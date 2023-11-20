«Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»

На 11-й неделе КХЛ изменилась расстановка сил в верхней части таблицы Восточной конференции, в то время как на Западе «Спартак» начал уходить в отрыв от своего главного преследователя. В понедельничном обзоре вспоминаем значимые события минувших семи дней.

«Магнитка» вернула лидерство

На фоне неутихающей борьбы в Восточной конференции «Металлург» Мг был погружен в игровой кризис, который преследовал его всю вторую половину октября. Но после тех неудач были сделаны правильные выводы, а Андрей Разин вывел свою команду на прежний уровень. С 31-го числа прошлого месяца и по сегодняшний день «Магнитка» больше ни разу не проиграла.

Турнирная таблица после 11-й игровой недели Telegram: khl_official_telegram

Что касается прошлой недели, то она в очередной раз стала переломной в контексте распределения сил в конференции. В частности, дополнив свою серию тремя победами, магнитогорцы вернулись на первую позицию. В 33 матчах «Металлург» Мг набрал 46 очков, а «Лада», которая еще недавно была выше других, опустилась на третье место, отстав на 4 балла.

На данном этапе регулярки команда Андрея Разина — со 103 заброшенными шайбами — является первой по результативности на Востоке, хотя на прошлой неделе безумная реализация была только в матче с минским «Динамо» (4:1). В остальных встречах бомбардирские навыки магнитогорцев оказались скромнее: «Металлург» Мг разобрался с «Сибирью» (3:2 ОТ) и «Барысом» (2:0), а его победная серия разрослась до семи матчей. Более продолжительной партии в текущем сезоне у него еще не было.

«Авангард» проводит лучший отрезок в регулярке

Выше было сказано, что на третье место в Восточной конференции опустилась «Лада». Но в то же время мы не упомянули «Авангард», который поднялся на вторую строчку. Да, омичи в огне: они проводят беспроигрышную серию, которая на прошлой неделе увеличилась до девяти матчей. В сентябре команда Михаила Кравеца могла о таком лишь мечтать.

В минувшие семь дней «Авангард», как и многие его конкуренты, провел три матча. Почти в каждом омичам было крайне тяжело. Чего только стоит домашняя встреча 14 ноября с «Северсталью», в которой команда Кравеца — при счете 4:3 — упустила победу за 4 секунды до финальной сирены, а второй балл вынуждена была выгрызать в овертайме (5:4 ОТ). А когда на «G-Drive Арену» приехал «Адмирал», то вопрос о победителе удалось снять лишь в серии буллитов (2:1 ОТ). И даже в матче с «Нефтехимиком», который закончился разгромом (4:1), омичи пропустили первыми.

«Авангард» проводит 9-матчевую победную серию ХК «Авангард»

Девять побед подряд — это лучший отрезок в Восточной конференции. Ни один из потенциальных конкурентов пока не может похвастаться ничем подобным. Благодаря фантастической серии, «Авангард», претендовавший на пятую строчку, вплотную подобрался к лидеру Востока. С 45 очками после 32 матчей он всего на один балл отстает от «Магнитки», имея игру в запасе.

«Спартак» укрепляет лидерскую позицию

Если в Восточной конференции гонка за первенство развивается со скоростью света, то на Западе последние несколько недель в этом плане прошли скромнее. В частности, на звание лидера претендовали всего два клуба — «Динамо» Москва и «Спартак», которые, хоть и менялись местами, шли впритирку.

Но на прошлой неделе состоялось столичное дерби, в котором команда Алексея Жамнова, несколько раз проигрывая по ходу встречи, добилась волевой победы над «Динамо» в овертайме (4:3 ОТ). С этого момента у бело-голубых стартовала фаза замедления. В двух следующих встречах динамовцы остались без набранных очков, установив при этом жесткий лимит в плане заброшенных шайб. Разгромным поражением закончился их матч с «Ак Барсом» (1:4), за которым последовали неудача на льду «Торпедо» (1:3).

Столичное дерби на «Мегаспорт Арене» ХК «Спартак»

В это же время у «Спартака» все снова было замечательно: красно-белые выиграли еще в двух встречах, забросив суммарно 11 шайб. На «Мегаспорт Арене» они не оставили шансов ни «Салавату Юлаеву» (6:2), ни «Ладе» (5:3). Благодаря удачному стечению обстоятельств «Спартак» закрепился на первом месте с 49 очками после 33 матчей. В активе «Динамо» 45 набранных баллов и игра в запасе, но даже она не поможет в ближайшее время сместить лидера Западной конференции.

