В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Боссы и игроки «Нью-Джери» окончательно смирились с непопаданием в плей-офф, поскольку такое отставание не отыгрывается за оставшийся месяц регулярки.

Последние матчи: За пять последних поединков клуб из Ньюарка смог победить только «Даллас» со счетом 6:2.

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Травмированные игроки: «Дьяволы» продолжают испытывать проблемы с травмированными игроками. Сейчас своему клубу не могут помочь Бастиан, Зигенталер, Маклеод, Фут и Хэмилтон.

Общий тонус клуба: Никаких гарантий того, что в предстоящем поединке победа останется за хозяевами предстоящего матча, нет.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Мало, кто мог представить, что к моменту игры «Питтсбурга» и «Нью-Джерси» именно пенсильванская команда будет располагаться выше своего соперника в таблице Востока.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Не сказать, что у «пингвинов» шансов на попадание в плей-офф больше, чем у «дьяволов», но они сейчас выглядят куда бодрее.

Травмированные игроки: У Салливана сейчас не могут играть только Ньето и Харкинс. Это по сравнению с проблемами «дьяволов» буквально ничто.

Общий тонус клуба: С «Нью-Джерси» гости сыграют с позиции силы, и хозяева льда вполне могут к этому оказаться не готовы.

Статистика для ставок

Шесть последних очных матчей оказались за «Нью-Джерси»

«Питтсбург» проиграл пять последних гостевых поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.58, на гостей — 2.86.

Прогноз: Все статистические показатели двух клубов говорят за то, что хозяева смогут одержать победу в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: В последних поединках соперники не были результативны, поэтому ждем «низовой» игры.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.98.