В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Чехия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 15 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Чехия — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Пред стартом домашнего турнира сборная Чехии досконально подошла к стратегии своей игры на домашнем чемпионате мира. Первый матч группового этапа позволил победить самих финнов (1:0).

Последние матчи: После этого была убедительная победа над норвежцами, но в последнем проведенном матче со швейцарцами победу добыть не удалось (1:2 Б).

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Травмированные игроки: Чешские игроки мотивированы и заряжены на успех, а в таком состоянии травму получить практически нереально.

Общий тонус клуба: Против датчан хозяева будут играть в доминирование с самого начала поединка, и это даст свои плоды максимально быстро.

Дания

Турнирное положение: Довольно крепкая по меркам элитного дивизиона сборная Дании может не выигрывать те матчи, которые обязана.

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Последние матчи: Сейчас у скандинавов всего лишь три очка за три сыгранных поединка, что не есть реальный уровень подопечных Макаэля Гата.

Травмированные игроки: У словаков довольно возрастной коллектив, который знает, как терпеть в ситуациях, когда больно, поэтому травмировать игроков этой сборной будет предельно сложно.

Общий тонус клуба: В игре против чехов скандинавам нужно соответствовать движению соперника, а с этим есть определённые сложности.

Статистика для ставок

Три из четырех последних матчей между этими соперниками завершались буллитами

В двух последних проигранных матчах датчане смогли забросить всего лишь одну шайбу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.29, на ничью — 6.77, на гостей — 9.45.

Прогноз: У хозяев льда куда больше шансов победить

Альтернативный прогноз: Статистика последних очных встреч говорит за овертайм в этом поединке

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 5.25.