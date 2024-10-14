Эдмонтон
Калгари
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Начало нового сезона для «Эдмонтона» просто кошмарное, поскольку финалист прошедшего Кубка Стэнли расположился на дне Запада.
Последние матчи: Первая игра «Эдмонтона» против «Виннипега» просто огорошила поклонников этого клуба поскольку подопечные Ноблоха безвольно проиграли 0:6.
Эдмонтон — Калгари: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: К не сыгранности «Эдмонтона» ещё добавилась травма Эвандера Кейна, который испытывает серьезные сложности с бедром и точно пропустит начало сезона.
Общий тонус клуба: В игре против «Калгари» нужно предпринимать радикальные действия, дабы не разочаровать своих болельщиков ещё раз.
«Калгари»
Турнирное положение: За стартовую неделю «Калгари» смог закрепиться в середине таблицы Запада, но удержаться там будет крайне непросто.
Последние матчи: После первых матчей «Калгари» можно сказать, что клуб довольно хорошо подготовился к сезону. Победа над «Ванкувером» и равная играть против «Филадельфии» вселяют оптимизм в поклонников этой команды.
Травмированные игроки: Проблемы с игроками есть и у «Калгари». Вне игры на данный момент находятся нападающие Кевин Руни и Егор Шарангович.
Общий тонус клуба: Со злым «Эдмонтоном» будет крайне тяжело, ибо одно из самых жарких канадских дерби всегда проходит с напряжением.
Статистика для ставок
- «Эдмонтон» проиграл три последних матча
- За три этих поединка «Ойлерс» пропустили 16 шайб, а забросили всего три
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.75, на ничью — 5.06, на гостей — 3.81.
Прогноз: «Эдмонтон» будет злым после разгрома в стартовом поединке, поэтому за ним останется уверенная победа.
- 2.28Виннипег — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.86Даллас — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.71Вегас — Анахайм: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Принципиальное соперничество, поэтому большое количество удалений гарантировано.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.75
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.59