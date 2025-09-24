прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 7 матчах «Нефтехимику» удалось заработать 8 очков — в таблице Восточной конференции нижнекамцы расположились на четвертом месте, сместив на строчку ниже «Автомобилист».

Последние матчи: После не самого удачного начала чемпионата — два поражения в двух встречах — команда Игоря Гришина выдала убедительную серию из трех побед кряду.

В беспроигрышной очередности «волки» взяли верх над «Динамо» Минск (4:3), «Локомотивом» (5:4, от) и «Ак Барсом» (2:1). Вместе с тем в одном из недавних матчей «Нефтехимик» уступил «Трактору» (2:3), но следом разбил «Автомобилист» (4:1).

Не сыграют: Максим Сушко, Никита Хоружев.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Нефтехимик» основательно взялся за борьбу за места в зоне плей-офф — команда достойно выдерживает конкуренцию и набирает очки играючи.

Результативность коллектива Гришина входит в пятерку сильнейших на Востоке, что не в последнюю очередь объясняется умением «Нефтехимика» наращивать наступательный темп и объем остроты после слабых ранних отрезков матчей.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В активе «Автомобилиста» 8 набранных баллов после 7 матчей. В таблице Восточной конференции уральцы занимают пятое место, отставая по дополнительной разнице от «Нефтехимика».

Последние матчи: В первой половине месяца команда Николая Заварухина выдала мощную серию, одержав крупную победу над «Ак Барсом» (6:3) и дважды потопив «Салават Юлаев» (4:1, 4:2).

Перегорела серия екатеринбуржцев в недавнем матче с «Трактором» (0:2). Далее последовала безумная победа «Автомобилиста» над «Спартаком» (5:4, бул.) и крупная неудача в домашней встрече с «Нефтехимиком» (1:4).

Не сыграют: Кертис Волк, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Никита Трямкин.

Состояние команды: В этот сезон «Автомобилист» вошел без раскачки — нацеливаясь на закрепление в верхней половине Востока, команда Заварухина выдала серию ярких в атакующем смысле матчей.

В игре екатеринбуржцы стараются включать агрессию в чужой зоне и демонстрировать высокую эффективность завершения моментов. Тем не менее в отдельных матчах «Автомобилист» проседает с точки зрения количества опасных атак и оборонительной надежности.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в 2 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали 5 голов и более

В 4 матчах из 6 последних «Нефтехимик» забивал 3 гола и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.17, ничья — в 4.40, а победа «Автомобилиста» — в 1.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: На бумаге «Автомобилист» по понятным причинам видится фаворитом, но «Нефтехимик» ранее доказал свою боеспособность и умение вытаскивать матчи на характере. Дома команда Гришина не откажется от своих фундаментальных замыслов и постарается забрать очередной результат.

1.88 «Нефтехимик» не проиграет

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.88.

Прогноз: «Нефтехимик», как правило, прибавляет по ходу матчей после серии пропущенных шайб. Несмотря на то что предыдущая личная встреча прошла по другому сценарию, игра в Нижнекамске, вероятно, будет сопровождаться большим количеством голов.

2.00 Тотал больше 5.5

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.