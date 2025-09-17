Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 17 сентября 2025 года. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: В четырех играх «Ак Барс» сумел заработать всего 3 очка. В таблице Восточной конференции команда прописалась на девятой позиции.

Последние матчи: Новый сезон «Ак Барс» начал с проигранной встречи на территории «Металлурга» Мг (3:4, бул.), после которой одержал гостевую победу над «Авангардом» (2:1).

Крайне неудачно команда Анвара Гатиятулина провела две игры при домашних трибунах, где сперва крупно уступила «Автомобилисту» (3:6), а затем по аналогии завершила матч с «Металлургом» Мг (3:6).

Не сыграют: В составе «Ак Барса» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Ак Барс» относится к классу команд, которые ставят перед собой наивысшие турнирные цели. Но в настоящий момент качество его игры вызывает вопросы.

Одной из сильнейших характеристик коллектива Анвара Гатиятулина, бесспорно, является нацеленность на физическую борьбу, но в то же время казанцы в двух последних матчах пропустили 11 шайб.

Оборонительные действия «Ак Барса» остаются одними из худших в лиге, тогда как атакующая продуктивность не может покрывать огрехи, допускаемые в своей зоне.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» обосновался на восьмом месте. В четырех играх нижнекамцы набрали 4 балла.

Последние матчи: Текущий чемпионат стартовал для команды Игоря Гришина с крупного поражения от «Северстали» (0:5), за которым последовала боевая потеря очков в игре с «Трактором» (3:4).

Первый успех с точки зрения результата «Нефтехимик» зафиксировал в матче с «Динамо» Минск, уступая в моменте в три шайбы (4:3). Волевую победу нижнекамцы одержали и во встрече с «Локомотивом» (5:4, от).

Не сыграют: Никита Хоружев.

Состояние команды: После провальной первой игры «Нефтехимик» сделал правильные выводы и заметно прибавил в следующих встречах.

Не в каждом матче команде Игоря Гришина удается цепляться за результат, но боевой настрой у нижнекамцев, безусловно, присутствует, и этого на старте регулярки у них не отнять.

В крайне непростых игровых ситуациях «Нефтехимик» показывает бойцовский характер и здорово прибавляет в атакующей агрессии по ходу матчей, не обращая внимания на уровень своих соперников.

Статистика для ставок

В 3 матчах «Ак Барса» из 4 последних было забито 6 голов и более

В 3 последних встречах «Нефтехимик» забивал 3 гола и более

«Ак Барс» победил в 6 личных встречах из 7 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.50, а победа «Нефтехимика» — в 4.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: После череды провальных результатов на домашнем льду «Ак Барсу» принципиально важно победить. Но у команды Гришина по этой ситуации другое мнение. За счет желания и самоотдачи гости вполне способны зацепиться за гостевой результат.

Ставка: «Нефтехимик» победит с форой +1 за 1.87.

Прогноз: Ввиду заметных невооруженным глазом проблем «Ак Барса» в защите и не лучших стартовых отрезков в исполнении «Нефтехимика», этот матч может перерасти в противостояние высокой результативности.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.08.