Рид Буше стал лучший нападающим ноября в КХЛ

На сайте КХЛ опубликовали список лучших хоккеистов ноября.

Александр Самонов из «Салавата Юлаева» стал лучшим голкипером ноября в КХЛ. Вратарь одержал 7 побед в 11-и встречах.

Лучшим защитником месяца был признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда», который за 11 матчей набрал 13 (5+8) очков.

Рид Буше из «Авангарда» стал лучшим нападающим ноября. Форвард забил 13 голов и сделал 10 голевых передач за 11 встреч в прошедшем месяце.

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков стал лучшим новичком месяца в КХЛ. Вратарь принял участие в 7-и встречах в ноябре и одержал 5 побед.