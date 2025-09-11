СКА — Трактор. Ставка (к. 1.86) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «СКА-Арене» 11 сентября 2025 года. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: После двух матчей СКА остался без побед, но с 1 набранным очком и при этом с десятью пропущенными голами, что является худшим показателем на Западе, где команда занимает десятое место.

Последние матчи: Новый сезон СКА начался с возвращения на еще недавно родную арену, на которой отныне хозяйничают «Шанхай Дрэгонс». В дерби на Неве армейцы потерпели крупное поражение (4:7).

Непростым для Игоря Ларионова стало возвращение в Нижний Новгород, где его новая команда проиграла старой — «Торпедо» одержало верх в овертайме (3:2 ОТ).

Не сыграют: Никита Зайцев, Иван Зинченко, Андрей Педан. Из-за дисквалификации матч пропустит Джозеф Бландизи.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Со старта сезона Игорь Ларионов пытается привить армейцам с Невы свою игровую философию. И, несмотря на неудачи стартовых туров, некоторые идеи нового тренерского штаба уже прослеживаются.

В атакующем ключе СКА пытается завершать моменты путем быстрых комбинаций, нередко разыгрывая их до верного. Вместе с тем основные проблемы петербуржцев связаны с обороной и вратарской позицией.

«Трактор»

Турнирное положение: В трех матчах «Трактор» одержал одну победу, но заработал 4 очка, за счет которых временно возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.

Последние матчи: В матче Кубка Открытия «Трактор» вновь наткнулся на непреодолимый оборонительный заслон «Локомотива», которому уступил в серии буллитов (1:2 Б).

Неудачный цикл команды Бенуа Гру продолжился в Астане, где «Трактор» сенсационно проиграл «Барысу» (3:4 ОТ). Непросто челябинцам было на льду «Нефтехимика», где гости одержали волевую победу (4:3).

Не сыграют: Джошуа Ливо (дисквалификация).

Состояние команды: Начало сезона складывается для «Трактора» не лучшим образом. И хотя гонка лидеров еще не вступила в активную фазу, ряд аспектов в игре челябинцев наверняка вызывает тревогу в штабе Гру.

Сезоном ранее «Трактор» привык играть в атаку, а в моменты провалов в обороне нередко вытаскивал матчи на волевых. В дебюте новой регулярки уральцы также ошибаются в защите, но при этом не так здорово переходят в эффективное наступление.

Статистика для ставок

«Трактор» победил в двух последних матчах подряд

В семи личных встречах из девяти последних команды забрасывали пять шайб и более

СКА победил в трех личных встречах из четырех последних на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.70, а победа «Трактора» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Главным аргументом в пользу петербуржцев, пожалуй, является отсутствие Джошуа Ливо в составе «Трактора».

Вместе с тем на своем льду СКА — после череды непростых выездов — получает дополнительную мотивацию, за счет которой попытается выйти победителем в весьма непростой игре.

Ставка: СКА победит в матче за 1.86.

Прогноз: Несмотря на дисквалификацию звездного форварда, «Трактор» не намерен действовать от соперника.

Оба тренера будут добиваться от своих подопечных максимальной самоотдачи и грамотных действий в завершающей стадии, а потому — высокая результативность кажется вполне логичным исходом данной встречи.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.