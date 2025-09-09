Динамо — Сочи. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 9 сентября, начало — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: В Западной конференции «Динамо» занимает 11 место, после первого игрового дня московский клуб пока не набрали ни одного очка.

Последние матчи: В стартовом туре КХЛ «Динамо» потерпело крупное поражение в матче против ЦСКА, пропустив в свои ворота 6 шайб, в ответ «динамовцы» забили два гола.

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В первой игре КХЛ «динамовцы» представили своим болельщикам новичков Девина Броссо, Фредрика Классона и Максима Мамина.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» на старте сезона расположился в таблице чуть выше «динамоцев», хотя у южан также нет набранных пунктов, команда Владимира Крикунова занимает 9 строчку на Западе.

Последние матчи: «Сочинцы» устроили яркую игру против московского «Спартака» в первой игре регулярного чемпионата. Команды дважды вела в счете благодаря шайбам Попова и Хёфенмайера. Но в концовке второго периода команда сначала упустила преимущество, а затем сравняла счёт. В заключительном отрезке поединка «Сочи» пропустил решающую шайбу, проиграв тем самым со счетом 3:4.

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Состояние команды: Этим летом «Сочи» пришел к трудовому соглашениию со специалистом Владимиром Крикуновым. Цель — дать бой именитым клубам КХЛ и сбросить с себя клеймо одного из аутсайдеров лиги.

Статистика для ставок

В этом году «Сочи» и «Динамо» встречались между собой 4 раза

Счет в серии равный — 2:2

В среднем за игру команды забрасывают 5 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» букмекерами оценивается в 1.42, ничья — в 5.25, а победа «Сочи» — в 7.06.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Динамо» и «Сочи» забрасывают друг другу по 5 шайб. Предлагаем сыграть на результативности поединка, предположим, что команды сыграют в верховой хоккей.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем за игру «Динамо» забрасывает по 3-4 шайбы. Можно сыграть на реализации моментов хоккеистов московского клуба.

Ставка: Индивидуальный тотал голов «Динамо» в матче больше 3.5 с коэффициентом 1.85.