В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» встретится с «Сочи». Игра состоится 20 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Запада, набрав за 35 матчей 42 очка. «Северсталь» уже наступает на пятки СКА, у которого 44 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уверенно обыграла «Сочи» со счетом 4:2. До этого «Северсталь» оказалась сильнее лидера Востока — «Трактора» (2:1).

В последних 5-и матчах команда проиграла только «Ладе» (0:1) и 4 раза победила. За этот период «Северсталь» сумела обыграть «Барыс» (5:3) и «Авангард» (4:2).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Северсталь» — в полном порядке, но команда частенько играет волнами. В моменте подопечные Андрея Козырева побеждают, но в любой момент команда может попасть в яму из поражений.

«Северсталь» очень сильна именно на своей площадке, занимая по этому показателю 2-е место на Западе, уступая лидерство мощнейшему «Локомотиву». При родных трибунах команда набрала 26 очков из 36-и возможных.

Неужели связка нападающих «Северстали» Кирилл Пилипенко — Данил Аймурзин начала вновь приносить результат? В прошлом матче первый забросил шайбу и сделал голевую передачу, а 2-й — оформил асистентский хет-трик.

«Сочи»

Турнирное положение: Кажется, южане уже безнадежны. После 34-х сыгранных матчей «Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 14 баллов.

Последние матчи: В 1-й встрече после паузы «Сочи» проиграли той же «Северстали» со счетом 2:4, а до этого команда Сергея Зубова уступила «Куньлуню» (3:5).

У «Сочи» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период южане уступили «Авангарду» (0:6), «Амуру» (1:2), «Адмиралу» (3:4) и «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

Не сыграет: Даниил Сероух (травма).

Состояние команды: «Сочи» находится на самом дне Запада, из которого очень сложно выбраться. К тому же, команда попала в серьезную психологическую яму, полностью потеряв уверенность в своих силах.

«Сочи» даже не помог приход мастеровитого нападающего Александра Хохлачева, который в 1-х матчах вроде бы показал результат, но затем стух. Сейчас у форварда за 7 встреч лишь заброшенная шайба и 2 голевые передачи.

«Сочи» по делу проиграл прошлый поединок «Северстали», но сейчас команда должна собраться и попытаться прервать эту серию поражений. Атакующий потенциал у южан есть, осталось только его применить.

Статистика для ставок

«Сочи» проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

У «Северстали» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд

В 4-х из 5-и последних очных встречах «Северсталь» обыгрывала «Сочи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 4.90, а победа «Сочи» — в 5.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: У «Северстали» хорошая оборона, но ее можно пробивать.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» 2 больше за 1.93.

Прогноз: Можно предположить, что «Сочи» соберется и даст бой команде Андрея Козырева.

Ставка: Победа «Сочи» с форой (+1.5) за 1.90.