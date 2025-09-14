ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на хоккей
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года Игроки Марселя празднуют гол«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов Алехандро Гримальдо празднует голЮльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных
    Спартак — Торпедо. Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

    Егор Виноградов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт-Арене» 14 сентября 2025 года. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 17:00 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    «Спартак»

    Турнирное положение: На счету спартаковцев одна победа в трех встречах и 2 набранных очка. Ввиду столь скромных показателей команда обосновалась на одиннадцатой строчке в таблице Запада.

    Последние матчи: Первый матч «Спартака» в сезоне оказался насыщенным в контексте результативных действий. Столкнувшись с натиском «Сочи», «красно-белые» одержали верх над южанами на домашнем льду (4:3).

    Спартак — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    После уверенного дебюта команда Алексея Жамнова допустила две неудачи, сопровождавшиеся очевидными проблемами с завершением моментов. Так, при скромных показателях голов москвичи уступили минскому «Динамо» (0:3) и «Северстали» (1:2).

    Не сыграют: Роман Бычков, Антон Марышев, Данил Пивчулин, Иван Рябов, Даниэль Усманов.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: На старте сезона у штаба Жамнова явно накопилось немало вопросов к своим подопечным. Одна из наиболее динамичных и взрывных команд лиги внезапно превратилась в филиал результативной скромности.

    На текущий момент в активе «Спартака» пять заброшенных шайб — худший показатель в Западной конференции и третий среди всех клубов. С хорошим подбором исполнителей «красно-белые» не могут реализовать подавляющее большинство идей, которые работали еще сезоном ранее.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: В трех играх стартового отрезка «Торпедо» одержало три победы. С 9 баллами в турнирной копилке, коллектив из Нижнего Новгорода закрепился на первом месте в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Начало сезона обернулось для команды Алексея Исакова чередой успехов на домашнем льду. В первой встрече в «Нагорном» нижегородцы разобрались с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

    Богатым на события оказался и матч против СКА, в котором победу «Торпедо» принес Егор Виноградов в конце овертайма (3:2). В третьей игре нижегородцы взяли верх над «Ладой» (4:3), а Сергей Гончарук оформил дубль.

    Не сыграют: Максим Летунов.

    Состояние команды: В Западной конференции «Торпедо» остается единственным коллективом, который не проиграл ни одного матча. Команда вошла в правильный ритм и весьма уверенно чувствует себя в контексте игрового почерка.

    Хоккей коллектива Алексея Исакова строится на быстрых перемещениях между зонами и попытках активно наседать на ворота соперника. Между тем в последней встрече в «Нагорном» торпедовцы прибавили еще и в игре в большинстве.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» одержало 4 победы в 5 последних личных встречах

    • В 3 личных встречах из 5 последних «Торпедо» забивало 3 и более голов

    • В 4 последних личных встречах на льду «Спартака» команды забрасывали 6 шайб и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.00, а победа «Торпедо» — в 3.78.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: Игра «Спартака» во многих ее проявлениях на старте сезона вызывает вопросы, в связи с чем присуждаемый ему статус фаворита этого матча можно поставить под сомнение, учитывая то, как здорово успел показать себя нижегородский коллектив в недавних встречах.

    Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.98.

    Прогноз: С учетом проблем команды Жамнова в защите и тактического рисунка «Торпедо», который предполагает темповый хоккей в зоне атаки, гости способны добиться хорошего результативного задела.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2.5 за 2.08.

