«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Боссы и игроки «Нью-Джери» окончательно смирились с непопаданием в плей-офф, поскольку такое отставание не отыгрывается за оставшийся месяц регулярки.
Последние матчи: За пять последних поединков клуб из Ньюарка смог победить только «Даллас» со счетом 6:2.
Нью-Джерси — Питтсбург: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: «Дьяволы» продолжают испытывать проблемы с травмированными игроками. Сейчас своему клубу не могут помочь Бастиан, Зигенталер, Маклеод, Фут и Хэмилтон.
Общий тонус клуба: Никаких гарантий того, что в предстоящем поединке победа останется за хозяевами предстоящего матча, нет.
«Питтсбург»
Турнирное положение: Мало, кто мог представить, что к моменту игры «Питтсбурга» и «Нью-Джерси» именно пенсильванская команда будет располагаться выше своего соперника в таблице Востока.
Последние матчи: Не сказать, что у «пингвинов» шансов на попадание в плей-офф больше, чем у «дьяволов», но они сейчас выглядят куда бодрее.
Травмированные игроки: У Салливана сейчас не могут играть только Ньето и Харкинс. Это по сравнению с проблемами «дьяволов» буквально ничто.
Общий тонус клуба: С «Нью-Джерси» гости сыграют с позиции силы, и хозяева льда вполне могут к этому оказаться не готовы.
Статистика для ставок
- Шесть последних очных матчей оказались за «Нью-Джерси»
- «Питтсбург» проиграл пять последних гостевых поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.58, на гостей — 2.86.
Прогноз: Все статистические показатели двух клубов говорят за то, что хозяева смогут одержать победу в предстоящей игре.
- 1.83СКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Вегас — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: В последних поединках соперники не были результативны, поэтому ждем «низовой» игры.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.98.