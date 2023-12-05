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    Динамовцы преуспеют в матче за первое место

    «Спартак» — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» Москва
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    Эрик О’Делл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 05 Декабря 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Спартак»

    После искрометного отрезка с сериями побед и играми с безумным процентом реализации «Спартак» замедлился. Его статистика все чаще наполняется неудачами, хотя и на борьбу лидеров это пока существенно не влияет.

    В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» находится на втором месте, отставая на один балл от «Динамо». При этом к красно-белым вплотную подошел «Локомотив», дистанция между которым сократилась до одного очка.

    Коэффициенты матча Спартак — Динамо

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    В период с 21 по 25 ноября «Спартак» потерпел три подряд поражения. В рамках этого отрезка команда Алексея Жамнова не смогла набрать ни одного балла или забросить больше двух шайб, чего с ней ранее почти не происходило.

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    Прервать цикл поражений «Спартаку» удалось 27-го числа на льду «Автомобилиста» (4:1). Однако в следующих матчах красно-белых начали преследовать новые неудачи. Так, команда Жамнова уступила «Куньлуню» (3:5) и «Салавату Юлаеву» (2:3 Б).

    «Динамо» Москва

    В течение долгих недель «Динамо» Москва и «Спартак» бились друг с другом за лидерство на Западе, уйдя в отрыв от конкурентов, чего, вероятно, больше не будет с учетом того, что к ним постепенно подбираются и «Локомотив», и СКА.

    Несмотря на это, «Динамо» Москва сейчас является первым клубом Западной конференции, набрав 53 очка в 38 матчах. На один балл бело-голубые опережают «Спартак», который провел 39 встреч.

    Относительно недавно — в период с 21 по 26 ноября — команда Алексея Кудашова выдала неплохую победную серию, в которую вошли три матча, запомнившиеся уверенной игрой впереди, обусловленной высокой реализацией.

    Однако пройти по этой дистанции дольше столичному клубу помешал СКА на прошлой неделе (3:5). После выезда в «Ледовый» «Динамо» Москва в гостях победило «Трактор» (4:2) и крупно влетело «Торпедо» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.30, а на победу «Динамо» Москва — 2.60.

    Предстоящий матч будет одним из важнейших во всех смыслах для обеих команд. Это не только дерби столицы, но и игра за первую строчку в Западной конференции.

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    Если рассматривать шансы на победу, то у динамовцев, кажется, их больше. «Спартак» на данном этапе сезона преследует форменный спад, команда провалила все последние матчи с топ-соперниками.

    Динамовцы, хоть и остались без очков в двух встречах из трех, неделей ранее были хороши. «Спартак» же терпит неудачи дольше. Это позволяет нам лучше понять состояние, в котором соперники подходят к очной игре.

    В последней встрече на «Мегаспорт Арене» команда Кудашова вела в счете, но проворонила преимущество. Теперь она попытается избежать подобных ошибок. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит в матче за 1.98.

    Оба соперника, несмотря на индивидуальные проблемы, приучили нас к тому, что их матчи часто получаются результативными. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.00.

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    «Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на хоккей. Динамовцы преуспеют в матче за первое место
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