СКА по-прежнему не проигрывает, «Ак Барс» выбирается из кризиса, лидеры конференций теряют очки

На 13-й игровой неделе в Западной конференции появился еще один кандидат на первое место, в то время как позиции лидера Востока начинают ослабевать. В еженедельном обзоре вспоминаем все значимые события минувших семи дней в КХЛ.

СКА готовится к новым вызовам

Очередную игровую неделю клуб с Невы провел эталонно. СКА добился трех подряд побед, а его общая серия увеличилась до 11 матчей. 12-я игра могла бы стать рекордной в текущем сезоне КХЛ.

В очередной раз санкт-петербуржцам пришлось противостоять одному из тех, кто в будущем может стать прямым конкурентом в гонке лидеров: на своем катке команда Романа Ротенберга принимала «Динамо» Москва. Игра со столичным клубом оказалась насыщенной в плане заброшенных шайб, а победу СКА вырвал благодаря дублю Марата Хайруллина (в большинстве и меньшинстве) в третьем периоде (5:3).

СКА в матче с «Металлургом» Мг VK

Непростым для санкт-петербуржцев оказался и домашний матч против «Витязя», в котором СКА, уступая 0:2, пришлось спасать игру на морально-волевых и вытаскивать ее в овертайме (3:2 ОТ). Немного иначе прошел выезд санкт-петербуржцев в Магнитогорск, где команда Романа Ротенберга дважды вела в счете у «Металлурга» Мг, но непременно упускала преимущество и довела встречу до буллитов, которую выиграли Гальченюк и Зыков (3:2 Б).

Еще одна образцовая кампания дала СКА возможность подняться на четвертое место в Западной конференции с 48 очками. Так, санкт-петербуржцы отодвинули на один балл «Торпедо» и теперь всего 3 очка отделяют их от третьего «Локомотива» при равенстве проведенных матчей.

«Локомотив» возвращается в гонку лидеров Запада

Если же говорить о «Локомотиве», то сперва было бы справедливо отметить прогресс команды, которую неделями ранее преследовал суровый игровой кризис. Однако последние результаты свидетельствуют о плавном возвращении на прежний — высокий — уровень, а не лучшая форма «Динамо» и «Спартака» позволяют вновь задуматься о лидерской гонке даже без продолжительных победных серий вроде той, что демонстрирует СКА.

«Локомотив» в гостевом матче с «Торпедо» ХК «Торпедо»

На 13-й игровой неделе «Локомотив» провел три матча, в которых набрал 5 очков. Единственное поражение было зафиксировано на льду «Торпедо», где клуб из Ярославля спас встречу после 0:2, но все равно проиграл по буллитам (2:3 Б).

Улучшить общий процент побед команде Игоря Никитина помогли два гостевых матча с «Сочи». В первом «Локомотив» добился «сухой» победы в излюбленном стиле (2:0), а во второй дважды отыгрывался и получил желаемый результат на 7-й секунде овертайма (3:2 ОТ).

В этот же период лидер Западной конференции — «Динамо» Москва — потерпел два поражения в трех матчах, а другой кандидат на первое место — «Спартак» — и вовсе закончил неделю без побед. Удачное стечение обстоятельств позволило «Локомотиву» вплотную подойти к двум московским клубам, которые еще недавно находились в серьезном отрыве от остальных. С 51 очком после 37 матчей ярославцы отстают от первого «Динамо» всего на 2 балла, имея на его фоне игру в запасе.

11-матчевая серия «Металлурга» Мг осталась позади

Как и в Западной половине лиги, на Востоке при определенных раскладах может смениться лидер. На это влияет небольшой спад «Металлурга» Мг, 11-матчевая победная серия которого была остановлена, и фантастическая форма «Авангарда», упрямо не желающего отставать от магнитогорцев.

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Предыдущая игровая неделя «Магнитки» стартовала с выезда в Нижнекамск, где команда Андрея Разина столкнулась с агрессивным «Нефтехимиком», которому к 13-й минуте второго периода горела 0:3. Но шайба Егора Яковлева за 26 секунд до второго перерыва, а также голы Данилы Юрова и 19-летнего Романа Канцерова спасли матч, который явно шел не по плану. В итоге «Металлург» Мг оказался сильнее по буллитам (3:2 Б).

«Металлург» Мг в игре с «Барысом» ХК «Металлург» Мг

Благодаря волевой победе в Нижнекамске, «Магнитка» стала первой в нынешнем сезоне, кому удалось избежать поражений в 11 матчах подряд. Однако ее мощному циклу без потерь пришел жестокий конец в Казахстане, где команда Разина была разгромлена «Барысом» (2:5).

