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    «Эдмонтон» возьмётся за ум?

    «Эдмонтон» — «Калгари». Ставка (к. 2.18), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Калгари»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 14 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2024 года

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •  Эдмонтон 03:00 Калгари

    Калгари

  • НХЛ
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Начало нового сезона для «Эдмонтона» просто кошмарное, поскольку финалист прошедшего Кубка Стэнли расположился на дне Запада.

    Последние матчи: Первая игра «Эдмонтона» против «Виннипега» просто огорошила поклонников этого клуба поскольку подопечные Ноблоха безвольно проиграли 0:6.

    Эдмонтон — Калгари: коэффициенты букмекеров

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  • 1.594.704.20СтавкиVIP
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    Травмированные игроки: К не сыгранности «Эдмонтона» ещё добавилась травма Эвандера Кейна, который испытывает серьезные сложности с бедром и точно пропустит начало сезона.

    Общий тонус клуба: В игре против «Калгари» нужно предпринимать радикальные действия, дабы не разочаровать своих болельщиков ещё раз.

    «Калгари»

    Турнирное положение: За стартовую неделю «Калгари» смог закрепиться в середине таблицы Запада, но удержаться там будет крайне непросто.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После первых матчей «Калгари» можно сказать, что клуб довольно хорошо подготовился к сезону. Победа над «Ванкувером» и равная играть против «Филадельфии» вселяют оптимизм в поклонников этой команды.

    Травмированные игроки: Проблемы с игроками есть и у «Калгари». Вне игры на данный момент находятся нападающие Кевин Руни и Егор Шарангович.

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    Общий тонус клуба: Со злым «Эдмонтоном» будет крайне тяжело, ибо одно из самых жарких канадских дерби всегда проходит с напряжением.

    Статистика для ставок

    • «Эдмонтон» проиграл три последних матча

    • За три этих поединка «Ойлерс» пропустили 16 шайб, а забросили всего три

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.75, на ничью — 5.06, на гостей — 3.81.

    Прогноз: «Эдмонтон» будет злым после разгрома в стартовом поединке, поэтому за ним останется уверенная победа.

    Альтернативный прогноз: Принципиальное соперничество, поэтому большое количество удалений гарантировано.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.75

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.59

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    «Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» возьмётся за ум?
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