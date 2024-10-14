В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 14 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Начало нового сезона для «Эдмонтона» просто кошмарное, поскольку финалист прошедшего Кубка Стэнли расположился на дне Запада.

Последние матчи: Первая игра «Эдмонтона» против «Виннипега» просто огорошила поклонников этого клуба поскольку подопечные Ноблоха безвольно проиграли 0:6.

Эдмонтон — Калгари: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.594.704.20СтавкиVIP

Травмированные игроки: К не сыгранности «Эдмонтона» ещё добавилась травма Эвандера Кейна, который испытывает серьезные сложности с бедром и точно пропустит начало сезона.

Общий тонус клуба: В игре против «Калгари» нужно предпринимать радикальные действия, дабы не разочаровать своих болельщиков ещё раз.

«Калгари»

Турнирное положение: За стартовую неделю «Калгари» смог закрепиться в середине таблицы Запада, но удержаться там будет крайне непросто.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После первых матчей «Калгари» можно сказать, что клуб довольно хорошо подготовился к сезону. Победа над «Ванкувером» и равная играть против «Филадельфии» вселяют оптимизм в поклонников этой команды.

Травмированные игроки: Проблемы с игроками есть и у «Калгари». Вне игры на данный момент находятся нападающие Кевин Руни и Егор Шарангович.

Общий тонус клуба: Со злым «Эдмонтоном» будет крайне тяжело, ибо одно из самых жарких канадских дерби всегда проходит с напряжением.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» проиграл три последних матча

За три этих поединка «Ойлерс» пропустили 16 шайб, а забросили всего три

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.75, на ничью — 5.06, на гостей — 3.81.

Прогноз: «Эдмонтон» будет злым после разгрома в стартовом поединке, поэтому за ним останется уверенная победа.

Альтернативный прогноз: Принципиальное соперничество, поэтому большое количество удалений гарантировано.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.75

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.59