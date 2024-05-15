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    Хозяева турнира добудут легкую победу?

    Чехия — Дания. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч чемпионата мира, 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Дания
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    Чехия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 15 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Чехия — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 15 Мая 2024 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 17:20 Дания

    Дания

  • Копенгаген
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    Чехия

    Турнирное положение: Пред стартом домашнего турнира сборная Чехии досконально подошла к стратегии своей игры на домашнем чемпионате мира. Первый матч группового этапа позволил победить самих финнов (1:0).

    Последние матчи: После этого была убедительная победа над норвежцами, но в последнем проведенном матче со швейцарцами победу добыть не удалось (1:2 Б).

    Чехия — Дания: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Чешские игроки мотивированы и заряжены на успех, а в таком состоянии травму получить практически нереально.

    Общий тонус клуба: Против датчан хозяева будут играть в доминирование с самого начала поединка, и это даст свои плоды максимально быстро.

    Дания

    Турнирное положение: Довольно крепкая по меркам элитного дивизиона сборная Дании может не выигрывать те матчи, которые обязана.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Сейчас у скандинавов всего лишь три очка за три сыгранных поединка, что не есть реальный уровень подопечных Макаэля Гата.

    Травмированные игроки: У словаков довольно возрастной коллектив, который знает, как терпеть в ситуациях, когда больно, поэтому травмировать игроков этой сборной будет предельно сложно.

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    Общий тонус клуба: В игре против чехов скандинавам нужно соответствовать движению соперника, а с этим есть определённые сложности.

    Статистика для ставок

    • Три из четырех последних матчей между этими соперниками завершались буллитами

    • В двух последних проигранных матчах датчане смогли забросить всего лишь одну шайбу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.29, на ничью — 6.77, на гостей — 9.45.

    Прогноз: У хозяев льда куда больше шансов победить

    Альтернативный прогноз: Статистика последних очных встреч говорит за овертайм в этом поединке

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.99.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 5.25.

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    Чехия — Дания. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 15 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Чехия — Дания с коэффициентом 1.99.
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