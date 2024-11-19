Бостон
Коламбус
«Бостон»
Турнирное положение: Игровые проблемы «Бостона» в этом сезоне куда серьёзнее, нежели в прошлом. Команда из Массачусетса сейчас всего лишь на восьмом месте в восточной конференции, что гораздо ниже её амбиций.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Бостон» смог победить всего лишь раз, причем два матча не смог завершить в основное время матча.
Бостон — Коламбус: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Имеются довольно серьезные проблемы у «Бостона» с травмированными игроками, поскольку Бичер, Линдхольм и Пик не смогут помочь своему клубу в предстоящих поединках.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что Монтгомери и его тренерский штаб смогут проиграть в домашнем поединке одному из аутсайдеров регулярного сезона.
«Коламбус»
Турнирное положение: Сложности с набором очков у «Коламбуса» начались пару недель назад. Сейчас клуб Чинахова и Марченко располагается всего лишь на 15 месте Востока.
Последние матчи: В последнем поединке «Коламбус» смог разобраться с «потухшим» «Питтсбургом», отгрузив в ворота пенсильванской команды шесть шайб.
Травмированные игроки: В составе «Коламбуса» по-прежнему три травмированных игрока: Дженнер, Гудбрансон и Джонсон. Каждый из них будет лечиться ещё продолжительное время.
Общий тонус клуба: В матче против «Бостона» шансов на ещё одну викторию у «жакетов» минимальное количество.
Статистика для ставок
- В семи последних матчах «Коламбус» одержал всего лишь одну победу
- «Бостон» выиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.97, на гостей — 3.92.
Прогноз: При всех своих проблемах «Бостон» способен записать на свой счёт легкую победу
- 2.35Ак Барс — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.93Вегас — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.96СКА — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Альтернативный прогноз: Много голов в этом матче не будет, поскольку последние очные поединки были не самыми результативными
Ставка: П1 с коэффициентом 1.74
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.88