    СКА — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Трактор
    СКА — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
  • 18:47
    • «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 19:45
    • Солдатенков перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи»
  • 16:30
    • ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн
  • 16:29
    • Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с нападающим Миро
    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов
    В четверг, 11 сентября, питерский СКА примет челябинский «Трактор» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    Ход игры

    19' Смирнов зарядил от синей линии, шайба мимо створа ворот «Трактора» пролетела.

    18' Глотов рвался к воротам СКА, но повязали его питерские защитники.

    18' Завладели инициативой хоккеисты СКА после гола и большинства. Перестала держаться шайба у игроков «Трактора».

    17' «Трактор» в полном составе.

    16' Получается отбиться у гостей. Смена первой пятёрки большинства произошла у СКА.

    15' Удаление у «Трактора». На 2 минуты удален Коршков, за удар соперника клюшкой.

    14' Гооол! 1:0. Контр-атака СКА 2 в 1, Дишковский и Короткий убежали и классно разыграли Дригера. Короткий метко поразил верхний угол ворот «Трактора».

    13' Коршков на добивании не укротил шайбу, а она прыгала в сторону пустых ворот СКА.

    12' Бросок Смирнова отразил Дригер. Серия атак СКА следует.

    11' Дригер отпустил шайбу на собственный пятак, но сам же успел накрыть ее, избежав проблем для «Трактора».

    10' Шайба под контролем игроков СКА, начинают они свою позиционную атаку.

    9' Дронов с разворота бросил по воротам Плешкова, шайба мимо ворот СКА пролетела.

    8' Дишковский сделал обостряющую передачу на пятак «Трактора», но там только защитники гостей.

    8' Хороший темп игры. Заряженными вышли команды.

    7' Сапего упустили защитники «Трактора», бросал из хорошей позиции нападающий хозяев, Дригер справился.

    6' Навалом на пятак действовал «Трактор» в эпизоде. Дюбе из убойной позиции бросал, Глотов пытался протолкнуть шайбу на добивании, но успел Плешков накрыть шайбу.

    5' «Трактор» больше владеет шайбой в эти минуты. Но, получают гости отпор от защищающихся.

    4' Дюбе подправлял шайбу в створ ворот СКА, шайба в считанных сантиметрах от штанги ворот Плешкова пролетела.

    3' Обоюдоострое начало от команд, никто инициативу отдавать не собирается.

    1' Матч начался!

    До матча

    19:30 Команды на площадке. Скоро матч начнется.

    19:25 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, вмещающем 12 500 зрителей.

    19:20 Главные судьи: Беляев Дмитрий и Сидоренко Максим.

    Стартовые составы команд

    СКА: Плешков (Заврагин); Мёрфи, Сапего, Филлипс, Менелл, Смирнов, Галенюк, Выдренков; Плотников, Локтионов, Гримальди, Поляков, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Ларионов, Короткий, Голдобин, Зыков, Романов.

    «Трактор»: Дригер (Мыльников); Дронов, Миканович, Дэй, Коромыслов, Крощинский, Телегин, Гросс; Рыков, Никонов, Жарков, Рыкманов, Горюнов-Рольгизер, Кадейкин, Горбунов, Дер-Аргучинцев, Светлаков, Дюбе, Коршков, Глотов.

    СКА

    После двух матчей СКА остался без побед, но с 1 набранным очком и при этом с десятью пропущенными голами, что является худшим показателем на Западе, где команда занимает десятое место. Новый сезон СКА начался с возвращения на еще недавно родную арену, на которой отныне хозяйничают «Шанхай Дрэгонс». В дерби на Неве армейцы потерпели крупное поражение (4:7). Непростым для Игоря Ларионова стало возвращение в Нижний Новгород, где его новая команда проиграла старой — «Торпедо» одержало верх в овертайме (3:2 ОТ).

    Со старта сезона Игорь Ларионов пытается привить армейцам с Невы свою игровую философию. И, несмотря на неудачи стартовых туров, некоторые идеи нового тренерского штаба уже прослеживаются. В атакующем ключе СКА пытается завершать моменты путем быстрых комбинаций, нередко разыгрывая их до верного. Вместе с тем основные проблемы петербуржцев связаны с обороной и вратарской позицией. Из потерь по травмам будут отсутствовать Никита Зайцев, Иван Зинченко и Андрей Педан. Из-за дисквалификации матч пропустит Джозеф Бландизи.

    «Трактор»

    В трех матчах «Трактор» одержал одну победу, но заработал 4 очка, за счет которых временно возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В матче Кубка Открытия «Трактор» вновь наткнулся на непреодолимый оборонительный заслон «Локомотива», которому уступил в серии буллитов (1:2 Б). Неудачный цикл команды Бенуа Гру продолжился в Астане, где «Трактор» сенсационно проиграл «Барысу» (3:4 ОТ). Непросто челябинцам было на льду «Нефтехимика», где гости одержали волевую победу (4:3).

    Начало сезона складывается для «Трактора» не лучшим образом. И хотя гонка лидеров еще не вступила в активную фазу, ряд аспектов в игре челябинцев наверняка вызывает тревогу в штабе Гру. Сезоном ранее «Трактор» привык играть в атаку, а в моменты провалов в обороне нередко вытаскивал матчи на волевых. В дебюте новой регулярки уральцы также ошибаются в защите, но при этом не так здорово переходят в эффективное наступление. Из потерь в составе стоит отметить Джошуа Ливо, который пропустит матч из-за дисквалификации.

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в регулярном сезоне. Оба раза победил «Трактор», в Питре со счётом 3:0, в Челябинске 4:2.

    С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 35 матчей. В 19 играх победил СКА в основное время, в 8 «Трактор». В овертаймах победа чаще оказывалась за питерцами: 3 победы СКА против 2 у «Трактора». В серии буллитов побеждали исключительно питерские армейцы, 3 раза.

