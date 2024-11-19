В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «ТД Гардене» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Игровые проблемы «Бостона» в этом сезоне куда серьёзнее, нежели в прошлом. Команда из Массачусетса сейчас всего лишь на восьмом месте в восточной конференции, что гораздо ниже её амбиций.

Последние матчи: За четыре последних поединка «Бостон» смог победить всего лишь раз, причем два матча не смог завершить в основное время матча.

Травмированные игроки: Имеются довольно серьезные проблемы у «Бостона» с травмированными игроками, поскольку Бичер, Линдхольм и Пик не смогут помочь своему клубу в предстоящих поединках.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что Монтгомери и его тренерский штаб смогут проиграть в домашнем поединке одному из аутсайдеров регулярного сезона.

«Коламбус»

Турнирное положение: Сложности с набором очков у «Коламбуса» начались пару недель назад. Сейчас клуб Чинахова и Марченко располагается всего лишь на 15 месте Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В последнем поединке «Коламбус» смог разобраться с «потухшим» «Питтсбургом», отгрузив в ворота пенсильванской команды шесть шайб.

Травмированные игроки: В составе «Коламбуса» по-прежнему три травмированных игрока: Дженнер, Гудбрансон и Джонсон. Каждый из них будет лечиться ещё продолжительное время.

Общий тонус клуба: В матче против «Бостона» шансов на ещё одну викторию у «жакетов» минимальное количество.

Статистика для ставок

В семи последних матчах «Коламбус» одержал всего лишь одну победу

«Бостон» выиграл два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.97, на гостей — 3.92.

Прогноз: При всех своих проблемах «Бостон» способен записать на свой счёт легкую победу

Альтернативный прогноз: Много голов в этом матче не будет, поскольку последние очные поединки были не самыми результативными

Ставка: П1 с коэффициентом 1.74

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.88