СКА готов побороться за место в топ-3?

Интересные события на прошлой неделе происходили и за пределами первой тройки Запада. В частности, в центре внимания оказался СКА, который увеличил беспроигрышную серию до пяти матчей, побив персональный рекорд нынешнего сезона, установленный в конце сентября.

В минувшие семь дней санкт-петербуржцы вышли на каток трижды, а их соперниками были «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2) и «Локомотив» (2:1). При этом последний матч запомнился не высококлассным хоккеем, а скандалом заключительных секунд с незасчитанной шайбой Рушана Рафикова во время вбрасывания перед финальной сиреной. После матча главный тренер ярославцев Игорь Никитин не сдерживал себя в высказываниях и в то же время был краток.

Тем не менее, добившись пяти побед подряд, СКА набрал 36 очков. До 4 баллов он сократил разрыв между четвертым «Торпедо» и третьим «Локомотивом». О шестом ЦСКА с таким же количеством очков также стоит упомянуть. Но, в отличие от санкт-петербуржцев, москвичи — в рамках 3-матчевой серии побед — разминаются на аутсайдерах и на дистанции смотрятся менее убедительно. Ключевым (на текущий момент) в их противостоянии станет армейское дерби в «Ледовом дворце». И если команда Романа Ротенберга победит, то, забегая наперед, стоит сказать, что 25 ноября ее ждет игра с «Торпедо» — клубом, который может стать новым главным соперником.

«Амур» отдаляется от кубковой зоны

Говоря о тех, кому на прошлой неделе повезло меньше, непременно стоит упомянуть «Амур», поскольку он входит в тройку основных претендентов на восьмую позицию в Восточной конференции.

Неделями ранее хабаровский клуб демонстрировал рваные результаты: одна победа граничила с обязательным поражением. По такому шаблону команда Андрея Мартемьянова провела восемь матчей. Однако в минувшие семь дней она вообще не набрала ни одного очка, что в вопросе битвы за восьмое место имело свои неприятные последствия.

Сперва «Амур» проиграл ЦСКА в гостях (1:2), правда, от этой встречи вряд ли можно было ожидать чего-то другого. Ключевым оказалось разгромное поражение от «Нефтехимика» (0:4) — одного из двух прямых конкурентов. Дополнились же беды «Амура» неудачей в дерби Дальнего Востока, в рамках которого команда Мартемьянова снова не отметилась результативными действиями, хотя имела превосходство над «Адмиралом» по броскам в створ (0:2).

«Амур» в матче с «Адмиралом» ХК «Амур»

Несколько провальных матчей «Амура» позволили восьмой «Сибири» уйти в небольшой отрыв. В 32 встречах новосибирцы набрали 33 очка. Теперь на один балл команда Дэвида Немировского опережает девятый «Нефтехимик», а хабаровчане отстали от восьмой позиции на 3 очка. Все прямые конкуренты провели одинаковое количество матчей.

«Витязь» намерен ворваться в гонку за восьмое место?

Отныне «Витязь» статистически не самый слабый клуб Западной конференции. В этом понимании его место занял «Куньлунь», который после 36 игр опустился на 11-ю позицию с 27 очками. Подмосковный клуб же ушел в отрыв на один балл и сравнялся по данному показателю с девятым «Сочи».

Минувшая семидневка для команды Дмитрия Рябыкина оказалась весьма продуктивной: она провела четыре матча, в трех из которых выиграла. 11-я неделя стартовала с побед над «Сочи» (3:1) и минском «Динамо» (2:1). Возможно, в дальнейшем они будут главными соперниками «Витязя», если он сохранит такой темп на дистанции. Эти две победы увеличили общую беспроигрышную серию «Витязя» до четырех матчей, что в текущем сезоне является лучшим для него результатом.

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На выходных команда Рябыкина провела две встречи с «Северсталью». Первая закончилась крупным поражением (2:6), вторая — разгромной победой (5:3). Будучи совсем безнадежным ранее, «Витязь», поднявшийся на десятую строчку, всего на 4 балла отстает от восьмого «Динамо» Минск. Но главная проблема, рискующая стать нерешаемой, заключается в количестве сыгранных матчей. Помимо 4-очкового отрыва белорусы имеют 4 игры в запасе. И уж в каких-то встречах команда Дмитрия Квартальнова зацепится за одну-две победы, что только усложнит задачу для «Витязя». Слишком многое подмосковный клуб упустил ранее.