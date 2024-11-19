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    «Бостон» спокойно разберется с «жакетами»?

    «Бостон» — «Коламбус». Ставка (к. 1.74), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Коламбус»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «ТД Гардене» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Ноября 2024 года

    Бостон

  • НХЛ
    •  Бостон 03:00 Коламбус

    Коламбус

  • НХЛ
    •

    «Бостон»

    Турнирное положение: Игровые проблемы «Бостона» в этом сезоне куда серьёзнее, нежели в прошлом. Команда из Массачусетса сейчас всего лишь на восьмом месте в восточной конференции, что гораздо ниже её амбиций.

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Бостон» смог победить всего лишь раз, причем два матча не смог завершить в основное время матча.

    Бостон — Коламбус: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Имеются довольно серьезные проблемы у «Бостона» с травмированными игроками, поскольку Бичер, Линдхольм и Пик не смогут помочь своему клубу в предстоящих поединках.

    Общий тонус клуба: Слабо верится, что Монтгомери и его тренерский штаб смогут проиграть в домашнем поединке одному из аутсайдеров регулярного сезона.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Сложности с набором очков у «Коламбуса» начались пару недель назад. Сейчас клуб Чинахова и Марченко располагается всего лишь на 15 месте Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В последнем поединке «Коламбус» смог разобраться с «потухшим» «Питтсбургом», отгрузив в ворота пенсильванской команды шесть шайб.

    Травмированные игроки: В составе «Коламбуса» по-прежнему три травмированных игрока: Дженнер, Гудбрансон и Джонсон. Каждый из них будет лечиться ещё продолжительное время.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Бостона» шансов на ещё одну викторию у «жакетов» минимальное количество.

    Статистика для ставок

    • В семи последних матчах «Коламбус» одержал всего лишь одну победу

    • «Бостон» выиграл два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.97, на гостей — 3.92.

    Прогноз: При всех своих проблемах «Бостон» способен записать на свой счёт легкую победу

    Альтернативный прогноз: Много голов в этом матче не будет, поскольку последние очные поединки были не самыми результативными

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.74

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.88

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    «Бостон» — «Коламбус»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Бостон» спокойно разберется с «жакетами»?
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