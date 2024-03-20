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    «Питтсбург» похоронит надежды хозяев на плей-офф?

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Ставка (к. 2.24), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Марта 2024 года
    Нью-Джерси
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    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Боссы и игроки «Нью-Джери» окончательно смирились с непопаданием в плей-офф, поскольку такое отставание не отыгрывается за оставшийся месяц регулярки.

    Последние матчи: За пять последних поединков клуб из Ньюарка смог победить только «Даллас» со счетом 6:2.

    Нью-Джерси — Питтсбург: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: «Дьяволы» продолжают испытывать проблемы с травмированными игроками. Сейчас своему клубу не могут помочь Бастиан, Зигенталер, Маклеод, Фут и Хэмилтон.

    Общий тонус клуба: Никаких гарантий того, что в предстоящем поединке победа останется за хозяевами предстоящего матча, нет.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Мало, кто мог представить, что к моменту игры «Питтсбурга» и «Нью-Джерси» именно пенсильванская команда будет располагаться выше своего соперника в таблице Востока.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Не сказать, что у «пингвинов» шансов на попадание в плей-офф больше, чем у «дьяволов», но они сейчас выглядят куда бодрее.

    Травмированные игроки: У Салливана сейчас не могут играть только Ньето и Харкинс. Это по сравнению с проблемами «дьяволов» буквально ничто.

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    Общий тонус клуба: С «Нью-Джерси» гости сыграют с позиции силы, и хозяева льда вполне могут к этому оказаться не готовы.

    Статистика для ставок

    • Шесть последних очных матчей оказались за «Нью-Джерси»

    • «Питтсбург» проиграл пять последних гостевых поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.58, на гостей — 2.86.

    Прогноз: Все статистические показатели двух клубов говорят за то, что хозяева смогут одержать победу в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: В последних поединках соперники не были результативны, поэтому ждем «низовой» игры.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Питтсбург» с коэффициентом 2.24. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» похоронит надежды хозяев на плей-офф?
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