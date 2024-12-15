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    «Россия 25» выдаст голевую феерию?

    «Россия 25» — Казахстан. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, Кубок Первого канала, 15 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Кубок Первого канала Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Казахстана
    Прогноз и ставки на «Россия 25» — Казахстан
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    Василий Глотов — нападающий «России 25»
    В матче Кубка Первого канала «Россия 25» встретится со сборной Казахстана. Игра пройдет на «СКА Арене» 15 декабря . Начало запланировано на 14:15 (мск). Ставка и прогноз на матч «Россия 25» — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Россия 25»

    Турнирное положение: Команда Романа Ротенберга занимает 1-е место на Кубке Первого канала. За 2 встречи «Россия 25» набрала 5 очков, опережая ближайшего преследователя на 1 балл.

    Последние матчи: В прошлой встрече в рамках КПК сборная одолела Беларусь в овертайме со счетом 4:3, «России 25» было тяжело в этом матче, но гол и последующая «птичка» Евгения Кузнецова исправили ситуацию.

    Команда пока выиграла все 2 матча на Кубке Первого канала. До этого «Россия 25» разгромила Сборную мира КХЛ со счетом 4:1, не оставив сопернику ни единого шанса.

    Не сыграют: Григорий Кузьмин получил серьезную травму в последнем матче.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Состояние команды: «Россия 25» на этом турнире выступает довольно уверенно, но в матче с Беларусью подопечные Романа Ротенберга выдали плохой отрезок, пропустив 3 шайбы подряд. В третьем периоде команде хватило сил переиграть соперника.

    За 2 матча мало кого можно выделить на турнире из «России 25». Довольно неплохо выступил голкипер Илья Набоков, но в последнем матче к нему были вопросы.

    К тому же, не блистает главная звезда «России 25» Евгений Кузнецов. Большую часть матчей форварда просто не видно, но при этом именно его гол стал победным в овертайме последнего поединка.

    Казахстан

    Турнирное положение: Эта сборная является главным аутсайдером Кубка Первого канала. Казахстан ожидаемо занимает последнее 4-е место на турнире, не набрав ни единого очка.

    Последние матчи: В прошлой встрече казахстанская сборная уступила Сборной мира КХЛ. По сути, легионеры из Континентальной лиги победили казахов на классе.

    До этого Казахстан также уступил Беларуси с таким же счетом 1:3. При этом, у казахов была возможность зацепиться за результат в этом матче, но команда полностью провалила 3-й период.

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    • Состояние команды: Результаты сборной Казахстана вполне ожидаемы, учитывая какой состав национальная команда решила привезти на Кубок Первого канала.

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    Большие вопросы вызывает отсутствие игроков из «Барыса», а также серьезно влияет на игру команды отсутствие главной звезды — Никиты Михайлиса. Условный 36-летний Евгений Рымарев точно не помощник нынешней сборной Казахстана.

    Есть ли хоть какие-то шансы у этой национальной команды зацепиться за результат против «России 25»? Единственный вариант у сборной Казахстана — это недооценка со стороны подопечных Романа Ротенберга.

    Статистика для ставок

    • «Россия 25» забросила по 4 шайбы в обоих матчах Кубка Первого канала

    • Сборная Казахстана проиграла все 2 матча на турнире с одинаковыми счетами 1:3

    • «Россия 25» регулярно побеждала Казахстан в очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «России 25» оценивается букмекерами в 1.06, ничья — в 15.00, а победа Казахстана — в 26.00.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.35, на тотал меньше 5.5 — за 3.10.

    Прогноз: Можно предположить, что команды точно не будут отсиживаться в обороне и покажут болельщикам шоу.

    Ставка: Тотал 7.5 больше за 2.25.

    Прогноз: «Россия 25» уничтожит нынешнюю сборную Казахстана.

    Ставка: Победа «России 25» с форой (-4.5) за 2.10.

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    «Россия 25» — Казахстан: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Россия 25» выдаст голевую феерию?
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