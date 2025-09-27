В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 27 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск).
«Металлург» Мг
Турнирное положение: После 8 матчей «Металлург» Мг закрепился на первой строчке в таблице Восточной конференции с 14 очками на счету. На 2 пункта уральцы опережают «Авангард» и «Трактор».
Последние матчи: После неудачной по результату домашней игры с московским «Динамо» (1:2, бул.) команда Андрея Разина выдала актуальную на сегодня серию из 5 матчей без поражений.
Череда продуктивных игр «Металлурга» Мг началась с крупных побед над «Ак Барсом» (6:3), «Северсталью» (5:2) и «Барысом» (5:1). Накануне состоялись более упорные встречи с ЦСКА (5:4) и «Спартаком» (3:2, от).
Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: Еще ни разу в этом сезоне «Металлург» Мг не терял очки в основное время — команда Андрея Разина набрала превосходную форму, показывая красивую и эффективную игру.
Прямо сейчас «Металлург» Мг является лучшим по результативности в чемпионате, забрасывая в среднем почти 4 шайбы за матч. С подобными показателями в атаке «сталевары» компенсируют характерные провалы в защите.
«Ак Барс»
Турнирное положение: После 8 сыгранных матчей «Ак Барс» очутится на девятой позиции в Восточной конференции. Заработав 7 турнирных баллов, команда обошла «Барыс» по дополнительной разнице.
Последние матчи: Неделями ранее коллектив Анвара Гатиятулина допустил ряд провалов при домашних трибунах. В частности, 3 поражения кряду пришлись на матчи с «Автомобилистом» (3:6), «Металлургом» Мг (3:6) и «Нефтехимиком» (1:2).
Прервать серию «Ак Барсу» удалось в первом в сезоне «зеленом дерби» с «Салаватом Юлаевым» (3:1). Следом казанцы проиграли «Авангарду» (1:6), но взяли верх над «Барысом» (2:1).
Не сыграют: Альберт Яруллин.
Состояние команды: В рамках первых недель регулярного сезона у «Ак Барса» получается немногое. Несмотря на текущие кондиции, казанцы по-прежнему входят в число клубов первого эшелона, который должен вернуться в борьбу.
С приходом Хмелевского «Ак Барс» получил хорошее усиление в атаку, на бумаге способное добавить вариативности и поднять общий процент реализации, который нередко проседает и становится одной из ключевых проблем.
Статистика для ставок
- В 4 матчах из 5 последних «Металлург» Мг забивал 4 гола и более
- В 5 последних личных встречах команды забивали 5 голов и более
- В 3 последних личных встречах в Магнитогорске «Ак Барс» забрасывал 3 шайбы и более
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.30, а победа «Ак Барса» — в 3.57.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
Прогноз: Пока команда Разина уверенно преодолевает дистанцию последних недель, игра «Ак Барс» проседает во многих ее аспектах. На текущий момент «Магнитка» видится явным фаворитом матча при своих болельщиках.
Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.92.
Прогноз: На фоне высокой результативности уральцев и провалов, допускаемых «Ак Барсом» в обороне от матча к матчу, встреча в Магнитогорске, вероятно, будет сопровождаться высокой голевой активностью хозяев.
Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3 за 1.97.