Нефтехимик — Локомотив. Ставка (к. 1.92) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Нефтехимик Арене» 14 сентября 2025 года. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: С одной победой по итогам трех сыгранных матчей и двумя заработанными очками «Нефтехимик» расположился на девятой позиции в таблице Западной конференции.

Последние матчи: Три встречи из трех на старте сезона команда Игоря Гришина провела на домашнем льду. По-настоящему провальным оказался дебют — в игре с «Северсталью» хозяева получили пять безответных шайб (0:5).

Цепкую и результативную встречу «Нефтехимик» провел против «Трактора», которому уступил с минимальным разрывом (3:4). Первую же победу Нижнекамск увидел в игре с «Динамо» Минск, в которой «волки» горели 0:3 к перерыву, но сумели перевернуть матч (4:3).

Не сыграют: Никита Хоружев.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В настоящее время в игре команды Гришина наблюдается один заметный недостаток — слабые стартовые отрезки. Отсюда же вытекает главное достоинство «Нефтехимика», а конкретно — умение прибавлять по ходу матчей.

Независимо от ситуации, в которой оказывается Нижнекамск в начале игры, после перерыва, как правило, мы наблюдаем совершенно другую картину. В частности, «Нефтехимик» включает дополнительные скорости, наращивает давление в чужой зоне и вступает в активный прессинг, заставляя соперников ошибаться.

«Локомотив»

Турнирное положение: На стартовом отрезке сезона «Локомотив» оформил две победы и заработал 4 очка, которые поместили его на шестую позицию в таблице Западной конференции.

Последние матчи: Регулярный чемпионат команда Боба Хартли начала с матча Кубка Открытия, который сопровождался неуступчивостью соперника, но закончился победой Ярославля над «Трактором» в серии бросков (2:1).

Иного характера игра состоялась несколькими днями позже против «Северстали». На домашнем льду «Локомотив» одержал уверенную победу (4:1). Накануне ярославцы встретились в гостях с «Шанхай Дрэгонс». На «СКА-Арене» коллектив Хартли был вчистую разбит (1:4).

Не сыграют: У «Локомотива» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Встреча с «Шанхайскими Драконами», состоявшаяся накануне, оказалась самой слабой в плане исполнения на начальном отрезке регулярки, подчеркивая тем самым важность будущих улучшений.

Помимо укрепления оборонительной линии, «Локомотиву» важно демонстрировать привычную цельность в фазе организации атак. Недавний опыт в Санкт-Петербурге тренерский штаб Хартли наверняка использует должным образом.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» в 2 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали 5 и более голов

В 4 личных встречах из 5 последних на домашнем льду «Нефтехимик» забивал ровно 1 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 4.63, ничья — в 4.15, а победа «Локомотива» — в 1.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.28, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: Даже при родных трибунах «Нефтехимик» никак не может считаться фаворитом встречи с «Локомотивом». Но к второстепенной роли команда Гришина вполне готова, осознавая, что до какой-то поры ей предстоит действовать от соперника. Тем не менее проблем с характером у хозяев точно не будет, и в моменте навязать борьбу они, безусловно, попытаются.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.92.

Прогноз: Что бы ни предложили нижнекамцы действующим чемпионам, «Локомотив» продемонстрирует свое классическое тактическое превосходство, за счет которого, как правило, добивается уверенных результатов.

Ставка: «Локомотив» победит с форой -1 за 1.94.