В среду, 17 сентября, казанский «Ак Барс» примет нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

02' Шайбой владеют игроки «Ак Барса», пока без угроз воротам «Нефтехимика».

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Ак Барсом».

До матча

18:56 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, вмещающем 8 900 зрителей.

18:40 Главные судьи: Глеб Лазарев из Перми и Алексей Светилов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса» Телеграм ХК «Ак Барс»

«Ак Брас»: Билялов, (Бердин); Фальковский, Марченко, Миллер, Калинюк, Карпухин, Лямкин; Биро, Фисенко, Замалтдинов, Денисенко, Бровкин, Барабанов, Яшкин, Сафонов, Пустозеров, Алистров, Кателевский, Семёнов, Галимов.

Стартовый состав «Нефтехимика» Телеграм «Волчья стая. Канал ХК Нефтехимик»

«Нефтехимик»: Долганов, (Озолин); Чмыхов, Хафизуллин, Профака, Сериков, Кудашов, Пастухов, Федотов; Капустин, Ди Жан-Себастьен, Надворный, Дергачев, Квартальнов, Точилкин, Барулин, Юртайкин, Митякин, Белозеров, Жафяров, Шафигуллин.

«Ак Барс»

В четырех играх «Ак Барс» сумел заработать всего 3 очка. В таблице Восточной конференции команда прописалась на девятой позиции. Новый сезон «Ак Барс» начал с проигранной встречи на территории «Металлурга» Мг (3:4, бул.), после которой одержал гостевую победу над «Авангардом» (2:1). Крайне неудачно команда Анвара Гатиятулина провела две игры при домашних трибунах, где сперва крупно уступила «Автомобилисту» (3:6), а затем по аналогии завершила матч с «Металлургом» Мг (3:6).

«Ак Барс» относится к классу команд, которые ставят перед собой наивысшие турнирные цели. Но в настоящий момент качество его игры вызывает вопросы. Одной из сильнейших характеристик коллектива Анвара Гатиятулина, бесспорно, является нацеленность на физическую борьбу, но в то же время казанцы в двух последних матчах пропустили 11 шайб. Оборонительные действия «Ак Барса» остаются одними из худших в лиге, тогда как атакующая продуктивность не может покрывать огрехи, допускаемые в своей зоне.

«Нефтехимик»

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» обосновался на восьмом месте. В четырех играх нижнекамцы набрали 4 балла. Текущий чемпионат стартовал для команды Игоря Гришина с крупного поражения от «Северстали» (0:5), за которым последовала боевая потеря очков в игре с «Трактором» (3:4). Первый успех с точки зрения результата «Нефтехимик» зафиксировал в матче с «Динамо» Минск, уступая в моменте в три шайбы (4:3). Волевую победу нижнекамцы одержали и во встрече с «Локомотивом» (5:4, от).

После провальной первой игры «Нефтехимик» сделал правильные выводы и заметно прибавил в следующих встречах. Не в каждом матче команде Игоря Гришина удается цепляться за результат, но боевой настрой у нижнекамцев, безусловно, присутствует, и этого на старте регулярки у них не отнять. В крайне непростых игровых ситуациях «Нефтехимик» показывает бойцовский характер и здорово прибавляет в атакующей агрессии по ходу матчей, не обращая внимания на уровень своих соперников. Из потерь в составе стоит отметить отсутствие нападающего Никиты Хоружева.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды провели 4 матча в регулярном сезоне. В 3 матчах победу одержал «Ак Барс» (4:1, 2:0 и 3:2 ОТ), в 1-ой игре победили нижнекамцы (3:2). В рамках подготовки к сезону 2025/2026 команды сыграли 2 товарищеских матча в августе: оба раза победа оставалась за хоккеистами «Ак Барса» 4:1 и 5:3.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 73 матча. В 44 играх победил «Ак Барс» в основное время, в 11 «Нефтехимик». В овертаймах победа чаще оказывалась за казанцами: 4 победы «Ак Барса» и 3 у «Нефтехимика». В серии буллитов чаще побеждали хоккеисты «Нефтехимика», 4 раза, у «Ак Барса» 2 победы.

