СКА подбирается к первой тройке, «Металлург» Мг отдаляется от конкурентов, «Спартак» накрыла серия неудач

Подошедшая к концу 12-я игровая неделя оказалась крайне успешной для СКА и разочаровывающей для «Спартака». В то же время на Востоке свои позиции укрепил «Металлург» Мг. В понедельничном обзоре говорим обо всех значимых событиях минувших семи дней.

СКА демонстрирует лучшую персональную серию

В новую турнирную неделю СКА войдет в статусе клуба, который не проигрывает в течение восьми подряд матчей. Еще ни разу в нынешней регулярной санкт-петербуржцы не подбирались к таким показателям. В шести встречах они сняли вопросы о победителе в основное время и трижды смогли забросить от четырех шайб и более.

СКА в матче с «Торпедо» VK

Если говорить о минувшей семидневке, то команда Романа Ротенберга провела три встречи, поочередно разобравшись с элитными представителями Западной конференции, включая прямых конкурентов.

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Эта кампания была начата со встречи против ЦСКА, в рамках которой санкт-петербуржцы одержали верх в упорной игре с небольшим количеством заброшенных шайб (2:1). В похожем стиле СКА разобрался со «Спартаком» тремя днями позже (3:1).

Пожалуй, самой нервной и во всех смыслах тяжелой получилась встреча с «Торпедо» в «Ледовом». В ней СКА, проигрывая сперва 0:2, а затем 0:3, спас ничью в третьем периоде и вырвал победу в серии буллитов (4:3 Б).

Турнирная таблица после 12-й игровой недели Telegram: khl_official_telegram

Цикл удачных матчей и ошибок соперников дали возможность СКА закрепиться на пятом месте в Западной конференции с 42 очками после 34 проведенных встреч. На 2 очка команда Романа Ротенберга ушла в отрыв от шестого ЦСКА, однако важнее то, что санкт-петербуржцам удалось сократить дистанцию между четвертым «Торпедо» до одного балла, имея игру в запасе. На 2 очка «армейцы» отстают от «Локомотива». И, кажется, теперь клуб с Невы готовится навязать борьбу упомянутым соперникам за позицию в первой тройке.

«Спартак» преследует серия поражений

При этом не для всех команд верхней половины Западной конференции минувшие семь дней оказались успешными. В частности, в непрекращающихся заочных разборках между «Спартаком» и «Динамо» Москва первый теряет свои позиции.

В 12-ю неделю команда Алексея Жамнова входила в статусе лидера Запада, имея 4 очка преимущества, но стала жертвой игрового спада, что на фоне сумасшедшего уровня, который красно-белые демонстрируют почти весь сезон, является нормой.

В рамках гостевой серии «Спартак» потерпел три поражения в матчах со статусными соперниками двух конференций, которые на данный момент находятся в фазе подъема. Так, команда Жамнова, забыв о своей безумной результативности, уступила «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» Мг (1:3).

«Спартак» — «Металлург» Мг, матч в Магнитогорске ХК «Спартак»

Пока «Спартак» переживал одну беду за другой, его прямой конкурент — «Динамо» Москва — вовремя включился в гонку после 3-матчевого отрезка без побед и выиграл в каждой встрече на прошлой неделе, успев даже взять реванш у соперников, которыми отдавал очки совсем недавно.

В частности, крупной победой команда Алексея Кудашова закончила встречу с «Ак Барсом» (4:1) благодаря дублю Эрика О'Делла, после чего смогла разобраться с «Торпедо» (3:2). В воскресенье московский клуб сыграл в Беларуси, где не оставил шансов кризисному минскому «Динамо» (4:1).

Череда удачных совпадений позволила «Динамо» Москва вернуться на первую строчку в Западной конференции. В 35 матчах команда Кудашова набрала 51 очко и на 2 балла опередила «Спартак», имея игру в запасе. Однако по ходу длинного сезона два столичных клуба уже неоднократно менялись местами. Вероятно, текущий промежуточный успех динамовцев также является временным.

«Металлург» Мг уходит в отрыв в гонке лидеров

В Восточной конференции ситуация почти такая же. «Металлург» Мг укрепляет свою позицию лидера, хотя «Авангард», являясь его главным преследователем, не оставляет попыток вплотную подойти к «Магнитке» или вовсе подвинуть ее на вторую строчку.

