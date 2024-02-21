В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: События на прошлой неделе позволяли всерьез рассматривать «Салавата Юлаев» в контексте возможной борьбы за лидерство. Однако ситуация моментально откатилась назад, а уфимцы, вероятно, закончат сезон на третьем месте.

На данный момент в активе «Салавата Юлаева» имеется 86 очков по итогам 65 матчей. На 2 балла он отстает от второго «Авангарда», но омичи имеют игру в запасе. На 3 очка уфимцы отдалены от «Магнитки» при равенстве проведенных встреч.

Коэффициенты матча Салават Юлаев — Адмирал 1X2Новым игрокам 1.535.005.50Бонус$9500

Последние матчи: В первой половине февраля «Салават Юлаев» провел короткую, но мощную победную серию, в рамках которой поочередно разделался с ЦСКА (2:0), «Ак Барсом» (2:1) и «Авангардом» (7:2).

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Однако три последние встречи совсем не похожи на упомянутые выше: команда Виктора Козлова провела неудачный выезд, в период которого уступила СКА (0:2), «Локомотиву» (0:3) и московскому «Динамо» (1:2 ОТ).

Не сыграют: В этом матче «Салавату» из-за повреждений не помогут форварды Николай Кулемин, Джош Лейво и Алексей Пустозеров.

Состояние команды: Нынешнюю кампанию «Салават Юлаев» заканчивает в качестве третьей команды Востока, сталкиваясь с проблемой больших матчей, на которую уфимцы явно обратят внимание перед стартом кубковой кампании.

«Адмирал»

Турнирное положение: Финишный этап регулярного сезона «Адмирал» проводит без мотивационного фона. Но даже в такой ситуации команда не бросила играть, раздавая очки всем, кто вежливо попросит.

По итогам 65 матчей «моряки» остаются на 11-м месте в таблице Восточной конференции с 53 очками в активе. На 5 баллов они отдалились от 12-го «Барыса» при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: На прошлой неделе «Адмирал» провел последнюю в сезоне серию игр на «Фетисов-Арене», где дважды кряду встретился с астанчанами. В битве неудачников хозяева сперва взяли верх (4:2), а затем проиграли (2:3).

В двух следующих матчах команда Леонида Тамбиева противостояла «Трактору». В первой игре «Адмирал» остался без набранных очков (2:3), зато во второй показал яркий атакующий класс и раздавил челябинцев (6:1).

Не сыграют: Защитник Евгений Лисовец и нападающий Павел Шэн пропустят матч из-за травм.

Состояние команды: «Адмирал» преуспевает в битве аутсайдеров Востока, хотя утешение такого рода является весьма сомнительным. Тем не менее в заключительном этапе сезона команде хватает сил и мотивации, чтобы моментами выдавать яркие игры.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» выиграл в пяти домашних матчах из последних шести

Семь гостевых игр «Адмирала» из предыдущих десяти закончились поражением

Всего в двух встречах из десяти последних на чужой площадке команда с Владивостока забросила больше двух шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.55, ничья — в 5.00, а победа «Адмирала» — в 5.35.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: Серия неудач в матчах с топ-соперниками Запада вынудит «Салават Юлаев» отыграться за предыдущие неудачи на ком-то более скромном. Безусловно, «Адмирала» — это не груша для битья и в Уфу они не едут в качестве статистов, но шансов на успех в гостях у них будет откровенно мало.

Ставка: «Салават Юлаев» победит + ТМ 6.5 за 1.95.

Прогноз: Несколько неудачных матчей не отменяют тот факт, что «Салават» остается одним их самых дисциплинированных клубов Востока, когда дело доходит до игры в обороне. Поэтому «Адмиралу» с его ограниченными возможностями в атаке будет нелегко создать даже несколько по-настоящему голевых ситуаций.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 1.5 за 1.81.