на последней строчке, в последней встрече удалось набрать одно очко в матче с «Сибирью» (2:3 от).

Однако, в образовавшейся пропасти от игры прошлого года есть проблески света. Денис Ян в шаге от 100 очка в лиге, в сезоне он набрал 5 баллов. Молодёжь начинает постепенно вкатываться в схему Виктора Козлова, Даниил Алалыкин главный по набору очков, идёт с показателем очко за матч и набрал 7 баллов. На высоком уровне себя проявляет 23 летний нападающий Максим Кузнецов, у него 6 очков за 7 матчей.

«Авангард»

Возможно не состоявшийся переход Хмелевского и подпортит картину, но у омичей всё прекрасно, команда набрала ход за восемь встреч и занимает вторую строчку. Команда Ги Буше отстаёт от лидера конференции на два очка, «Магнитка» очки в нынешнем сезоне не теряет, догнать их будет трудно.

«Авангард» может закончить на высокой ноте выездную серию, в последней встрече омичи оступились, «Трактор» забросил сразу пять шайб, на них ответили лишь одним голом в исполнении Семёна Чистякова. В последних пяти встречах у клуба четыре победы и одно поражение.

«Авангард» уже играл с уфой в этом сезоне, 17 сентября дело дошло до овертайма где со счётом 3:2 сильнее были «ястребы». Если вспоминать всю историю противостояний: клубы провели 88 матчей, 34 раза в основное время сильнее были уфимцы против 28, но по буллитам у «Авангарда» явное преимущество — десять побед и одно поражение. В прошедшем сезоне, «Авангард» проиграл три встречи из четырёх, из них три состоялись под руководством Ги Буше.

