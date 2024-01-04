В матче полуфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с Чехией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 4 января. Начало запланировано на 17:00 мск. Швеция — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Швеция

Турнирное положение: На групповом этапе Швеция одержала три «сухие» победы и закончила данную стадию на первом месте в таблице с 10 очками и лучшим показателем по игре в обороне. Главного соперника — Канаду — скандинавы обошли на один балл.

Последние матчи: После трех «сухарей» Швеция пропустила сразу четыре шайбы, что на фоне предыдущих показателей стало временным потрясением. Такая результативность была зафиксирована в четвертом матче группового этапа против Финляндии, которой шведы уступили (4:5 Б).

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В плей-офф команда Магнуса Хавелида встретилась со Швейцарией, но вместо будничной игры столкнулась с безумным сопротивлением аутсайдера, которого удалось угомонить лишь в овертайме (3:2 ОТ).

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: На данный момент у Швеции нет кадровых потерь.

Состояние команды: Четвертьфинальный матч со Швейцарией пошел явно не по плану команды Хавелида. Однако вымученная победа не делает ее позиции менее слабыми на финальных стадиях турнира. Швеция — все еще один из главных претендентов на медали, и речь идет вовсе не о бронзе.

Чехия

Турнирное положение: На групповой стадии Чехия оказалась максимально прагматичной и расчетливой: команда добилась побед над очевидными аутсайдерами, но не смогла вытащить матчи с соперниками посильнее. Так, эту кампанию она закончила на третьем месте с 7 очками.

Последние матчи: Групповой этап для Чехии начался с разгрома от Словакии (2:6), за которым последовала яркая победа над Норвегией (8:1), упорный, но проигранный матч против сборной США (3:4 Б) и дежурные три очка во встрече со Швейцарией (4:2).

На фоне таких посредственных результатов команда Патрика Аугусты готовилась к матчу с Канадой, в которой, кажется, сотворила невозможное, вырвав победу за 11 секунд до финальной сирены (3:2).

Не сыграют: У Чехии на текущий момент нет кадровых потерь.

Состояние команды: На этом чемпионате Чехия выдала две яркие встречи против североамериканцев, однако сколько у нее осталось сил на финальные этапы турнира — сказать сложно. Даже после победы над Канадой в каждом следующем матче чехи будут аутсайдерами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается в 1.60, ничья — в 4.85, а победа Чехии — в 4.61.

Чехия стала главной сенсацией четвертьфинала, а Швеция не без проблем разобралась с одним из аутсайдеров. Тем не менее соотношение сил во встрече лицом к лицу будет равным .

Безусловно, Швецию называли одним из претендентов на бронзу, но вылет Канады существенно повысил ставки и разыграл новые аппетиты у скандинавов, у которых хватит класса, заряженности и мотивации на очередной мощный перфоманс с последующим выходом в финал.

Близкая к идеальной оборона шведов станет причиной скромного в плане заброшенных шайб матча. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.48.

Учитывая, что в этой паре сойдутся похожие друг на друга соперники, игра может не закончиться в основное время. Наш альтернативный прогноз — будет овертайм за 4.50.