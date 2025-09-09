Динамо — Сочи. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 сентября 2025 года

Динамо
Сочи
«Динамо»
Турнирное положение: В Западной конференции «Динамо» занимает 11 место, после первого игрового дня московский клуб пока не набрали ни одного очка.
Последние матчи: В стартовом туре КХЛ «Динамо» потерпело крупное поражение в матче против ЦСКА, пропустив в свои ворота 6 шайб, в ответ «динамовцы» забили два гола.
Динамо — Сочи: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: В первой игре КХЛ «динамовцы» представили своим болельщикам новичков Девина Броссо, Фредрика Классона и Максима Мамина.
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочи» на старте сезона расположился в таблице чуть выше «динамоцев», хотя у южан также нет набранных пунктов, команда Владимира Крикунова занимает 9 строчку на Западе.
Последние матчи: «Сочинцы» устроили яркую игру против московского «Спартака» в первой игре регулярного чемпионата. Команды дважды вела в счете благодаря шайбам Попова и Хёфенмайера. Но в концовке второго периода команда сначала упустила преимущество, а затем сравняла счёт. В заключительном отрезке поединка «Сочи» пропустил решающую шайбу, проиграв тем самым со счетом 3:4.
Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.
Состояние команды: Этим летом «Сочи» пришел к трудовому соглашениию со специалистом Владимиром Крикуновым. Цель — дать бой именитым клубам КХЛ и сбросить с себя клеймо одного из аутсайдеров лиги.
Статистика для ставок
- В этом году «Сочи» и «Динамо» встречались между собой 4 раза
- Счет в серии равный — 2:2
- В среднем за игру команды забрасывают 5 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» букмекерами оценивается в 1.42, ничья — в 5.25, а победа «Сочи» — в 7.06.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Динамо» и «Сочи» забрасывают друг другу по 5 шайб. Предлагаем сыграть на результативности поединка, предположим, что команды сыграют в верховой хоккей.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В среднем за игру «Динамо» забрасывает по 3-4 шайбы. Можно сыграть на реализации моментов хоккеистов московского клуба.
Ставка: Индивидуальный тотал голов «Динамо» в матче больше 3.5 с коэффициентом 1.85.