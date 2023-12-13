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    «Эдмонтон» прервет победную серию «Чикаго»

    «Эдмонтон» — «Чикаго». Ставка и прогноз (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Чикаго»
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    Леон Драйзайтль
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 13 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 13 Декабря 2023 года

    «Эдмонтон»

    Один из потенциально сильнейших клубов НХЛ на старте сезона превратился в самое большое разочарование. Серия неудач и смена тренера — именно с такими ключевыми вопросами столкнулся «Эдмонтон» осенью.

    Однако теперь канадцы из Альберты планомерно пытаются все исправить. В 25 матчах «Ойлерз» набрали 25 очков и поднялись на десятое место в Западной конференции. Всего 3 балла отделяют их от зоны первой восьмерки.

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Чикаго

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    С 24 ноября команда, которую по ходу сезона возглавил Крис Кноблаух, никому не проигрывает. Ее текущая победная серия разрослась до семи матчей, в шести из которых Макдэвид, Драйзайтль и компания не уходили с катка без 4+ заброшенных шайб.

    Все прогнозы на НХЛ

    В рамках самой продолжительной в текущем сезоне индивидуальной серии побед «Эдмонтон» разделался с «Вашингтоном» (5:0). «Анахаймом» (8:2), «Вегасом» (5:4 Б), «Виннипегом» (3:1), «Каролиной» (6:1), «Миннесотой» (4:3) и «Нью-Джерси» (4:1).

    «Чикаго»

    «Чикаго» в свой состав получил самого перспективного таланта поколения. И пожалуй это все, что можно сказать о команде в контексте привлекательности. По-прежнему клуб из Иллинойса является одним из аутсайдеров конференции, который на данный момент ни на что не претендует.

    После 27 матчей «Чикаго» остался с 19 очками, поднявшись на 15-е место в таблице Запада. Последний «Сан-Хосе» он обходит исключительно по лучшим дополнительным пунктам, а от зоны плей-офф отстает на 9 баллов.

    Первые декабрьские дни стали новым периодом разочарований для команды Люка Ричардсона, которая потерпела четыре подряд поражения. В нынешнем сезоне это вторая по продолжительности неудачная серия «Блэкхокс».

    Но в следующих матчах «Чикаго» добился двух побед подряд, чего ранее в этом чемпионате с ним не происходило. Его соперниками были «Анахайм» (1:0) и «Сент-Луис» (3:1). Последняя же встреча стала еще одним поводом для расстройства: дома «Блэкхокс» уступили «Вашингтону» (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Эдмонтона» букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.88, а на победу «Чикаго» — 5.73.

    К домашнему матчу с одним из слабейших клубов Запада «Эдмонтон» подходит в прекрасной форме, которая на фоне предыдущих неудач напоминает, что франшизу «Ойлерз» представляют одни из самых высококлассных звезд лиги.

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    Нынешнему «Эдмонтону» — особенно на своем катке — явно нет дела до недавнего беспроигрышного отрезка «Чикаго». В глазах канадцев «Блэкхокс» — очевидные аутсайдеры, в матче с которыми два очка должны набираться по умолчанию.

    В трех последних встречах хоккеисты «Ойлерз» забрасывали минимум по одной шайбе в каждой двадцатиминутке. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» забьет во всех периодах за 2.11.

    Едва ли в этой встрече хозяев ждут какие-либо существенные проблемы. Наш альтернативный прогноз — «Эдмонтон» не проиграет ни одного периода за 1.84.

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    «Эдмонтон» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» прервет победную серию «Чикаго»
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