«Авангард» — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
5' Классон подставил клюшку под мощный щелчок Войнова, справился Моторыгин.
3' Удаление у «Динамо». На 2 минуты удален Классон, за подножку.
3' Окулов набросил шайбу на ворота «Динамо», Моторыгин зафиксировал ее.
1' Наброс от Фьоре, справляется Моторыгин. Активно начали хозяева.
1' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Динамо».
До матча
13:57 Команды появляются на льду, скоро матч начнется!
13:50 Матч пройдет на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, вмещающем 12011 зрителей.
13:40 Главные судьи: Лазарев Глеб и Сидоренко Максим.
Стартовые составы команд
«Авангард»: Серебряков, (Мишуров); Чайка, Войнов, Ибрагимов, Шарипзянов, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Волков, Пономарёв, Рашевский.
«Динамо»: Моторыгин, (Селиванов); Классон, Готовец, Адамчук, Пыленков, Паталаха, Ожиганов, Сергеев; Джиошвили, Слепышев, Комтуа, Чернов, Пакетт, Прохоров, Ильенко, Швец-Роговой, Римашевский, Сикура, Уил, Гусев, Мамин.
«Авангард»
С одной победой в активе после двух сыгранных матчей «Авангард» разместился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Дебютировать в новом сезоне «Авангарду» предстояло на своем льду, куда днями ранее приехал «Ак Барс» и провел с омичами весьма скромную встречу, в которой хозяева дали слабину (1:2). Усеченной с точки зрения событийности оказалась вторая игра в Омске, в рамках которой коллектив Ги Буше победил «Амур» (2:1). Шайбы за «Авангард» провели Василий Пономарев и Константин Окулов.
Летом «Авангард» расстался с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым. Отъезд уже бывших лидеров атаки омичи в полной мере прочувствовали на старте нового сезона, который в настоящее время складывается противоречиво. В плане набора очков говорить о проблемах преждевременно ввиду небольшого количества сыгранных матчей, однако структура хоккея «Авангарда» оставляет желать лучшего, когда дело касается создания моментов и давления в чужой зоне. В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.
«Динамо» Москва
В трех встречах московское «Динамо» одержало одну победу и набрало 3 очка. В таблице Западной конференции «бело-голубые» завернули на девятую строчку. Стартовую игру чемпионата «Динамо» Москва провело на льду ЦСКА. Противостояние под знаком столичного дерби завершилось для гостевого коллектива сокрушительным поражением (2:6). Не в лучшем расположении духа команда Алексея Кудашова осталась после домашней игры с «Сочи», в которой динамовцы допустили неудачу в серии бросков (2:3). Первую победу «Динамо» одержало на льду «Металлурга» Мг. Встреча также завершилась буллитами (2:1).
В новый сезон «Динамо» Москва вошло с большими амбициями, а по факту столкнулось с чередой трудностей, разбираться с которыми штабу Кудашова придется в кратчайшие сроки, чтобы ситуация не усугубилась на дистанции. С достаточно хорошими возможностями в плане кадров «Динамо» Москва испытывает проблемы атакующего характера. В частности, команде в настоящий момент не хватает ни бойцовских качеств, ни нацеленности на броски или агрессивные наступательные действия. Из потерь в составе стоит выделить нападающего Артема Михеева.
Личные встречи
В сезоне 2024/2025 команды провели 2 матча в регулярном сезоне. Оба раза победу одержало «Динамо»: в Москве со счетом 4:3 ОТ, в Омске москвичи победили в основное время 5:3
С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 42 матча. В 27 играх победило «Динамо», в 15 «Авангард».