В воскресенье «Металлург» Мг принимал у себя СКА, в матче с которым также потерпел неудачу (2:3 Б). Безусловно, лидеру Востока крайне тяжело свыкнуться с такими результатами после месяца относительно беззаботной жизни.

Тем не менее сейчас «Магнитка» находится на первом месте в Восточной конференции с 55 очками. От второго «Авангарда» она дистанцируется на 4 балла, но команда Михаила Кравеца, которая на прошлой неделе только выигрывала, имеет три матча в запасе.

«Ак Барс» возвращается на прежний уровень

Продолжая тему гонки лидеров Восточной конференции, нельзя пройти мимо «Ак Барса», который ранее не покидал зону первой тройки, но из-за персонального кризиса вынужден был опуститься в середину таблицы.

«Ак Барс» не проигрывает в четырех встречах подряд ХК «Ак Барс»

В период с 27 октября по 23 ноября команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела 9 поражений в 13 матчах. Такие результаты явно не соответствовали высокому классу казанцев, поэтому на пути к восстановлению они стараются исправить две ключевые ошибки — отсутствие нормальной реализации и тотальный разлад в обороне. И, кажется, в этом направлении «Ак Барс» уже делает первые успехи.

Позапрошлую игровую неделю казанцы завершили победой над «Витязем», а в минувшие семь дней они выиграли трижды кряду, сформировав 4-матчевую серию. Все три встречи состоялись на «Татнефть-Арене», где «Ак Барс» разобрался с «Ладой» (2:0), «Автомобилистом» (3:2) и «Нефтехимиком» (4:0).

Всего несколько успешных результатов, включая два «сухаря» Тимура Билялова, позволили казанцам вернуться на третье место в Восточной конференции. Теперь «Ак Барс», набрав 48 очков в 38 матчах, по дополнительным пунктам обходит четвертую «Ладу», но разницу в 3 балла уступает второму «Авангарду», в активе которого на две игры меньше.

Общий форменный спад в нижней половине Востока

Если в верхнем участке таблицы несколько команд, включая «Авангард», «Ак Барс» и «Салават Юлаев» (выиграл в двух матчах) преуспели, то внизу сразу три клуба — «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик» — переживают не лучший этап, забыв о сладком звуке финальной сирены, который фиксирует победу.

В течение длительного отрезка «Автомобилист» находился в верхней части таблицы, на пике формы он даже попадал в первую тройку. Однако несколько провальных отрезков, включая текущий, опустили его на седьмую позицию в Восточной конференции.

«Автомобилист» разгромно проиграл «Спартаку» ХК «Автомобилист»

На прошлой неделе команда Николая Заварухина потерпела два поражения — от «Ак Барса» (2:3) и «Куньлуня» (2:5). Более того, в пяти матчах из шести последних клуб с Урала покидал каток без набранных очков. Как было упомянуто выше, сейчас «Автомобилист» занимает седьмое место и всего на один балл — при равенстве проведенных встреч — опережает восьмую «Сибирь».

Кажется, незавидное положение «Автомобилиста» должно было стать для «Сибири» сигналом, однако команда Дэвида Немировского сама переживает падение. В частности, на прошлой неделе новосибирцы потерпели три подряд поражения в матчах с сопоставимыми по силе соперниками. Три игры они провели на своем льду, но не смогли справиться ни с «Северсталью» (1:2), ни с «Адмиралом» (2:3 ОТ), ни с «Ладой» (2:3 Б).

По-прежнему удерживая восьмую позицию, «Сибирь» — с 41 очком после 39 матчей — оторвалась от девятого «Амура» на 4 балла, но хабаровчане провели на две игры меньше. И надеяться на ошибки клуба из Хабаровска, безусловно, можно, но это весьма рискованная затея.

Турнирная таблица после 13-й игровой недели Telegram: khl_official_telegram

Совсем недавно на последнее место в восьмерке претендовал и «Нефтехимик», однако очередная фаза застоя значительно усложняет единственную в текущем сезоне задачу.

На прошлой неделе команда Олега Леонтьева провела три матча и проиграла в каждом. Ее соперниками были «Металлург» Мг (3:4 Б), «Авангард» (3:4 Б) и «Ак Барс» (0:4). В такой компании «Нефтехимик», заработав 2 балла, уже совершил подвиг, однако его общая серия поражений увеличилась до пяти матчей. В этот цикл попала и важнейшая в турнирном понимании встреча с «Сибирью» (1:3).

Всего же «Нефтехимик» проиграл в 9 матчах из предыдущих 11, из-за чего вынужден томиться на десятом месте в Восточной конференции с 36 очками. Теперь от зоны первой восьмерки команду Олега Леонтьева отделяют 5 баллов, хотя она и провела на одну встречу меньше, чем «Сибирь».