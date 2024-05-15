Чехия
Дания
Чехия
Турнирное положение: Пред стартом домашнего турнира сборная Чехии досконально подошла к стратегии своей игры на домашнем чемпионате мира. Первый матч группового этапа позволил победить самих финнов (1:0).
Последние матчи: После этого была убедительная победа над норвежцами, но в последнем проведенном матче со швейцарцами победу добыть не удалось (1:2 Б).
Чехия — Дания: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Чешские игроки мотивированы и заряжены на успех, а в таком состоянии травму получить практически нереально.
Общий тонус клуба: Против датчан хозяева будут играть в доминирование с самого начала поединка, и это даст свои плоды максимально быстро.
Дания
Турнирное положение: Довольно крепкая по меркам элитного дивизиона сборная Дании может не выигрывать те матчи, которые обязана.
Последние матчи: Сейчас у скандинавов всего лишь три очка за три сыгранных поединка, что не есть реальный уровень подопечных Макаэля Гата.
Травмированные игроки: У словаков довольно возрастной коллектив, который знает, как терпеть в ситуациях, когда больно, поэтому травмировать игроков этой сборной будет предельно сложно.
Общий тонус клуба: В игре против чехов скандинавам нужно соответствовать движению соперника, а с этим есть определённые сложности.
Статистика для ставок
- Три из четырех последних матчей между этими соперниками завершались буллитами
- В двух последних проигранных матчах датчане смогли забросить всего лишь одну шайбу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.29, на ничью — 6.77, на гостей — 9.45.
Прогноз: У хозяев льда куда больше шансов победить
- 1.91Словакия — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.81Германия — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.13Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Статистика последних очных встреч говорит за овертайм в этом поединке
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.99.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 5.25.