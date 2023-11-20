ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»

    КХЛ 2023/24: обзор 11-й игровой недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Барыс Витязь Динамо Динамо Минск Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Металлург Мг Нефтехимик Салават Юлаев Северсталь Сибирь СКА Сочи Спартак Торпедо Трактор ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в матче с «Северсталью»«Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда» Такефуса КубоПтенцы мадридского гнезда. Шесть молодых звезд, которых может вернуть «Реал» Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона»
  • 11:36
    • Джокович восьмой раз завершил год на первой строчке рейтинга ATP. В топ-100 семь россиян
  • 10:42
    • Круговой: У меня был конкретный вариант во Франции, но до переговоров не дошло
    Все новости спорта
    «Авангард» в матче с «Северсталью»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард» в матче с «Северсталью»
    На 11-й неделе КХЛ изменилась расстановка сил в верхней части таблицы Восточной конференции, в то время как на Западе «Спартак» начал уходить в отрыв от своего главного преследователя. В понедельничном обзоре вспоминаем значимые события минувших семи дней.

    «Магнитка» вернула лидерство

    На фоне неутихающей борьбы в Восточной конференции «Металлург» Мг был погружен в игровой кризис, который преследовал его всю вторую половину октября. Но после тех неудач были сделаны правильные выводы, а Андрей Разин вывел свою команду на прежний уровень. С 31-го числа прошлого месяца и по сегодняшний день «Магнитка» больше ни разу не проиграла.

    Турнирная таблица после 11-й игровой недели

    Что касается прошлой недели, то она в очередной раз стала переломной в контексте распределения сил в конференции. В частности, дополнив свою серию тремя победами, магнитогорцы вернулись на первую позицию. В 33 матчах «Металлург» Мг набрал 46 очков, а «Лада», которая еще недавно была выше других, опустилась на третье место, отстав на 4 балла.

  • Разин прокомментировал победу «Металлурга» над «Барысом»
  • Читайте по теме

    • На данном этапе регулярки команда Андрея Разина — со 103 заброшенными шайбами — является первой по результативности на Востоке, хотя на прошлой неделе безумная реализация была только в матче с минским «Динамо» (4:1). В остальных встречах бомбардирские навыки магнитогорцев оказались скромнее: «Металлург» Мг разобрался с «Сибирью» (3:2 ОТ) и «Барысом» (2:0), а его победная серия разрослась до семи матчей. Более продолжительной партии в текущем сезоне у него еще не было.

    «Авангард» проводит лучший отрезок в регулярке

    Выше было сказано, что на третье место в Восточной конференции опустилась «Лада». Но в то же время мы не упомянули «Авангард», который поднялся на вторую строчку. Да, омичи в огне: они проводят беспроигрышную серию, которая на прошлой неделе увеличилась до девяти матчей. В сентябре команда Михаила Кравеца могла о таком лишь мечтать.

  • Кравец о победе «Авангарда»: На протяжении всей игры ребята выполняли задание, старались
  • Читайте по теме

    • В минувшие семь дней «Авангард», как и многие его конкуренты, провел три матча. Почти в каждом омичам было крайне тяжело. Чего только стоит домашняя встреча 14 ноября с «Северсталью», в которой команда Кравеца — при счете 4:3 — упустила победу за 4 секунды до финальной сирены, а второй балл вынуждена была выгрызать в овертайме (5:4 ОТ). А когда на «G-Drive Арену» приехал «Адмирал», то вопрос о победителе удалось снять лишь в серии буллитов (2:1 ОТ). И даже в матче с «Нефтехимиком», который закончился разгромом (4:1), омичи пропустили первыми.

    «Авангард» проводит 9-матчевую победную серию

    Девять побед подряд — это лучший отрезок в Восточной конференции. Ни один из потенциальных конкурентов пока не может похвастаться ничем подобным. Благодаря фантастической серии, «Авангард», претендовавший на пятую строчку, вплотную подобрался к лидеру Востока. С 45 очками после 32 матчей он всего на один балл отстает от «Магнитки», имея игру в запасе.

    «Спартак» укрепляет лидерскую позицию

    Если в Восточной конференции гонка за первенство развивается со скоростью света, то на Западе последние несколько недель в этом плане прошли скромнее. В частности, на звание лидера претендовали всего два клуба — «Динамо» Москва и «Спартак», которые, хоть и менялись местами, шли впритирку.

    Но на прошлой неделе состоялось столичное дерби, в котором команда Алексея Жамнова, несколько раз проигрывая по ходу встречи, добилась волевой победы над «Динамо» в овертайме (4:3 ОТ). С этого момента у бело-голубых стартовала фаза замедления. В двух следующих встречах динамовцы остались без набранных очков, установив при этом жесткий лимит в плане заброшенных шайб. Разгромным поражением закончился их матч с «Ак Барсом» (1:4), за которым последовали неудача на льду «Торпедо» (1:3).

