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    «Ак Барс» прервет серию неудачных домашних матчей с «Сибирью»?

    «Ак Барс» — «Сибирь». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Сибирь»
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    Дмитрий Яшкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В результате субботнего игрового дня конкуренты опустили казанцев на 3-ю строчку Востока. В 11 матчах «барсы», как и второй «Автомобилист», набрали 16 баллов.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Анвара Гатиятулина продемонстрировала превосходную собранность и выдала серию из семи побед кряду.

    Ак Барс — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Однако один из наиболее продолжительных стартовых отрезков сезона без поражений был прерван в последней встрече в Казани, в которой «Ак Барс» уступил «Амуру» (1:2).

    Не сыграют: Потери в составе казанского клуба отсутствуют.

    Состояние команды: «Ак Барс», несмотря на недавнюю потерю двух очков, проводит этот отрезок сезона практически образцово, демонстрируя отличные результаты в большинстве матчей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на отдельные трудности, матчи «Ак Барс» подкреплены стабильностью на фоне уверенной атакующей линии. Команда Гатиятулина хорошо справляется с давлением соперников и регулярно набирает очки.

    Чтобы вырваться вперед в гонке лидеров, «Ак Барсу» важно сберечь текущий уровень игры и поддерживать высокий темп продуктивности по всему периметру площадки.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Новосибирцы продолжают погоню за лидерами: в 12 играх «снеговики» набрали 14 очков и закрепились на 4-й позиции в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: В двух последних матчах из трех команда Вадима Епанчинцева испортила свою безупречную статистику, проиграв «Автомобилисту» (2:4) и «Авангарду» (2:3).

    Однако вернуться на дистанцию победителей «Сибирь» смогла в следующем — последнем на сегодняшний день — матче, удачно съездив в гости к «Автомобилисту» (4:0).

    Не сыграют: Дмитрий Овчинников.

    Состояние команды: «Сибирь» закрепилась в верхней части таблицы, даже несмотря на то что ее успешные игры зачастую чередуются поражениями. После недавней серии побед команда Епанчинцева снова столкнулась с проблемами.

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    «Сибири» не удается поддерживать высокую результативность в ключевых встречах. Отсутствие желаемой стабильности в игре требует срочного исправления.

    Для достижения успехов «Сибири» важно сконцентрироваться на повышении эффективности как в атаке, так и в защите, благодаря чему команда еще долго сможет оставаться конкурентоспособной.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» потерпел всего одно поражение в последних восьми матчах

    • В пяти встречах из последних семи индивидуальный тотал Казани находился выше отметки в 3.5 гола

    • «Сибирь» не проигрывает на «Татнефть-Арене» с 2021 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.76, ничья — в 4.36, а победа «Сибири» — в 3.90.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: Для «Ак Барса» «Сибирь» остается крайне неудобным соперником на «Татнефть-Арене», однако текущая форма команды Гатиятулина позволяет сменить этот тренд.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.02.

    Прогноз: Нередко матчи с «Сибирью» получаются упорными, из-за чего страдает общая результативность. Кажется, во встрече в Казани команды реализуют именно такой сценарий.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.15.

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    «Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» прервет серию неудачных домашних матчей с «Сибирью»?
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