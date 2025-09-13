1-й таймПари НН — ОренбургОнлайн
    «Авангард» — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше
    В субботу, 13 сентября, омский «Авангард» примет московское «Динамо» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    Ход игры

    5' Классон подставил клюшку под мощный щелчок Войнова, справился Моторыгин.

    4' Гооол! 1:1. Прохоркин в большинстве. Окулова вывели на хорошую позицию для броска, прижались игроки «Динамо» к своим воротам в меньшинстве, бросил форвард хозяев на точность, Прохоркин сделал ключевое подставление, шайба прошила Моторыгина.

    3' Удаление у «Динамо». На 2 минуты удален Классон, за подножку.

    3' Окулов набросил шайбу на ворота «Динамо», Моторыгин зафиксировал ее.

    2' Гооол! 0:1. Пакетт на добивании оказался расторопнее всех, после неудачного отскока от Серебрякова. В пустой угол ворот вогнал шайбу динамовец.

    1' Наброс от Фьоре, справляется Моторыгин. Активно начали хозяева.

    1' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Динамо».

    До матча

    13:57 Команды появляются на льду, скоро матч начнется!

    13:50 Матч пройдет на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, вмещающем 12011 зрителей.

    13:40 Главные судьи: Лазарев Глеб и Сидоренко Максим.

    Стартовые составы команд

    «Авангард»: Серебряков, (Мишуров); Чайка, Войнов, Ибрагимов, Шарипзянов, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Волков, Пономарёв, Рашевский.

    «Динамо»: Моторыгин, (Селиванов); Классон, Готовец, Адамчук, Пыленков, Паталаха, Ожиганов, Сергеев; Джиошвили, Слепышев, Комтуа, Чернов, Пакетт, Прохоров, Ильенко, Швец-Роговой, Римашевский, Сикура, Уил, Гусев, Мамин.

    «Авангард»

    С одной победой в активе после двух сыгранных матчей «Авангард» разместился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Дебютировать в новом сезоне «Авангарду» предстояло на своем льду, куда днями ранее приехал «Ак Барс» и провел с омичами весьма скромную встречу, в которой хозяева дали слабину (1:2). Усеченной с точки зрения событийности оказалась вторая игра в Омске, в рамках которой коллектив Ги Буше победил «Амур» (2:1). Шайбы за «Авангард» провели Василий Пономарев и Константин Окулов.

    Летом «Авангард» расстался с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым. Отъезд уже бывших лидеров атаки омичи в полной мере прочувствовали на старте нового сезона, который в настоящее время складывается противоречиво. В плане набора очков говорить о проблемах преждевременно ввиду небольшого количества сыгранных матчей, однако структура хоккея «Авангарда» оставляет желать лучшего, когда дело касается создания моментов и давления в чужой зоне. В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.

    «Динамо» Москва

    В трех встречах московское «Динамо» одержало одну победу и набрало 3 очка. В таблице Западной конференции «бело-голубые» завернули на девятую строчку. Стартовую игру чемпионата «Динамо» Москва провело на льду ЦСКА. Противостояние под знаком столичного дерби завершилось для гостевого коллектива сокрушительным поражением (2:6). Не в лучшем расположении духа команда Алексея Кудашова осталась после домашней игры с «Сочи», в которой динамовцы допустили неудачу в серии бросков (2:3). Первую победу «Динамо» одержало на льду «Металлурга» Мг. Встреча также завершилась буллитами (2:1).

    В новый сезон «Динамо» Москва вошло с большими амбициями, а по факту столкнулось с чередой трудностей, разбираться с которыми штабу Кудашова придется в кратчайшие сроки, чтобы ситуация не усугубилась на дистанции. С достаточно хорошими возможностями в плане кадров «Динамо» Москва испытывает проблемы атакующего характера. В частности, команде в настоящий момент не хватает ни бойцовских качеств, ни нацеленности на броски или агрессивные наступательные действия. Из потерь в составе стоит выделить нападающего Артема Михеева.

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды провели 2 матча в регулярном сезоне. Оба раза победу одержало «Динамо»: в Москве со счетом 4:3 ОТ, в Омске москвичи победили в основное время 5:3

    С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 42 матча. В 27 играх победило «Динамо», в 15 «Авангард».

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55