    Столичное дерби на «Мегаспорт Арене»

    В это же время у «Спартака» все снова было замечательно: красно-белые выиграли еще в двух встречах, забросив суммарно 11 шайб. На «Мегаспорт Арене» они не оставили шансов ни «Салавату Юлаеву» (6:2), ни «Ладе» (5:3). Благодаря удачному стечению обстоятельств «Спартак» закрепился на первом месте с 49 очками после 33 матчей. В активе «Динамо» 45 набранных баллов и игра в запасе, но даже она не поможет в ближайшее время сместить лидера Западной конференции.

    СКА готов побороться за место в топ-3?

    Интересные события на прошлой неделе происходили и за пределами первой тройки Запада. В частности, в центре внимания оказался СКА, который увеличил беспроигрышную серию до пяти матчей, побив персональный рекорд нынешнего сезона, установленный в конце сентября.

    В минувшие семь дней санкт-петербуржцы вышли на каток трижды, а их соперниками были «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2) и «Локомотив» (2:1). При этом последний матч запомнился не высококлассным хоккеем, а скандалом заключительных секунд с незасчитанной шайбой Рушана Рафикова во время вбрасывания перед финальной сиреной. После матча главный тренер ярославцев Игорь Никитин не сдерживал себя в высказываниях и в то же время был краток.

  • Ротенберг о незасчитанном голе «Локомотива»: Нет никакого спорного момента, судья сразу поднял руку
  • Читайте по теме

    • Тем не менее, добившись пяти побед подряд, СКА набрал 36 очков. До 4 баллов он сократил разрыв между четвертым «Торпедо» и третьим «Локомотивом». О шестом ЦСКА с таким же количеством очков также стоит упомянуть. Но, в отличие от санкт-петербуржцев, москвичи — в рамках 3-матчевой серии побед — разминаются на аутсайдерах и на дистанции смотрятся менее убедительно. Ключевым (на текущий момент) в их противостоянии станет армейское дерби в «Ледовом дворце». И если команда Романа Ротенберга победит, то, забегая наперед, стоит сказать, что 25 ноября ее ждет игра с «Торпедо» — клубом, который может стать новым главным соперником.

    «Амур» отдаляется от кубковой зоны

    Говоря о тех, кому на прошлой неделе повезло меньше, непременно стоит упомянуть «Амур», поскольку он входит в тройку основных претендентов на восьмую позицию в Восточной конференции.

    Неделями ранее хабаровский клуб демонстрировал рваные результаты: одна победа граничила с обязательным поражением. По такому шаблону команда Андрея Мартемьянова провела восемь матчей. Однако в минувшие семь дней она вообще не набрала ни одного очка, что в вопросе битвы за восьмое место имело свои неприятные последствия.

  • Мартемьянов: Есть огромные претензии к нападающим, за три матча — ноль голов
  • Читайте по теме

    • Сперва «Амур» проиграл ЦСКА в гостях (1:2), правда, от этой встречи вряд ли можно было ожидать чего-то другого. Ключевым оказалось разгромное поражение от «Нефтехимика» (0:4) — одного из двух прямых конкурентов. Дополнились же беды «Амура» неудачей в дерби Дальнего Востока, в рамках которого команда Мартемьянова снова не отметилась результативными действиями, хотя имела превосходство над «Адмиралом» по броскам в створ (0:2).

    «Амур» в матче с «Адмиралом»

    Несколько провальных матчей «Амура» позволили восьмой «Сибири» уйти в небольшой отрыв. В 32 встречах новосибирцы набрали 33 очка. Теперь на один балл команда Дэвида Немировского опережает девятый «Нефтехимик», а хабаровчане отстали от восьмой позиции на 3 очка. Все прямые конкуренты провели одинаковое количество матчей.

    «Витязь» намерен ворваться в гонку за восьмое место?

    Отныне «Витязь» статистически не самый слабый клуб Западной конференции. В этом понимании его место занял «Куньлунь», который после 36 игр опустился на 11-ю позицию с 27 очками. Подмосковный клуб же ушел в отрыв на один балл и сравнялся по данному показателю с девятым «Сочи».

    Минувшая семидневка для команды Дмитрия Рябыкина оказалась весьма продуктивной: она провела четыре матча, в трех из которых выиграла. 11-я неделя стартовала с побед над «Сочи» (3:1) и минском «Динамо» (2:1). Возможно, в дальнейшем они будут главными соперниками «Витязя», если он сохранит такой темп на дистанции. Эти две победы увеличили общую беспроигрышную серию «Витязя» до четырех матчей, что в текущем сезоне является лучшим для него результатом.

    Все прогнозы на КХЛ

    На выходных команда Рябыкина провела две встречи с «Северсталью». Первая закончилась крупным поражением (2:6), вторая — разгромной победой (5:3). Будучи совсем безнадежным ранее, «Витязь», поднявшийся на десятую строчку, всего на 4 балла отстает от восьмого «Динамо» Минск. Но главная проблема, рискующая стать нерешаемой, заключается в количестве сыгранных матчей. Помимо 4-очкового отрыва белорусы имеют 4 игры в запасе. И уж в каких-то встречах команда Дмитрия Квартальнова зацепится за одну-две победы, что только усложнит задачу для «Витязя». Слишком многое подмосковный клуб упустил ранее.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Россия — Куба
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Украина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Северная Македония — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие