В субботу, 27 сентября, «Металлург» примет казанский «Ак Барс» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

26' «Ак Барс» в полном составе.

26' Бросок Петунина низом, надежно играет вратарь «Ак Барса» Билялов.

25' Расставились в зоне атаки магнитогорцы в большинстве, готовят они угрозу.

24' Удаление у «Ак Барса». На 2 минуты удален Фисенко, за атаку вратаря.

24' Фисенко столкнулся с вратарем «Металлурга» Набоковым, выкатившимся далеко из своих ворот.

23' Выход 2 в 1 получился у «Металлурга», Петунин одной рукой пытался переправить шайбу в ворота гостей.

22' Идут казанцы в атаку, и вновь на быстрых атаках с ходу действуют игроки «Металлурга».

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Металлург»

20' Перерыв. Больше «Металлург» владеет шайбой и атакует, закономерный результат к первому перерыву.

19' Гооол! 1:0. Сиряцкий обокрал Яшкина в чужой зоне, и мощным броском верхний угол ворот «Ак Барса» поразил, не успели защитники заблокировать.

19' Спокойно играю команды в концовке периода, темп игры упал.

17' При ошибке в центре площади «Ак Барсом», быстро убегают к воротам гостей игроки «Металлурга». Михайлис эффектно прорвавшись к воротам Билялова, не сумел шайбу поднять и вратарь гостей легко справился с угрозой.

16' Маклюкова вывели партнеры на хорошую позицию для броска по воротам «Ак Барса», но промахнулся магнитогорец.

15' Позиционная атака «Металлурга», закрепились хозяева в зоне атаки.

14' Бросок Фёдорова от синей линии «Ак Барса», Билялов клюшкой шайбу отразил.

13' В силовой борьбе преимущество у «Ак Барса», много габаритных игроков в составе гостей.

11' Больше контролируют шайбу игроки «Металлурга», гости в прессинг периодически включаются.

10' Выбежал Биро один на один с вратарем «Металлурга», спас хозяев Набоков, успев выбросить щиток.

09' «Металлург» в полном составе.

08' Не получается у «Ак Барса» закрепиться в зоне атаки, произошла смена пятерки большинства у гостей.

07' Удаление у «Металлурга». На 2 минуты удален Сиряцкий, за выброс шайбы.

06' Мощный бросок Михайлиса с центра зоны «Ак Барса», шайба мимо ворот пролетела.

04' Пробуют гости идти вперед, но «Металлург» быстрыми атаками чуть было не наказал «Ак Барс» уже дважды.

03' Ткачев классной передачей вывел на бросок по воротам «Ак Барса» из хорошей позиции Силантьева, успел Билялов переместиться в рамке ворот и поймал шайбу.

02' Михайлис бросал в упор по воротам «Ак Барса», Билялов грамотно заняв позицию шайбу на себя принял.

02' Началась борьба за инициативу, обе команды претендуют на то чтобы её захватить.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Ак Барсом».

До матча

14:28 Команды на льду, скоро матч начнется!

14:20 Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

14:10 Главные судьи матча: Юрий Оскирко из Ярославля и Александр Сергеев из Жуковского.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга» Телеграм ХК «Металлург»

Металлург: Набоков, Маклюков — Пресс, Ткачев — Канцеров — Силантьев; Сиряцкий — Орехов, Вовченко — Козлов — Федоров; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Паливко, Толчинский — Джонсон — Коробкин, Барак.

Стартовый состав «Ак Барса» Телеграм ХК «Ак Барс»

«Ак Барс»: Билялов, Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Алистров; Карпухин — Марченко, Денисенко — Хмелевский — Яшкин; Фальковский — Князев, Биро — Сафонов — Галимов; Дыняк — Фисенко — Кателевский, Жулин.

«Металлург» Мг

После 8 матчей «Металлург» Мг закрепился на первой строчке в таблице Восточной конференции с 14 очками на счету. На 2 пункта уральцы опережают «Авангард» и «Трактор». После неудачной по результату домашней игры с московским «Динамо» (1:2, бул.) команда Андрея Разина выдала актуальную на сегодня серию из 5 матчей без поражений. Череда продуктивных игр «Металлурга» Мг началась с крупных побед над «Ак Барсом» (6:3), «Северсталью» (5:2) и «Барысом» (5:1). Накануне состоялись более упорные встречи с ЦСКА (5:4) и «Спартаком» (3:2, от).

Еще ни разу в этом сезоне «Металлург» Мг не терял очки в основное время — команда Андрея Разина набрала превосходную форму, показывая красивую и эффективную игру. Прямо сейчас «Металлург» Мг является лучшим по результативности в чемпионате, забрасывая в среднем почти 4 шайбы за матч. С подобными показателями в атаке «сталевары» компенсируют характерные провалы в защите.

«Ак Барс»

После 8 сыгранных матчей «Ак Барс» очутится на девятой позиции в Восточной конференции. Заработав 7 турнирных баллов, команда обошла «Барыс» по дополнительной разнице. Неделями ранее коллектив Анвара Гатиятулина допустил ряд провалов при домашних трибунах. В частности, 3 поражения кряду пришлись на матчи с «Автомобилистом» (3:6), «Металлургом» Мг (3:6) и «Нефтехимиком» (1:2). Прервать серию «Ак Барсу» удалось в первом в сезоне «зеленом дерби» с «Салаватом Юлаевым» (3:1). Следом казанцы проиграли «Авангарду» (1:6), но взяли верх над «Барысом» (2:1).

В рамках первых недель регулярного сезона у «Ак Барса» получается немногое. Несмотря на текущие кондиции, казанцы по-прежнему входят в число клубов первого эшелона, который должен вернуться в борьбу. С приходом Хмелевского «Ак Барс» получил хорошее усиление в атаку, на бумаге способное добавить вариативности и поднять общий процент реализации, который нередко проседает и становится одной из ключевых проблем. Из потерь в составе стоит отметить защитника Альберта Яруллина.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 4 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Во всех 4 играх победил «Ак Барс» (2:0, 4:3, 5:0 и 4:1). В нынешнем сезоне команды успели сыграть 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ, оба раза победил «Металлург» (4:3 Б, 6:3).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 78 матчей. В 32 играх победил «Ак Барс» в основное время, в 28 «Металлург». В овертаймах победа чаще оказывалась за магнитогорцами: 4 победы «Металлурга» и 3 у «Ак Барса». В серии буллитов «Металлург» победил 7 раз, у «Ак Барса» 4 победы.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92