ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне ЛЧ. Тактический поединок в Милане, перестрелка в Эйндховене, битва за выживание в Барселоне Матис Тель может перейти в «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 13— 19 февраля Янник СиннерСвентек повторила рекорд Серены, Синнер поднялся в топ-3, а у Алькараса очередной провал
  • 00:59
    • «Атлетик» обыграл «Жирону» в результативном матче
  • 23:54
    • Президент «Наполи» подтвердил назначение Кальцона на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Серия поражений «Салавата Юлаева» останется позади?

    «Салават Юлаев» — «Адмирал». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 21 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Алалыкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 21 Февраля 2024 года

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: События на прошлой неделе позволяли всерьез рассматривать «Салавата Юлаев» в контексте возможной борьбы за лидерство. Однако ситуация моментально откатилась назад, а уфимцы, вероятно, закончат сезон на третьем месте.

    На данный момент в активе «Салавата Юлаева» имеется 86 очков по итогам 65 матчей. На 2 балла он отстает от второго «Авангарда», но омичи имеют игру в запасе. На 3 очка уфимцы отдалены от «Магнитки» при равенстве проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Адмирал

    1X2Новым игрокам
  • 1.535.005.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В первой половине февраля «Салават Юлаев» провел короткую, но мощную победную серию, в рамках которой поочередно разделался с ЦСКА (2:0), «Ак Барсом» (2:1) и «Авангардом» (7:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Однако три последние встречи совсем не похожи на упомянутые выше: команда Виктора Козлова провела неудачный выезд, в период которого уступила СКА (0:2), «Локомотиву» (0:3) и московскому «Динамо» (1:2 ОТ).

    Не сыграют: В этом матче «Салавату» из-за повреждений не помогут форварды Николай Кулемин, Джош Лейво и Алексей Пустозеров.

    Состояние команды: Нынешнюю кампанию «Салават Юлаев» заканчивает в качестве третьей команды Востока, сталкиваясь с проблемой больших матчей, на которую уфимцы явно обратят внимание перед стартом кубковой кампании.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Финишный этап регулярного сезона «Адмирал» проводит без мотивационного фона. Но даже в такой ситуации команда не бросила играть, раздавая очки всем, кто вежливо попросит.

    По итогам 65 матчей «моряки» остаются на 11-м месте в таблице Восточной конференции с 53 очками в активе. На 5 баллов они отдалились от 12-го «Барыса» при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Адмирал» провел последнюю в сезоне серию игр на «Фетисов-Арене», где дважды кряду встретился с астанчанами. В битве неудачников хозяева сперва взяли верх (4:2), а затем проиграли (2:3).

  • «Авангард» возглавил Восток, «Амур» — в шаге от плей-офф
  • КХЛ: обзор 23-й игровой недели
  • Вчера

    • В двух следующих матчах команда Леонида Тамбиева противостояла «Трактору». В первой игре «Адмирал» остался без набранных очков (2:3), зато во второй показал яркий атакующий класс и раздавил челябинцев (6:1).

    Не сыграют: Защитник Евгений Лисовец и нападающий Павел Шэн пропустят матч из-за травм.

    Состояние команды: «Адмирал» преуспевает в битве аутсайдеров Востока, хотя утешение такого рода является весьма сомнительным. Тем не менее в заключительном этапе сезона команде хватает сил и мотивации, чтобы моментами выдавать яркие игры.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» выиграл в пяти домашних матчах из последних шести

    • Семь гостевых игр «Адмирала» из предыдущих десяти закончились поражением

    • Всего в двух встречах из десяти последних на чужой площадке команда с Владивостока забросила больше двух шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.55, ничья — в 5.00, а победа «Адмирала» — в 5.35.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Серия неудач в матчах с топ-соперниками Запада вынудит «Салават Юлаев» отыграться за предыдущие неудачи на ком-то более скромном. Безусловно, «Адмирала» — это не груша для битья и в Уфу они не едут в качестве статистов, но шансов на успех в гостях у них будет откровенно мало.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит + ТМ 6.5 за 1.95.

    Прогноз: Несколько неудачных матчей не отменяют тот факт, что «Салават» остается одним их самых дисциплинированных клубов Востока, когда дело доходит до игры в обороне. Поэтому «Адмиралу» с его ограниченными возможностями в атаке будет нелегко создать даже несколько по-настоящему голевых ситуаций.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 1.5 за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кудерметова — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Калинская — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Векич — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сибирь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на хоккей. Серия поражений «Салавата Юлаева» останется позади?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры