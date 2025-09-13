ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на хоккей
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Mafia: The Old CountryОбзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового
    «Авангард» одержит победу при осторожной игре

    Авангард — Динамо Москва. Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккей, КХЛ, 13 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Динамо» Москва
    Иван Игумнов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 13 сентября 2025 года. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 13 Сентября 2025 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 14:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    «Авангард»

    Турнирное положение: С одной победой в активе после двух сыгранных матчей «Авангард» разместился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Дебютировать в новом сезоне «Авангарду» предстояло на своем льду, куда днями ранее приехал «Ак Барс» и провел с омичами весьма скромную встречу, в которой хозяева дали слабину (1:2).

    Усеченной с точки зрения событийности оказалась вторая игра в Омске, в рамках которой коллектив Ги Буше победил «Амур» (2:1). Шайбы за «Авангард» провели Василий Пономарев и Константин Окулов.

    Не сыграют: В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Летом «Авангард» расстался с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым. Отъезд уже бывших лидеров атаки омичи в полной мере прочувствовали на старте нового сезона, который в настоящее время складывается противоречиво.

    В плане набора очков говорить о проблемах преждевременно ввиду небольшого количества сыгранных матчей, однако структура хоккея «Авангарда» оставляет желать лучшего, когда дело касается создания моментов и давления в чужой зоне.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: В трех встречах московское «Динамо» одержало одну победу и набрало 3 очка. В таблице Западной конференции «бело-голубые» завернули на девятую строчку.

    Последние матчи: Стартовую игру чемпионата «Динамо» Москва провело на льду ЦСКА. Противостояние под знаком столичного дерби завершилось для гостевого коллектива сокрушительным поражением (2:6).

    Не в лучшем расположении духа команда Алексея Кудашова осталась после домашней игры с «Сочи», в которой динамовцы допустили неудачу в серии бросков (2:3). Первую победу «Динамо» одержало на льду «Металлурга» Мг. Встреча также завершилась буллитами (2:1).

    Не сыграют: Артем Михеев.

    Состояние команды: В новый сезон «Динамо» Москва вошло с большими амбициями, а по факту столкнулось с чередой трудностей, разбираться с которыми штабу Кудашова придется в кратчайшие сроки, чтобы ситуация не усугубилась на дистанции.

    • С достаточно хорошими возможностями в плане кадров «Динамо» Москва испытывает проблемы атакующего характера. В частности, команде в настоящий момент не хватает ни бойцовских качеств, ни нацеленности на броски или агрессивные наступательные действия.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва одержало три победы в четырех последних личных встречах

    • В трех личных встречах из четырех последних команды забивали шесть голов и более

    • «Авангард» не проигрывал в двух домашних личных встречах из трех последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Москва — в 2.82.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: Стремящаяся к образцовой тактической выучке, команда Ги Буше на домашнем льду будет добиваться победы, вместе с тем действуя на площадке так, чтобы не предоставить гостям много шансов в собственной зоне.

    Ставка: «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.55.

    Прогноз: «Динамо» Москва приезжает в Омск не в лучших игровых кондициях, на что не в последнюю очередь указывают проблемы с заброшенными шайбами. С учетом оборонительных навыков «Авангарда» матч для «бело-голубых» закончится довольно скромно в плане голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 2 за 2.47.

    Авангард — Динамо Москва: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 13.09.202514:00. «Авангард» одержит победу при осторожной игре
