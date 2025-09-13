«Авангард» — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, омский «Авангард» примет московское «Динамо» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

5' Классон подставил клюшку под мощный щелчок Войнова, справился Моторыгин.

4' Гооол! 1:1. Прохоркин в большинстве. Окулова вывели на хорошую позицию для броска, прижались игроки «Динамо» к своим воротам в меньшинстве, бросил форвард хозяев на точность, Прохоркин сделал ключевое подставление, шайба прошила Моторыгина.

3' Удаление у «Динамо». На 2 минуты удален Классон, за подножку.

3' Окулов набросил шайбу на ворота «Динамо», Моторыгин зафиксировал ее.

2' Гооол! 0:1. Пакетт на добивании оказался расторопнее всех, после неудачного отскока от Серебрякова. В пустой угол ворот вогнал шайбу динамовец.

1' Наброс от Фьоре, справляется Моторыгин. Активно начали хозяева.

1' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Динамо».

До матча

13:57 Команды появляются на льду, скоро матч начнется!

13:50 Матч пройдет на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, вмещающем 12011 зрителей.

13:40 Главные судьи: Лазарев Глеб и Сидоренко Максим.

Стартовые составы команд

«Авангард»: Серебряков, (Мишуров); Чайка, Войнов, Ибрагимов, Шарипзянов, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Волков, Пономарёв, Рашевский.

«Динамо»: Моторыгин, (Селиванов); Классон, Готовец, Адамчук, Пыленков, Паталаха, Ожиганов, Сергеев; Джиошвили, Слепышев, Комтуа, Чернов, Пакетт, Прохоров, Ильенко, Швец-Роговой, Римашевский, Сикура, Уил, Гусев, Мамин.

«Авангард»

С одной победой в активе после двух сыгранных матчей «Авангард» разместился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Дебютировать в новом сезоне «Авангарду» предстояло на своем льду, куда днями ранее приехал «Ак Барс» и провел с омичами весьма скромную встречу, в которой хозяева дали слабину (1:2). Усеченной с точки зрения событийности оказалась вторая игра в Омске, в рамках которой коллектив Ги Буше победил «Амур» (2:1). Шайбы за «Авангард» провели Василий Пономарев и Константин Окулов.

Летом «Авангард» расстался с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым. Отъезд уже бывших лидеров атаки омичи в полной мере прочувствовали на старте нового сезона, который в настоящее время складывается противоречиво. В плане набора очков говорить о проблемах преждевременно ввиду небольшого количества сыгранных матчей, однако структура хоккея «Авангарда» оставляет желать лучшего, когда дело касается создания моментов и давления в чужой зоне. В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.

«Динамо» Москва

В трех встречах московское «Динамо» одержало одну победу и набрало 3 очка. В таблице Западной конференции «бело-голубые» завернули на девятую строчку. Стартовую игру чемпионата «Динамо» Москва провело на льду ЦСКА. Противостояние под знаком столичного дерби завершилось для гостевого коллектива сокрушительным поражением (2:6). Не в лучшем расположении духа команда Алексея Кудашова осталась после домашней игры с «Сочи», в которой динамовцы допустили неудачу в серии бросков (2:3). Первую победу «Динамо» одержало на льду «Металлурга» Мг. Встреча также завершилась буллитами (2:1).

В новый сезон «Динамо» Москва вошло с большими амбициями, а по факту столкнулось с чередой трудностей, разбираться с которыми штабу Кудашова придется в кратчайшие сроки, чтобы ситуация не усугубилась на дистанции. С достаточно хорошими возможностями в плане кадров «Динамо» Москва испытывает проблемы атакующего характера. В частности, команде в настоящий момент не хватает ни бойцовских качеств, ни нацеленности на броски или агрессивные наступательные действия. Из потерь в составе стоит выделить нападающего Артема Михеева.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды провели 2 матча в регулярном сезоне. Оба раза победу одержало «Динамо»: в Москве со счетом 4:3 ОТ, в Омске москвичи победили в основное время 5:3

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 42 матча. В 27 играх победило «Динамо», в 15 «Авангард».

