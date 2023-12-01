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    Рид Буше стал лучший нападающим ноября в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Салават Юлаев Металлург Мг
    На сайте КХЛ опубликовали список лучших хоккеистов ноября.

    Рид Буше
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    Рид Буше

    Александр Самонов из «Салавата Юлаева» стал лучшим голкипером ноября в КХЛ. Вратарь одержал 7 побед в 11-и встречах.

    Лучшим защитником месяца был признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда», который за 11 матчей набрал 13 (5+8) очков.

    Рид Буше из «Авангарда» стал лучшим нападающим ноября. Форвард забил 13 голов и сделал 10 голевых передач за 11 встреч в прошедшем месяце.

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