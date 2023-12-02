Заварухин: Много ошибались — соперник заставлял нас это делать, наказывал нас

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:5).

«Сегодня соперник был быстрее, был больше заряжен на борьбу, выигрывал эту борьбу. Мы сегодня много ошибались — соперник заставлял нас это делать, наказывал нас за наши ошибки. Надо больше работать командой, помогать друг другу исправлять эти ошибки. Но сегодня это не удалось», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

«Куньлунь» после 40 матчей поднялся на девятое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» идет седьмым на «Востоке» после 39 игр.