Большие планы «Авангарда» строились не на пустом месте. Как и магнитогорцы, клуб из Омска набрал фантастическую форму. На прошлой неделе он переиграл «Трактор» в Челябинске (2:1 ОТ), дополнив свою победную серию десятым матчем. Но в четверг она была хладнокровно прервана «Салаватом Юлаевым» во встрече в Уфе (1:3).

Теперь вернемся к магнитогорцам. На прошлой неделе команда Андрея Разина добилась трех побед, в очередной раз показав высокий класс в плане реализации. На домашнем катке она разгромила «Сибирь» (4:1), не оставила шансов «Трактору» благодаря хет-трику Александра Петунина (6:3) и в дежурном режиме одержала верх над «Спартаком» (3:1).

«Металлург» Мг в матче с «Сибирью» ХК «Металлург» Мг

Общая победная серия «Металлурга» Мг увеличилась до десяти матчей, в пяти из которых магнитогорцы забрасывали от четырех шайб и более, а в шести разгромили соперников разного калибра с преимуществом в 3+ гола. Только одна встреча перешагнула за основное время, когда в девяти остальных «Магнитка» снимала все вопросы по ходу трех периодов.

Фантастическая форма магнитогорцев позволяет им не только закрепиться на первой строчке в Восточной конференции, но и немного уйти в отрыв. От второго «Авангарда» команда Разина — с 52 очками — дистанцируется на 5 баллов, хотя у омичей в календаре припасены две игры, с помощью которых они могли бы сократить отставание до одного очка и раскрутить лидерскую гонку с новой силой.

«Ак Барс» отдаляется от первой тройки

Букмекерские расклады да и в целом логика происходящего намекали нам о том, что «Ак Барс» окажется главным кандидатом на первое место на Востоке. В определенный момент эти ожидания были подтверждены фактами, но события последних недель существенно все изменили.

У команды Зинэтулы Билялетдинова разладилась игра, а ее проблемы затрагивают сразу несколько ключевых компонентов — от слабой реализации и небольшого количества созданных моментов у чужих ворот до обороны и хромающей дисциплины, которая рушит планы на матч.

В восьми предыдущих встречах «Ак Барс» потерпел шесть поражений, оставшись вообще без набранных очков, а в период с 18 по 23 ноября казанцы забросили всего одну шайбу в трех встречах.

«Ак Барс» в игре с «Куньлунем» ХК «Ак Барс»

На 12-й игровой неделе команда Зинэтулы Билялетдинова неудачно съездила в гости к московскому «Динамо» (1:4), а затем показала беззубую игру на льду «Куньлуня» (0:1). И только в следующем матче — с «Витязем» — казанцы добились победы (3:2).

Кризис, который переживает «Ак Барс», отдалил его от лидерской гонки, вынуждая бороться за места в середине. По итогам 35 матчей казанцы занимают пятую позицию с 42 очками. Столько же баллов набрал шестой «Автомобилист», а от четвертого «Салавата Юлаева» «Ак Барс» отделяет одно очко при равенстве проведенных встреч.

«Трактор» не справляется в топ-соперниками

В минувшие семь дней «Трактор» был одним из тех, кто покинул каток вообще без побед. Однако в случае с челябинцами говорить о командном кризисе преждевременно.

В новый сезон «Трактор» входил в числе аутсайдеров, но нынешний тренер, пришедший после начала регулярки, дал клубу вторую жизнь, превратив его в твердого середняка, который непременно должен выходить в плей-офф. А что касается прошлой недели, то челябинцам, скорее, не повезло с расписанием, чем и обусловлены последние неудачи.

«Трактор» в матче с «Авангардом» ХК «Трактор»

«Трактор» ждала серия непростых матчей с сильнейшими представителями Востока, в играх с которыми он был обречен на провал. Единственный набранный балл в минувшие семь дней челябинцам достался во встрече с «Авангардом», которому те уступили в овертайме (1:2 ОТ). В двух следующих матчах команда Заварухина была разгромлена: в гостях она по-крупному влетела «Металлургу» Мг (3:6) и «Салавату Юлаеву» (0:4).

В 35 матчах «Трактор» набрал 40 очков, благодаря которым по-прежнему крепко удерживает седьмую строчку в Восточной конференции, опережая «Сибирь» на 3 балла при равенстве проведенных встреч. При этом всего 2 очка отделяют челябинцев от клубов до пятой строчки включительно. Но конкуренция с «Ак Барсом» и «Автомобилистом» — крайне сложная задача, за которую «Трактор» вряд ли возьмется в ближайшее время.